Kenvue宣布三項董事會新任命

紐澤西州斯基爾曼--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球營收規模最大的單一業務消費者健康公司Kenvue Inc. (NYSE: KVUE)今日宣布任命兩位新的獨立董事，即Profitero, Ltd.總裁Sarah Hofstetter和前Bayer消費者健康部門總裁兼負責人Erica Mann，加入公司董事會（簡稱「董事會」）。此外，Starboard Value LP（連同某些附屬公司，簡稱「Starboard」）的管理成員、執行長兼投資長Jeffrey Smith也將加入董事會。這三項任命均立即生效。

Kenvue董事長Larry Merlo表示：「我們欣然歡迎Sarah、Erica和Jeff成為Kenvue董事會的新董事。Sarah在品牌建設和數位行銷方面的專業知識，Erica在全球消費者健康產業的經驗，以及Jeff的投資人視角和在企業董事會任職的豐富經歷，將以互補且增添價值的技能組合進一步使董事會得到補強。在董事會和管理團隊繼續專注於加快實現永續的盈利成長和創造股東價值的過程中，他們各自的見解將對公司大有裨益。」

Smith先生表示：「我們投資Kenvue，是因為看到了公司旗下代表性品牌組合以及在龐大且不斷成長的市場中居於市場領先地位所蘊含的巨大潛力。在與董事會和管理團隊進行了建設性的對話之後，我很高興能與Sarah和Erica一起加入董事會。我們期待做為董事會一起努力，將Kenvue定位為卓越的全球消費者健康公司，並尋求提升成長和獲利能力以及為股東提升價值的機會。」

加入董事會後，Hofstetter女士將擔任稽核委員會成員，Mann女士將擔任提名、治理與永續發展委員會成員，Smith先生將擔任薪酬與人力資本委員會成員。

今日宣布的董事任命與公司和Starboard達成的合作協議相關。隨著這些任命，董事會將暫時從11名董事擴大到14名董事，而截至2025年股東年度大會，董事會將縮減至13名董事。根據合作協議，Starboard將撤回其提名的董事候選人名單，並在2025年股東年度大會上對Kenvue董事會提名的每位候選人投贊成票。Starboard還同意了慣常的停頓協議及其他條款。Kenvue與Starboard之間的完整協議將做為附件隨Form 8-K現況報告一同遞交給美國證券交易委員會(“SEC”)。

關於Sarah Hofstetter

Sarah Hofstetter目前擔任全球電子商務軟體即服務(SaaS)分析公司Profitero, Ltd.的總裁。她在領導透過廣告推動成長的企業的職業生涯中累積了豐富的品牌建設、電子商務和數位行銷專業知識。Hofstetter女士此前曾擔任ComScore總裁，並在日本廣告和公關公司Dentsu的美國廣告分支360i擔任過多個高階管理職位，包括擔任董事長、執行長以及新興媒體與品牌策略資深副總裁。在職業生涯早期，Hofstetter女士是Kayak Communications的總裁兼創辦人，並在Net2Phone擔任一系列高階領導職務長達10年。她目前是The Campbell’s Company的董事。Hofstetter女士擁有紐約城市大學皇后學院的文學學士學位。

關於Erica Mann

Erica Mann此前曾在Bayer的消費者健康部門擔任了七年的全球總裁。她是一位具有全球經驗的領導者，曾在四大洲生活和工作，在消費者健康、新興市場、策略趨勢分析、企業文化和風險管理方面擁有深厚的專業知識。在加入Bayer之前，Mann女士是Pfizer Nutrition的總裁兼總經理，她在Pfizer收購Wyeth時加入Pfizer，此前在Wyeth擔任全球營養資深副總裁。Mann女士曾在其他《財星》500大企業擔任過職責不斷擴大的職位，包括Eli Lilly和Johnson & Johnson，並在南非、澳洲、紐西蘭、德國、瑞士和美國擔任過領導職務。她目前擔任ALS Limited、DSM-Firmenich AG和Kellanova的董事，此前還曾擔任Perrigo Company plc和Blackmores Limited的董事。Mann女士擁有分析化學學位以及南非約翰尼斯堡市場行銷管理研究所的市場行銷管理文憑。

關於Jeffrey Smith

Jeffrey C. Smith是Starboard Value LP的管理成員、執行長兼投資長。Starboard是一家投資顧問公司，專注於以基本面分析為基礎的投資方式，主要投資於美國的上市公司。在2011年4月創立Starboard Value LP之前，Smith先生曾擔任Ramius LLC旗下價值與機會投資平台基金的投資長，當時他是該公司的合夥人兼董事總經理。在1998年1月加入Ramius LLC之前，他曾擔任The Fresh Juice Company, Inc.的策略發展副總裁兼董事會成員。Smith先生的職業生涯始於Société Générale的購併部門。此前，Smith先生曾擔任首屈一指的披薩外賣公司Papa John’s International, Inc.、美國最大的汽車零組件及配件零售商之一Advance Auto Parts, Inc.、多品牌餐飲營運商Darden Restaurants, Inc.以及核心系統軟體產品、服務和內建式技術供應商Phoenix Technologies Ltd.的董事長。Smith先生畢業于賓夕法尼亞大學華頓商學院，獲得經濟學學士學位。

关于Kenvue

Kenvue是全球營收規模最大的單一業務消費者健康公司。我們擁有超過百年的歷史傳承，旗下的代表性品牌包括Aveeno®、BAND-AID®品牌、Johnson’s®、Listerine®、Neutrogena®和Tylenol®，這些品牌皆經過科學驗證，並得到了世界各地醫療專業人士的推薦。在Kenvue，我們致力於實現日常護理的超凡力量。我們的團隊每天都在努力將這一力量交付到消費者手中，讓我們的產品在他們的心中和家庭中贏得一席之地。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.kenvue.com。

關於Starboard Value LP

Starboard Value LP是一家投資顧問公司，專注於以基本面分析為基礎的投資方式，主要投資於上市公司。Starboard尋求投資於被嚴重低估的公司，並積極與管理團隊和董事會合作，辨識並執行釋放價值以使所有股東受惠的機會。

關於前瞻性陳述的警示

本通訊包含《1995年私人證券訴訟改革法案》所定義的「前瞻性陳述」，這些陳述涉及管理層對Kenvue未來營運和財務業績、產品開發、市場地位以及業務策略等方面的預期。前瞻性陳述通常可以透過諸如「計畫」、「預計」、「將要」、「預期」、「估計」和類似含義的字詞來加以辨識。我們提醒讀者不要依賴這些前瞻性陳述。這些陳述依據對未來事件的目前預期。如果基本假設被證明不準確，或者已知或未知風險或不確定性成為現實，實際結果可能與Kenvue及其附屬公司的預期和預測大相逕庭。風險和不確定性包括但不限於：無法執行Kenvue的業務發展策略；通膨和其他經濟因素，如利率和匯率波動；能否成功因應當地、區域或全球經濟波動，包括市場成長率下降，並產生足夠的收入和現金流，以使Kenvue能夠進行任何預期的股票回購和股利支付；Kenvue進入資本市場並維持令人滿意的信用評等的能力，這可能會對其流動性、資本狀況和借款成本產生不利影響；競爭，包括競爭對手的技術進步、新產品和取得的智慧財產權；新產品研發中固有的挑戰；新產品和現有產品以及數位能力在商業上取得成功的不確定性；智慧財產權保護面臨的挑戰，包括假冒偽劣問題；Kenvue成功執行策略計畫的能力，包括「Our Vue Forward」以及其他重整或成本撙節計畫；業務合併和資產脫售的影響，包括任何正在進行或未來的交易；內部或供應鏈中的製造困難或延遲；因產品功效或安全問題導致的產品召回或監管行動；重大的不利訴訟或政府行動，包括與產品責任索賠相關的訴訟或行動；適用法律法規以及利害關係人施加的其他要求的變化；消費者行為和消費模式的變化；自然災害、戰爭或恐怖主義行為、災難或流行病、大流行病或其他疾病爆發；國際經濟的金融不穩定以及法律體系和主權風險；無法實現從Kenvue的前母公司Johnson & Johnson分拆所帶來的益處；以及與分拆相關的干擾或意外成本的風險。如欲查看有關這些風險、不確定性及其他因素的更完整列表和描述，請造訪www.kenvue.com，查閱Kenvue向SEC遞交的文件，包括其截至2024年12月29日會計年度的Form 10-K年報和隨後的Form 10-Q季報及其他文件，亦可直接向Kenvue索取。本通訊中做出的任何前瞻性陳述僅反映本通訊發表之日的情況。Kenvue不承擔因新資訊、未來事件或發展或者其他原因而更新任何前瞻性陳述的義務。

其他資訊及取得途徑

Kenvue擬向SEC遞交一份Schedule 14A委託投票說明書，其中包含一份白色委託投票卡表格，涉及為Kenvue 2025年股東年度大會徵集委託投票權。我們敦促投資人和證券持有人在這些文件可供查閱時仔細完整閱讀KENVUE遞交的委託投票說明書（包括任何修訂或補充文件）以及遞交給SEC的任何其他相關文件，因為這些文件將包含有關任何徵集委託投票權的重要資訊。投資人和證券持有人可以透過SEC維護的網站www.sec.gov免費取得這些文件以及Kenvue遞交給SEC的其他文件的副本。也可以透過造訪Kenvue的投資人關係網站investors.kenvue.com免費取得Kenvue遞交的文件副本。

徵集委託投票權的參與者

Kenvue、其董事、高階主管以及其他管理人員和員工將參與Kenvue 2025年股東年度大會的委託投票權徵集活動。關於Kenvue高階主管和董事的資訊，可在Kenvue於2025年2月24日遞交給SEC的截至2024年12月29日會計年度的Form 10-K年報、於2024年4月10日遞交給SEC的2024年股東年度大會的委託投票說明書以及於2024年7月31日遞交給SEC的Form 8-K現況報告中取得。如果在2024年股東年度大會的委託投票說明書或上述Form 8-K文件中報告的本公司董事和高階主管對Kenvue證券的持股情況發生了變化，這些變化已經或將會反映在遞交給SEC的Form 3初始實益所有權聲明或Form 4所有權變更聲明中，包括於2024年5月28日、2024年8月16日和2024年12月3日遞交給SEC的Form 3，以及於2024年4月3日、2024年5月28日、2024年5月28日、2024年5月28日、2024年5月28日、2024年5月28日、2024年5月28日、2024年5月28日、2024年5月28日、2024年5月28日、2024年5月28日、2024年6月5日、2024年7月1日、2024年9月19日、2024年9月30日、2024年12月3日、2024年12月3日、2024年12月3日、2024年12月3日、2024年12月3日、2024年12月3日、2024年12月3日、2024年12月3日、2024年12月3日、2024年12月3日、2024年12月3日、2024年12月13日、2024年12月13日、2024年12月13日、2025年2月18日、2025年2月18日、2025年2月18日、2025年2月18日、2025年2月18日、2025年2月18日、2025年2月18日、2025年2月18日、2025年2月18日、2025年2月18日、2025年2月18日和2025年2月18日遞交給SEC的Form 4文件。這些文件現在或將來都可以在SEC的網站www.sec.gov上免費取得。

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