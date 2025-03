Andersen Global versterkt haar aanwezigheid in Saoedi-Arabië met Al-Sharif Law Firm

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global blijft haar multidisciplinaire capaciteiten in het Midden-Oosten bevorderen via een samenwerkingsakkoord met Al-Sharif Law Firm, een full-service internationaal advocatenkantoor gevestigd in Riyad, Saoedi-Arabië.

De professionals van dit bedrijf, sinds 1978 actief in het Koninkrijk, bieden een ruim aanbod juridische services aan, waaronder fusies en overnames, oprichting van bedrijven, liquidatie, herstructurering van ondernemingen, secretariaatsdiensten voor bedrijven, arbeidsrecht, intellectueel eigendom, bouw en techniek, bedrijfsinformatie en geschillen. Met een verscheiden team van zowel in de V.S. opgeleide en beëdigde advocaten en lokaal talent, is Al-Sharif Law op unieke wijze geschikt om volledige services te verstrekken aan een aantal van de grootste bedrijven ter wereld, met diepgaande ervaring in de financiële sector, defensie en de olie- en gasindustrie.

“De vraag naar een sterke quarterback en lokale correspondent om internationale bedrijven en investeerders in Saoedi-Arabië te steunen, is werkelijk groot,” verklaart Chris Johnson, Managing Attorney voor Al-Sharif Law. “Onze aanpak combineert een service in Westerse stijl met diepe lokale expertise, om klanten praktische en volledige juridische oplossingen te verzekeren. Door met Andersen Global samen te werken, verruimen we onze armslag en ons vermogen om een naadloze service te bieden die internationale servicestandaarden combineert met een diep begrip van het juridische en regelgevende landschap van Saoedi-Arabië.”

“Al-Sharif Law Firm is een van de grootste advocatenkantoren van Saoedi-Arabië, met een reputatie op gebied van dienstverlening aan belangrijke internationale bedrijven,” verklaart Mark L. Vorsatz, voorzitter van Andersen Global en CEO van Andersen. “Saoedi-Arabië blijft groeien als een belangrijke, wereldwijde hub, waarbij de economie van het land zich snel diversifieert en nieuwe mogelijkheden voor ondernemingen en investeerders met zich meebrengt. De toevoeging van dit bedrijf versterkt ons vermogen om een reeks geïntegreerde, naadloze services aan te bieden via onze aangesloten en samenwerkende bedrijven in een van de snel evoluerende markten van de regio.”

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch gescheiden, onafhankelijke ledenfirma's bestaande uit fiscale, juridische en taxatieprofessionals over de hele wereld. Andersen Global werd in 2013 opgericht door de Amerikaanse aangesloten firma Andersen Tax LLC en heeft nu wereldwijd meer dan 19.000 professionals en een aanwezigheid op meer dan 500 locaties via haar ledenfirma's en samenwerkende firma's.

