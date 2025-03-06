Energy Vault凭借新南威尔士州125兆瓦、1吉瓦时斯托尼克里克电池储能系统的长期能源服务协议(LTESA)，推进其在澳大利亚的“自有并运营”增长战略

加州西湖村和澳大利亚墨尔本--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 可持续电网级储能解决方案领域的领导者Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault")今日宣布，斯托尼克里克电池储能系统(BESS)已被澳大利亚能源市场运营商(AEMO)服务部门根据新南威尔士州(NSW)第五轮长期储能路线图招标授予了一份为期14年的长期能源服务协议(LTESA)。

先前宣布的位于新南威尔士州纳拉布里的斯托尼克里克BESS是与澳大利亚领先项目开发商Enervest合作打造的，它是一个1吉瓦时的电池系统，连接着125兆伏安的输电线路，成为澳大利亚最大的8小时长时电池系统之一。作为AEMO服务部门新南威尔士州长期储能招标的一部分，斯托尼克里克BESS为不断增加的项目组合做出了贡献，提高了系统的可靠性，并支持该州的能源转型目标。斯托尼克里克BESS被选为LTESA项目，突显了该项目在推进澳大利亚能源转型方面的战略重要性。

斯托尼克里克BESS预计将与计划于今年上半年投入使用的加州卡利斯托加的卡利斯托加弹性中心(Calistoga Resiliency Center)和德州斯奈德的克罗斯特雷尔斯(Cross Trails) BESS一道，成为Energy Vault“自有并运营”项目组合中的首批澳大利亚项目，这表明该公司在2024年5月投资者和分析师日所概述的全球增长战略得到了持续成功的执行。

Energy Vault董事长兼首席执行官Robert Piconi表示：“斯托尼克里克项目是一个大规模的重要区域里程碑，展示了我们‘自有并运营’增长战略的实施成果。自去年5月宣布这一战略以来，我们一直在迅速推进这个新的市场领域，并将澳大利亚市场视为建设、维护和运营储能系统的一个巨大且重要的增长驱动力。我们在设计、建造、运营和维护具有最高安全和可靠性水平的储能系统方面的专业知识，使Energy Vault具备得天独厚的优势，能够以更低的资本支出和运营支出成本交付系统，同时为我们的股东确保长期、可预测且盈利的现金流。”

作为新南威尔士州最大的电池储能项目之一，斯托尼克里克BESS将在该州的能源战略中发挥关键作用，提供大规模、可调度的储能容量，以支持电网可靠性和可再生能源的整合。通过平衡可再生能源发电并增强系统弹性，斯托尼克里克BESS将有助于稳定批发电价并减少可再生能源的限电情况，从而强化AEMO服务部门招标结果中所概述的能源市场收益。由于项目场地已完全落实，且所有监管批准和许可证事宜都取得了积极进展，在LTESA正式授予后，该项目现已准备好开始前期建设活动和最终设计审批。已批准的LTESA项目的财务细节和年度年金上限可在AEMO服务部门的网站上查阅。

Piconi补充道：“Energy Vault很自豪能与Ross以及Enervest的团队合作交付斯托尼克里克BESS，这是新南威尔士州首批吉瓦时级的长时电池储能系统之一。随着Energy Vault在美国市场上线我们的首批两个全资项目，即我们正在加州和德州调试的项目，其中包括为一个城市提供多日储能需求的最大的绿色氢动力微电网，获得LTESA进一步突显了我们解决方案的可靠性和可融资性，这得益于我们在设计、建造和运营大规模储能系统方面的全球专业知识。我们致力于支持新南威尔士州的可再生能源和当地社区目标，为实现未来弹性电网做出贡献。”

Enervest首席执行官Ross Warby表示：“斯托尼克里克BESS获得LTESA是交付关键基础设施的关键一步，这将推动澳大利亚的能源转型、经济增长和长期系统可靠性。在项目开发早期与Energy Vault建立合作关系，并在去年提交最终投标，确保了我们能与一家储能解决方案和运营领域公认的全球领军企业共同提交一份全面且成功的投标方案。我们认可AEMO服务部门在推进有助于加强澳大利亚能源未来的项目方面的领导作用，也认可联盟合作伙伴Energy Vault在电池技术、软件和系统设计方面的专业知识。”

项目亮点：

在施工高峰期将创造150个工作岗位，项目完成后有四个全职运营岗位。





在最终的程序审批和开发申请(DA)批准后，预计2025年下半年将进行场地动员、前期建设和采购活动。





作为新南威尔士州政府可再生能源路线图中的一个基石项目，支持该州的脱碳目标。





与传统土地所有者、社区团体和地方议会进行战略合作，以确保采取一种协作、可持续的开发方式，最大限度地提高当地收益。这是扩大澳大利亚储能容量、加强电网可靠性和弹性的重要一步。

Enervest和Energy Vault认可该项目开发所在土地的传统所有者，并始终致力于与原住民社区、地方议会和社区团体密切合作，为该地区最大限度地实现斯托尼克里克BESS的长期收益。

关于Energy Vault

Energy Vault®开发、部署和运营公用事业规模的储能解决方案，旨在改变世界可持续储能的方式。该公司的综合产品包括专有的电池、重力和绿色氢储能技术，支持各种客户用例，提供安全可靠的能源系统调度和优化服务。每种储能解决方案都由该公司与技术无关的能源管理系统软件和集成平台提供支持。Energy Vault的创新技术组合在行业内独树一帜，可提供定制的短时、长时和多日/超长时储能解决方案，帮助公用事业公司、独立电力生产商和大型工业能源用户在保持电力可靠性的同时大幅降低平准化能源成本。如需了解更多信息，请访问www.energyvault.com。

关于Enervest Group

Enervest是一家澳大利亚拥有和经营的能源开发商，具有公用事业和多元化能源生产和储存资产的发起、开发、设计、建造和运营能力。

Enervest拥有超过15年的行业经验以及交付复杂项目的卓越往绩，专注于引领澳大利亚的能源转型。我们的目标是通过提供有影响力的积极能源和投资成果，抓住机会打造更好的能源网。

我们的承诺是开发能够为社区带来价值、有利于当地基础设施的项目，并与利益相关者、当地社区和原住民合作，以共享价值模式开展合作，使当地基础设施和社区同时受益。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述，反映了公司目前对其运营和财务业绩（包括斯托尼克里克BESS项目）等方面的看法。前瞻性陈述包括有关可能或假设的未来运营结果的信息，包括对我们的业务计划和战略的描述。这些陈述通常包含诸如“预期”、“期望”、“表明”、“计划”、“相信”、“打算”、“推测”、“预测”、“估计”、“目标”、“预计”、“应该”、“可能”、“将会”、“也许”、“或许”和“将”等词语以及其他类似表达。我们基于当前的预期、计划和假设做出这些前瞻性陈述或预测，这些预期、计划和假设是根据我们在行业中的经验、对历史趋势的看法、当前状况、预期未来发展以及我们认为在当时情况下适当的其他因素做出的。这些前瞻性陈述基于我们对未来业绩的信念、假设和预期，并考虑了我们目前可获得的信息。这些前瞻性陈述只是基于我们目前对未来事件的预期和预测做出的预测，涉及重大风险和不确定性，可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的结果、活动水平、业绩或成就存在重大差异，包括未能签署最终协议、未能完成对斯托尼克里克BESS项目的收购、我们的战略变化、扩张计划、客户机会、未来运营、未来财务状况、估计收入和损失、预计成本、前景和计划；我们的合同签署、订单、积压订单、许可证获批时间和已开发的项目储备情况的不确定性，这些都与未来的收入相关；无法保证非约束性意向书和其他意向表示能够转化为具有约束力的订单或销售；我们的产品可能存在缺陷或发生其他故障的可能性；我们的商业模式和增长战略的实施、市场接受度和成功；我们发展和维护品牌和声誉的能力；与我们的业务、竞争对手和行业相关的进展和预测；我们的供应商及时提供构建我们的储能系统所需的组件或原材料的能力；健康流行病对我们业务的影响以及我们可能采取的应对措施；我们对获得和维持知识产权保护以及不侵犯他人权利的能力的预期；关于我们将根据《JOBS法案》成为新兴成长型公司的时间的预期；我们未来的资本需求以及现金来源和用途；我们业务的国际性质以及战争或其他敌对行动对我们业务和全球市场的影响；我们为运营和未来增长获得资金的能力；我们的业务、扩张计划和机会以及我们于2024年3月13日提交给美国证券交易委员会(SEC)的截至2023年12月31日年度的Form 10-K年度报告中“风险因素”标题下讨论的其他重要因素。该报告可通过SEC的网站www.sec.gov获取。这些因素可能会在我们不时提交给SEC的其他文件中进行更新。新的风险会不时出现，我们的管理层无法预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响或任何因素或因素组合可能导致实际结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异的程度。我们在本新闻稿中做出的任何前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况，并受本新闻稿中包含的警示声明的明确限制。除非适用法律可能要求，否则我们不承担公开更新或审查任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。

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