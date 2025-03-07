FPT成為Sitecore轉售合作夥伴，強化在亞太地區的策略布局

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- FPT已正式與Sitecore攜手合作，成為其在亞太地區部分市場的轉售合作夥伴。這代表FPT成為Sitecore在該地區試點專案中首批入選的合作夥伴之一，彰顯了FPT對於提供先進數位體驗解決方案的承諾，並強化了其與Sitecore在整個亞太地區的策略夥伴關係。

此次合作彰顯了兩家公司共同的願景，即加快市場推廣策略，並為各行各業提供變革性的解決方案。在這一合作架構下，Sitecore將提供全面的授權支援，重點聚焦於其旗艦解決方案，包括Sitecore OrderCloud和XM Cloud。兩家公司將繼續推廣由AI驅動的電子商務加速器ON.E——這是FPT以Sitecore OrderCloud為基礎打造的解決方案，該解決方案旨在將產品上市時間縮短超過30%，成本降低高達55%，提高開發效率，並為全球零售商提供客製化的解決方案。

憑藉其深厚的產業專業知識和對區域市場的洞察，FPT將積極主動地向目標客戶交付這些先進的解決方案，確保所提供的客製化方案能夠滿足特定的市場需求。這將為終端使用者提供更優質的產品和服務，實現卓越的效能和體驗最佳化。

FPT Corporation旗下FPT Software的資深副總裁兼FPT亞太區執行長David Nguyen Tran Hung表示：「在過去十年中，FPT和Sitecore一直攜手合作，為各行各業的企業提供先進的數位體驗解決方案。隨著數位商務和體驗領域的快速發展，我們看到了巨大的商機，可以利用AI，尤其是生成式AI等尖端科技來變革傳統軟體發展，從而實現更高的速度和效率。我們期待將這一合作擴大至亞太地區以外，提供更優質的解決方案，以滿足全球客戶不斷變化的需求。」

Sitecore客戶價值實現資深副總裁Greg Bennett表示：「我們非常高興地歡迎FPT成為我們在亞太地區部分市場的轉售合作夥伴。憑藉FPT長期以來的合作關係以及在推動大規模數位化轉型方面已被證實的專業能力，我們對擴大雙方的合作充滿期待。我們強強聯手，旨在為該地區的企業帶來更大的價值。」

自2015年以來，FPT和Sitecore建立了牢固的合作夥伴關係，雙方共同致力於塑造數位商務和客戶互動的未來。身為Sitecore在亞太地區的白金合作夥伴，FPT一直在該地區持續提供具有變革性的數位解決方案。

關於 FPT

FPT Corporation (FPT)是一家全球首屈一指的科技和IT服務提供者，總部位於越南，業務涵蓋三大核心領域：科技、電信和教育。在過去的三十多年裡，FPT一直為全球數百萬個人和數萬家企業提供具有影響力的解決方案。為提升越南在全球科技版圖中的地位，並為全球企業提供世界一流的解決方案，公司專注於五大策略領域：人工智慧、汽車、半導體、數位化轉型和綠色轉型。2024年，FPT報告的總收入為24.7億美元，其核心業務的員工總數超過54,000人。如欲瞭解有關FPT全球IT服務的更多資訊，請造訪https://fptsoftware.com/。

關於Sitecore

Sitecore是數位體驗軟體領域的全球領導者，受到L’Oréal、Microsoft和United Airlines等具有前瞻性眼光的品牌的信賴，為其從內容策略到數位體驗交付的整個內容生命週期提供支援。我們的可組合平台為行銷人員和科技人員賦予在全球協同建構的能力，利用內容、資料、個人化和AI來管理數位資產、建立引人入勝的內容、理解客戶意圖，並在所有接觸點上提供卓越的體驗。如欲瞭解更多資訊，請造訪sitecore.com。

Sitecore是Sitecore Corporation A/S在美國和其他國家的注冊商標。所有其他品牌名稱、產品名稱或商標均屬於其各自的所有者。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。