Rimini Street和T-Systems North America建立戰略合作關係，將推出經濟實惠的全方位企業軟體支援和託管解決方案

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球端到端企業軟體支援及創新解決方案供應商、Oracle、SAP和VMware軟體產品第三方支援服務的主要供應商Rimini Street, Inc.（納斯達克代號：RMNI）今天宣布與首屈一指的託管、數位服務、安全及IT解決方案供應商T-Systems North America達成一項戰略合作關係。這次結盟將整合兩所公司的強項，為企業提供更佳軟體支援、託管服務和託管解決方案，協助它們降低成本、改善IT穩定性，並加速數位轉型。

Rimini Street和T-Systems North America將透過這次合作推出經整合的企業IT支援辦法，使客戶能夠將IT投資的價值發揮到淋漓極致，同時受惠於業界一流的服務品質、基礎設施專業知識和雲端功能。

實至名歸的戰略合作關係：為企業挹注最大價值

這次結盟採取的並非傳統服務供應商模式，而是建立在合作的基礎之上。憑藉著Rimini Street的企業軟體專長和T-Systems North America對託管和雲端基礎設施託管服務的深度知識，企業組織將有機會延長目前所使用的IT產品和軟體版本的壽命，同時與現代雲端和自動化科技無縫接軌。

Rimini Street為SAP、Oracle、VMware和其他一百多種企業產品供應超響應且經濟實惠的軟體支援，時間將近20年，客戶將受益於它長年累積的專業技能。同樣地，客戶也能受益於T-Systems North America從事多雲服務20多年的經驗，確保獲得世界級的軟體支援、高性能的託管及基礎設施解決方案。

這項合作關係提供因應市場需求變換所需的彈性與連結性、扶植創新、打造合乎成本效益的解決方案，並加速邁向轉型目標。除此之外，它也能夠讓各公司在瞬息萬變、競爭激烈的商業戰場上提升獲利能力、成長及競爭力。

領導層的看法

「Rimini Street是全球最受信賴和有口皆碑的獨立企業軟體支援供應商，已協助數千家公司將IT投資的價值發揮到極致，同時避免不必要的開支。」Rimini Street執行長暨董事長Seth Ravin說，「我們藉由這項合作關係，正在擴大打造無縫、全棧企業IT解決方案的能力，確保客戶能夠獲得追求成功所需的最佳支援、基礎設施和託管服務。」

「我們與Rimini Street的合作關係為打造端到端IT解決方案邁出重大一步，可讓企業採取另類路線圖、效率及節省成本，並享有更高彈性。」T-Systems North America執行長暨董事長Cesar Martinez說，「整合雙邊專長讓我們確保共同客戶受惠於強大的企業軟體支援，同時又能得到T-Systems的一流託管與基礎設施解決方案，實現實至名歸的全方位IT戰略。」

關於Rimini Street, Inc.

羅素2000指數 (Russell 2000®) 公司Rimini Street, Inc.（納斯達克代號： RMNI）是全球端對端企業軟體支援及創新解決方案供應商，Oracle、SAP和VMware軟體的領先支援服務協力廠商。該公司提供一系列全面的統一解決方案，用於運行、管理、支援、自訂、設定、連接、保護、監控和企業應用程式最佳化、資料庫和技術軟體。該公司與《財富》100大企業、《財富》500大企業、中型企業、公共事業部門和政府機構簽訂數千份合約，他們選擇Rimini Street為其值得信賴、經驗證的關鍵任務企業軟體解決方案供應商，並獲得更好的營運成果，節省數十億美元開銷，轉而投入人工智慧和其他創新投資。

如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.riministreet.com ，並在 X 、 Facebook 、 Instagram 和 LinkedIn 上與Rimini Street聯絡。

關於T-Systems North America

首屈一指的IT服務、雲端解決方案和網路安全供應商T-Systems North America透過創新技術和專家指導協助企業完成數位轉型。T-Systems為全球企業提供端到端解決方案。這位數位領導者以可靠性、高品質營運、以及提供多雲服務二十多年的專業知識享譽業界，是業界為數不多的IT和連接解決方案單一來源提供者之一，打造滿足現代業務需求的整體方法。除了管理舊系統和傳統ICT服務之外，T-Systems North America還支援企業向雲端解決方案過渡，包括國際網路、客製化基礎設施、平台、軟體和人工智慧創新專案。

前瞻性聲明

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下字詞：「預期」、「相信」、「繼續」、「可以」、「目前」、「估計」、「預計」、「預估」、「未來」、「打算」、「也許」、「或許」、「前景」、「計畫」 、「可能」、「目標」、「潛力」、「預測」、「規劃」、「似乎」、「尋求」、「應該」、「將」、「會」或其他類似字詞、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長活動和我們對此等活動投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理階層目前的預期，並非對實際業績的預測，也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能大相逕庭。這些風險和不確定性因素包括但不限於：與因應未決訴訟或任何新訴訟有關的不利進展和相關費用，包括待決上訴動議和任何新索賠的處理；為了遵守法院發出的任何與 Rimini II 訴訟有關的禁令而產生的任何額外費用，以及這些對未來期間營收和成本的影響；Rimini Street經營所在地商業環境的變化，包括任何宏觀經濟趨勢和外匯匯率變化的影響，以及一般性金融、經濟、法規和政治條件的變化對Rimini Street所在產業和我們客戶所在產業的影響；企業軟體管理和支援格局的變化，以及我們吸引和留住客戶並進一步打進客戶群的能力變化；軟體支援服務產業的重大競爭；客戶對擴大後產品及服務組合的採用情形以及對我們希望推出的產品和服務的採用情形；我們對新產品、合作關係和結盟計劃的期望，包括但不限於我們與ServiceNow的合作關係；我們增加收入和正確預估收入的能力，以及根據當前收入預期和產品擴展管理成本的任何工作成果；上一財年及本財年裁員及相關重整成本的預期影響；我們對總目標市場的預估，以及對客戶使用其他供應商所節省資金額的預期；銷售週期時機的變化；與留存率相關的風險，包括我們準確預測留存率的能力；公司管理團隊失去一名或多名成員；我們吸引和留住額外合格人員（包括銷售人員）以及關鍵人才的能力；我們的業務計劃、我們的未來成長能力以及我們實現和維持盈利的能力；我們計劃逐步停止為Oracle PeopleSoft產品提供服務，這可能會受到Rimini II訴訟中未決判決的影響；我們股價的波動性以及對證券交易所要求的相關法遵變化；我們以優惠條件籌集股本或債務融資的需求與能力，以及透過營運產生的現金流以募資助力成長計劃；我們防止未經授權造訪我們的資訊科技系統和其他網路安全威脅的能力；全球營運的風險；我們防止未經授權造訪我們的資訊科技系統和其他網路安全威脅的能力；我們或第三方供應商和服務提供者可能使用的生成人工智慧 (AI) 技術的任何缺陷；我們保護員工和客戶的機密資訊，並遵守隱私法規的能力；我們維持有效內部財務報告控制系統的能力；我們維護、保護和強化品牌和智慧財產權的能力；法律及規範的改變，包括稅法變化或對我們稅務立場的不利結果，關稅成本（包括關稅減免或減輕關稅，特別慮及新總統政權提出的政策），或是我們未能建立充足稅務準備，或是我們從淨經營虧損中實現收益的能力；任何環境、社會及治理 (ESG) 問題對我們的聲譽或業務造成之負面影響，以及我們的業務因我們報告此類事項而面臨提高成本或風險的影響；我們在美國政府與國際政府間保持良好信譽、並與政府實體／機構簽訂新合約的能力；我們信貸設施的持續債務服務義務和對我們業務及相關利率風險的財務和營運條款，包括從轉向SOFR或其他利率基準的不確定性；我們的現金及現金等價物是否足以滿足我們的流動性需求；我們根據股票回購計畫回購的數量和時機（如有），以及我們透過該計畫提升股東價值的能力；Rimini Street股權證券的長期價值不確定性；干擾我們或我們客戶業務的災難性事件；以及在Rimini Street於2025年2月27日遞交的Form 10-K年度報告中討論的「風險因素」，並可能隨著Rimini Street未來的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K現況報告及其他向證券交易委員會遞交的文件而不時更新。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發表之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預期後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street在此特別聲明，除法律規定之外，公司沒有任何這方面的義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本新聞稿發表之日後任何日期的觀點。

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