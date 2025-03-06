Andersen Global與Al-Sharif Law Firm攜手強化在沙烏地阿拉伯的業務布局

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global透過與Al-Sharif Law Firm達成合作協議，繼續提升其在中東地區的多領域專業能力。Al-Sharif Law Firm是總部位於沙烏地阿拉伯利雅德的一家提供全方位服務的國際法律事務所。

自1978年起，該法律事務所一直活躍于沙烏地阿拉伯王國，其專業人員提供全面的法律服務，包括購併、公司設立、清算、企業重整、公司秘書服務、勞動與就業法、智慧財產權、建築與工程、商業情報以及訴訟等。Al-Sharif Law擁有一支由美國培訓並獲執業牌照的律師和當地人才組成的混合團隊，憑藉其在金融、國防和石油天然氣領域的深厚經驗，在為全世界一些規模最大的公司提供全面服務方面具有得天獨厚的優勢。

Al-Sharif Law管理律師Chris Johnson表示：「在沙烏地阿拉伯，國際公司和投資人對於一位強有力的主導者和當地合作方的需求非常高。我們的方法將西方的服務模式與深厚的本地專業知識相結合，確保為客戶提供切實可行且全面的法律解決方案。透過與Andersen Global合作，我們擴大了業務涵蓋範圍，並提升了提供順暢銜接服務的能力，將國際服務標準與對沙烏地阿拉伯法律和監管環境的深入理解相結合。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark L. Vorsatz表示：「Al-Sharif Law Firm是沙烏地阿拉伯最大的法律事務所之一，以服務大型國際公司而聞名。沙烏地阿拉伯做為一個重要的全球中心而不斷成長，其經濟正在迅速多元化，為企業和投資人帶來了新的商機。這家法律事務所的加入強化了我們的能力，即透過本地區快速發展市場中的成員公司和合作公司提供一系列整合式順暢服務。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球擁有超過19,000名專業人員，透過其成員公司和合作公司在500多個地區經營業務。

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