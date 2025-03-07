FPT成为Sitecore转售合作伙伴，强化在亚太地区的战略布局

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- FPT已正式与Sitecore携手合作，成为其在亚太地区部分市场的转售合作伙伴。这标志着FPT成为Sitecore在该地区试点项目中首批入选的合作伙伴之一，彰显了FPT对于提供先进数字体验解决方案的承诺，并加强了其与Sitecore在整个亚太地区的战略伙伴关系。

此次合作凸显了两家公司共同的愿景，即加速市场推广战略，并为各个行业提供变革性的解决方案。在这一合作框架下，Sitecore将提供全面的许可支持，重点聚焦于其旗舰解决方案，包括Sitecore OrderCloud和XM Cloud。两家公司将继续推广由AI驱动的电子商务加速器ON.E——这是FPT基于Sitecore OrderCloud打造的解决方案，该解决方案旨在将产品上市时间缩短超过30%，成本降低高达55%，提高开发效率，并为全球零售商提供定制化的解决方案。

凭借其深厚的行业专业知识和对区域市场的洞察，FPT将积极主动地向目标客户交付这些先进的解决方案，确保所提供的定制化方案能够满足特定的市场需求。这将为终端用户提供更优质的产品和服务，实现卓越的性能和体验优化。

FPT Corporation旗下FPT Software的高级副总裁兼FPT亚太区首席执行官David Nguyen Tran Hung表示：“在过去十年中，FPT和Sitecore一直携手合作，为各行各业的企业提供先进的数字体验解决方案。随着数字商务和体验领域的快速发展，我们看到了巨大的机遇，可以利用AI，尤其是生成式AI等前沿技术来变革传统软件开发，从而实现更高的速度和效率。我们期待将这一合作拓展至亚太地区以外，提供更优质的解决方案，以满足全球客户不断变化的需求。”

Sitecore客户价值实现高级副总裁Greg Bennett表示：“我们非常高兴地欢迎FPT成为我们在亚太地区部分市场的转售合作伙伴。凭借FPT长期以来的合作关系以及在推动大规模数字化转型方面已被证实的专业能力，我们对扩大双方的合作充满期待。我们强强联手，旨在为该地区的企业带来更大的价值。”

自2015年以来，FPT和Sitecore建立了牢固的合作伙伴关系，双方共同致力于塑造数字商务和客户互动的未来。作为Sitecore在亚太地区的白金合作伙伴，FPT一直在该地区持续提供具有变革性的数字解决方案。

关于FPT

FPT Corporation (FPT)是一家全球领先的技术和IT服务提供商，总部位于越南，业务涵盖三大核心领域：技术、电信和教育。在过去的三十多年里，FPT一直为全球数百万个人和数万家企业提供具有影响力的解决方案。为提升越南在全球技术版图中的地位，并为全球企业提供世界级的解决方案，公司专注于五大战略领域：人工智能、汽车、半导体、数字化转型和绿色转型。2024年，FPT报告的总收入为24.7亿美元，其核心业务的员工总数超过54,000人。如需了解有关FPT全球IT服务的更多信息，请访问https://fptsoftware.com/。

关于Sitecore

Sitecore是数字体验软件领域的全球领导者，受到L’Oréal、Microsoft和United Airlines等具有前瞻性眼光的品牌的信赖，为其从内容策略到数字体验交付的整个内容生命周期提供支持。我们的可组合平台为营销人员和技术人员赋予在全球范围内协同构建的能力，利用内容、数据、个性化和AI来管理数字资产、创建引人入胜的内容、理解客户意图，并在所有接触点上提供卓越的体验。如需了解更多信息，请访问sitecore.com。

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