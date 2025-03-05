家族齐聚：PUMA与Scuderia Ferrari HP共庆20年速度传奇

意大利马拉内罗--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- PUMA和Scuderia Ferrari HP迎来合作20周年，这段合作历程不断突破速度、设计和赛车文化的边界。这不仅是一个里程碑，更是一段持续推动赛车、时尚等多方面创新的合作，共同塑造着速度的未来。

PUMA与Scuderia Ferrari HP的合作始于2005年，自此见证了无数令人难忘的时刻。在过去20年里，Ferrari巩固了其在一级方程式赛车中最具标志性品牌的地位。像Kimi Räikkönen和Charles Leclerc这样的传奇车手都曾身着PUMA赛车服庆祝胜利和世界冠军头衔。在2025年的这个具有非凡意义的里程碑即将到来之际，我们旨在打造一个备受瞩目的高光时刻，向这一特殊的周年纪念致敬。

为庆祝这一时刻，PUMA和Scuderia Ferrari HP在位于意大利马拉内罗的标志性ASGT大楼举办了一场专属晚宴。这里是超级跑车团队的驻地，同时收藏着Ferrari的经典车型和XX计划的车辆。众多赛车界的大咖齐聚一堂，包括Lewis Hamilton和Charles Leclerc，还有Jean Alesi、Giancarlo Fisichella、Toni Vilander等特邀嘉宾。这场晚宴不仅仅是一场庆祝活动，更是对双方合作中展现出的坚定承诺、满腔热情和共同愿景的致敬。

晚宴期间，Lewis Hamilton和Charles Leclerc参加了由赛车手兼主持人Vicky Piria主持的小组讨论，分享了对赛车运动发展历程和未来走向的深刻见解。活动还正式发布了一款全新复刻系列产品，以此纪念PUMA和Scuderia Ferrari HP长达20年的合作。

PUMA首席产品官Maria Valdes表示：“ 赛车运动是对完美的不懈追求。20年来，PUMA一直与Scuderia Ferrari HP紧密合作，精心设计能紧跟赛车运动发展步伐的装备，将速度、精准和时尚完美融合。随着赛车运动不断发展并突破技术、精准度和人类表现的极限，我们很高兴能与Scuderia Ferrari HP一同踏上这段征程。”

作为赛车运动服装、鞋履和配饰领域的领导者，PUMA在为Scuderia Ferrari HP的车手和车队提供行业领先技术和注重性能的设计方面发挥了关键作用。这一合作不仅推动了赛车装备的进步，还将Ferrari独特的品牌基因融入到全球的街头服饰和粉丝服饰中。

PUMA赛车运动副总裁Thomas Josnik表示：“ 赛车运动深深融入了PUMA的品牌基因，我们与Ferrari的长期合作充分体现了我们对卓越的不懈追求。我们携手重新定义了赛车服的创新标准，并将继续为这项运动树立新标杆。”

Scuderia Ferrari HP车队负责人Frédéric Vasseur在回顾这段合作的重要性时表示：“ Ferrari与PUMA的合作是提升我们车队在赛道内外表现的关键因素。过去20年里，我们共同成长，不断突破技术和设计的边界，助力我们追求胜利。我们期待着继续在创新和卓越之路上携手前行。”

随着PUMA和Scuderia Ferrari HP迈向未来，这个20周年纪念日既是对过往成就的回顾，也是激励下一个赛车创新时代的动力源泉。双方将继续致力于突破设计和创新的边界，确保合作的新篇章比以往任何时候都更加迅速、大胆且激动人心。

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关于PUMA

PUMA是全球首屈一指的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配饰产品。75年来，PUMA一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化发展。PUMA提供足球、跑步和训练、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的高性能或运动风格日常单品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。PUMA产品行销120多个国家和地区，在全球范围内拥有约2万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

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