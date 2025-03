Andersen Global consolida la presenza in Arabia Saudita con lo studio Al-Sharif Law

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global continua a migliorare le proprie capacità multidisciplinari in Medio Oriente tramite un accordo di collaborazione con Al-Sharif Law, uno studio legale internazionale di Riad, in Arabia Saudita, che offre una gamma completa di servizi.

Attivo in questo paese dal 1978, lo studio è formato da professionisti che propongono una serie esaustiva di servizi legali, tra cui fusioni e acquisizioni, costituzione di società, liquidazioni, ristrutturazioni aziendali, servizi di segreteria per le imprese, diritto del lavoro, proprietà intellettuale, edilizia e ingegneria, business intelligence e contenziosi. Forte di un team che comprende sia avvocati formatisi e autorizzati alla professione negli Stati Uniti, sia eccellenze locali, lo studio Al-Sharif Law vanta competenze esclusive grazie a cui è in grado di proporre servizi completi per alcune delle maggiori società mondiali, basandosi sull'approfondita esperienza maturata nel settore finanziario, militare, petrolifero e del gas.

"In Arabia Saudita vi è una forte domanda di un solido supporto e di corrispondenti locali in grado di coadiuvare aziende e investitori internazionali", è il commento di Chris Johnson, Managing Attorney presso Al-Sharif Law. "Il nostro approccio combina un servizio in stile occidentale con una profonda competenza locale, per garantire ai clienti soluzioni legali pratiche e complete. Collaborando con Andersen Global ampliamo la nostra portata e la capacità di offrire servizi d'eccellenza che coniugano standard di servizio internazionali con un'approfondita comprensione del panorama legale e normativo in Arabia Saudita".

"Tra i principali studi legali dell'Arabia Saudita, Al-Sharif Law è famoso per la sua offerta di servizi alle maggiori società internazionali", ha sottolineato il presidente e amministratore delegato di Andersen Global, Mark L. Vorsatz. "L'Arabia Saudita continua ad affermarsi come importante hub mondiale, con un'economia in rapida diversificazione che presenta nuove opportunità per aziende e investitori. L'aggiunta di questo studio consolida la nostra capacità di offrire una serie di servizi integrati e fluidi, tramite i nostri associati e le aziende che collaborano con noi, in uno dei mercati in più rapida evoluzione dell'area".

Andersen Global è un'associazione internazionale di società legalmente separate e indipendenti composta da professionisti fiscali, legali e di valutazione del valore delle aziende in tutto il mondo. Fondata nel 2013 dall'associata statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global oggi conta oltre 19.000 professionisti in tutto il mondo e una presenza in oltre 500 località tramite le sue aziende associate e collaboratrici.

