EOLO攜手泰雷茲為意大利擴展高速互聯網接入服務

法國，默東--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 歐盟計劃到2030年確保所有公民都能享受千兆寬帶體驗，為此，EOLO選擇了泰雷茲的領先連接解決方案來助力這一目標的實現。要達成這一願景，像固定無線接入（FWA）這樣的創新解決方案至關重要。FWA能夠為缺乏傳統光纖或銅纜網絡的地區提供高速互聯網。對於連接小城鎮和農村地區的居民、支持經濟增長和縮小數字鴻溝，FWA都發揮著關鍵作用。

EOLO的加速連接願景

作為意大利領先的FWA提供商，EOLO始終致力於通過領先的無線電技術，為用戶提供經濟實惠的高速互聯網服務。該公司目前為超過70萬戶家庭提供服務，其FWA連接下載速度最高可達300 Mbps。為了進一步改善客戶體驗，並在意大利全境提供能夠消除數字速度鴻溝的服務，EOLO計劃於2025年推出融合5G和毫米波（mmWave）技術的千兆FWA服務。這一部署將包括新建5G天線網絡，以及在用戶端安裝數千臺支持eSIM技術的終端設備。

泰雷茲的安全連接技術專長

泰雷茲通過提供eSIM管理平臺——按需訂閱管理器（OSM），將在這一擴展計劃中發揮關鍵作用。這項技術能讓EOLO的5G路由器預先配置移動訂閱，使安裝過程更加快速便捷。用戶只需啟動設備即可激活功能，享受無縫連接體驗。

EOLO首席執行官Guido Garrone表示，「我們共同建設的基礎設施將發揮關鍵作用，與意大利現有的光纖覆蓋形成互補。千兆的連接能力將助力我們實現歐洲和意大利計劃的宏偉目標，幫助公民和企業克服數字鴻溝與速度鴻溝。」

泰雷茲移動連接解決方案副總裁Eva Rudin 表示，「可靠且安全的連接對於數字化轉型至關重要。通過以先進的eSIM技術為EOLO提供支持，我們正在加速寬帶部署，助力彌合整個歐洲的數字鴻溝。」

關於泰雷茲

作為全球先進科技的領導者之一，泰雷茲（泛歐證券交易所代碼：HO）專註於航空、航天、網絡與數字技術等領域，為構建一個更安全、更環保、更包容的世界開發產品及解決方案。

集團每年投入超過40億歐元研發資金用於關鍵創新領域，如人工智能、網絡安全、量子科技和雲技術等。

泰雷茲全球83000余名員工遍布68個國家和地區。2024年集團銷售收入206億歐元。

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