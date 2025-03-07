Kenvue宣布三项董事会新任命

新泽西州斯基尔曼--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球营收规模最大的单一业务消费者健康公司Kenvue Inc. (NYSE: KVUE)今日宣布任命两位新的独立董事，即Profitero, Ltd.总裁Sarah Hofstetter和前Bayer消费者健康部门总裁兼负责人Erica Mann，加入公司董事会（简称“董事会”）。此外，Starboard Value LP（连同某些附属公司，简称“Starboard”）的管理成员、首席执行官兼首席投资官Jeffrey Smith也将加入董事会。这三项任命均立即生效。

Kenvue董事会主席Larry Merlo表示：“ 我们很高兴欢迎Sarah、Erica和Jeff成为Kenvue董事会的新董事。Sarah在品牌建设和数字营销方面的专业知识，Erica在全球消费者健康行业的经验，以及Jeff的投资者视角和在企业董事会任职的丰富经历，将以互补且增值的技能组合进一步使董事会得到补强。在董事会和管理团队继续专注于加速实现可持续的盈利增长和创造股东价值的过程中，他们各自的见解将对公司大有裨益。”

Smith先生表示：“ 我们投资Kenvue，是因为看到了公司旗下标志性品牌组合以及在庞大且不断增长的市场中占据的市场领先地位所蕴含的巨大潜力。在与董事会和管理团队进行了建设性的对话之后，我很高兴能与Sarah和Erica一起加入董事会。我们期待作为董事会共同努力，将Kenvue定位为卓越的全球消费者健康公司，并寻求提升增长和盈利能力以及为股东提升价值的机会。”

加入董事会后，Hofstetter女士将担任审计委员会成员，Mann女士将担任提名、治理与可持续发展委员会成员，Smith先生将担任薪酬与人力资本委员会成员。

今日宣布的董事任命与公司和Starboard达成的合作协议相关。随着这些任命，董事会将暂时从11名董事扩大到14名董事，而截至2025年股东年度大会，董事会将缩减至13名董事。根据合作协议，Starboard将撤回其提名的董事候选人名单，并在2025年股东年度大会上对Kenvue董事会提名的每位候选人投赞成票。Starboard还同意了惯常的停顿协议及其他条款。Kenvue与Starboard之间的完整协议将作为附件随Form 8-K当前报告一同提交给美国证券交易委员会(“SEC”)。

关于Sarah Hofstetter

Sarah Hofstetter目前担任全球电子商务软件即服务(SaaS)分析公司Profitero, Ltd.的总裁。她在领导通过广告推动增长的组织的职业生涯中积累了丰富的品牌建设、电子商务和数字营销专业知识。Hofstetter女士此前曾担任ComScore总裁，并在日本广告和公关公司Dentsu的美国广告分支360i担任过多个高级管理职位，包括担任董事长、首席执行官以及新兴媒体与品牌战略高级副总裁。在职业生涯早期，Hofstetter女士是Kayak Communications的总裁兼创始人，并在Net2Phone担任一系列高级领导职务长达10年。她目前是The Campbell’s Company的董事。Hofstetter女士拥有纽约城市大学皇后学院的文学学士学位。

关于Erica Mann

Erica Mann此前曾在Bayer的消费者健康部门担任了七年的全球总裁。她是一位具有全球经验的领导者，曾在四大洲生活和工作，在消费者健康、新兴市场、战略趋势分析、企业文化和风险管理方面拥有深厚的专业知识。在加入Bayer之前，Mann女士是Pfizer Nutrition的总裁兼总经理，她在Pfizer收购Wyeth时加入Pfizer，此前在Wyeth担任全球营养高级副总裁。Mann女士曾在其他《财富》500强公司担任过职责不断增加的职位，包括Eli Lilly和Johnson & Johnson，并在南非、澳大利亚、新西兰、德国、瑞士和美国担任过领导职务。她目前担任ALS Limited、DSM-Firmenich AG和Kellanova的董事，此前还曾担任Perrigo Company plc和Blackmores Limited的董事。Mann女士拥有分析化学学位以及南非约翰内斯堡市场营销管理研究所的市场营销管理文凭。

关于Jeffrey Smith

Jeffrey C. Smith是Starboard Value LP的管理成员、首席执行官兼首席投资官。Starboard是一家投资顾问公司，专注于以基本面分析为基础的投资方式，主要投资于美国的上市公司。在2011年4月创立Starboard Value LP之前，Smith先生曾担任Ramius LLC旗下价值与机会投资平台基金的首席投资官，当时他是该公司的合伙人兼董事总经理。在1998年1月加入Ramius LLC之前，他曾担任The Fresh Juice Company, Inc.的战略发展副总裁兼董事会成员。Smith先生的职业生涯始于Société Générale的并购部门。此前，Smith先生曾担任领先的披萨外卖公司Papa John’s International, Inc.、美国最大的汽车零部件及配件零售商之一Advance Auto Parts, Inc.、多品牌餐饮运营商Darden Restaurants, Inc.以及核心系统软件产品、服务和嵌入式技术提供商Phoenix Technologies Ltd.的董事会主席。Smith先生毕业于宾夕法尼亚大学沃顿商学院，获得经济学学士学位。

關於Kenvue

Kenvue是全球营收规模最大的单一业务消费者健康公司。我们拥有超过百年的历史传承，旗下的标志性品牌包括Aveeno®、BAND-AID®品牌、Johnson’s®、Listerine®、Neutrogena®和Tylenol®，这些品牌皆经过科学验证，并得到了世界各地医疗专业人士的推荐。在Kenvue，我们致力于实现日常护理的超凡力量。我们的团队每天都在努力将这一力量交付到消费者手中，让我们的产品在他们的心中和家庭中赢得一席之地。如需了解更多信息，请访问www.kenvue.com。

关于Starboard Value LP

Starboard Value LP是一家投资顾问公司，专注于以基本面分析为基础的投资方式，主要投资于上市公司。Starboard寻求投资于被严重低估的公司，并积极与管理团队和董事会合作，识别并执行释放价值以使所有股东受益的机会。

关于前瞻性陈述的警示

本通讯包含《1995年私人证券诉讼改革法案》所定义的“前瞻性陈述”，这些陈述涉及管理层对Kenvue未来运营和财务业绩、产品开发、市场地位以及业务战略等方面的预期。前瞻性陈述通常可以通过诸如“计划”、“预计”、“将要”、“预期”、“估计”和类似含义的词语来加以识别。我们提醒读者不要依赖这些前瞻性陈述。这些陈述基于对未来事件的当前预期。如果基本假设被证明不准确，或者已知或未知风险或不确定性成为现实，实际结果可能与Kenvue及其附属公司的预期和预测大相径庭。风险和不确定性包括但不限于：无法执行Kenvue的业务发展战略；通货膨胀和其他经济因素，如利率和汇率波动；能否成功应对当地、区域或全球经济波动，包括市场增长率下降，并产生足够的收入和现金流，以使Kenvue能够进行任何预期的股票回购和股息支付；Kenvue进入资本市场并维持令人满意的信用评级的能力，这可能会对其流动性、资本状况和借款成本产生不利影响；竞争，包括竞争对手的技术进步、新产品和取得的知识产权；新产品研发中固有的挑战；新产品和现有产品以及数字能力在商业上取得成功的不确定性；知识产权保护面临的挑战，包括假冒伪劣问题；Kenvue成功执行战略计划的能力，包括“Our Vue Forward”以及其他重组或成本节约计划；业务合并和资产剥离的影响，包括任何正在进行或未来的交易；内部或供应链中的制造困难或延迟；因产品功效或安全问题导致的产品召回或监管行动；重大的不利诉讼或政府行动，包括与产品责任索赔相关的诉讼或行动；适用法律法规以及利益相关者施加的其他要求的变化；消费者行为和消费模式的变化；自然灾害、战争或恐怖主义行为、灾难或流行病、大流行病或其他疾病爆发；国际经济的金融不稳定以及法律体系和主权风险；无法实现从Kenvue的前母公司Johnson & Johnson分拆所带来的益处；以及与分拆相关的干扰或意外成本的风险。如需查看有关这些风险、不确定性及其他因素的更完整列表和描述，请访问www.kenvue.com，查阅Kenvue向SEC提交的文件，包括其截至2024年12月29日财年的Form 10-K年报和随后的Form 10-Q季报及其他文件，亦可直接向Kenvue索取。本通讯中做出的任何前瞻性陈述仅反映本通讯发布之日的情况。Kenvue不承担因新信息、未来事件或发展或者其他原因而更新任何前瞻性陈述的义务。

其他信息及获取途径

Kenvue拟向SEC提交一份Schedule 14A委托投票说明书，其中包含一份白色委托投票卡表格，涉及为Kenvue 2025年股东年度大会征集委托投票权。我们敦促投资者和证券持有人在这些文件可供查阅时仔细完整阅读KENVUE提交的委托投票说明书（包括任何修订或补充文件）以及提交给SEC的任何其他相关文件，因为这些文件将包含有关任何征集委托投票权的重要信息。投资者和证券持有人可以通过SEC维护的网站www.sec.gov免费获取这些文件以及Kenvue提交给SEC的其他文件的副本。也可以通过访问Kenvue的投资者关系网站investors.kenvue.com免费获取Kenvue提交的文件副本。

征集委托投票权的参与者

Kenvue、其董事、高管以及其他管理人员和员工将参与Kenvue 2025年股东年度大会的委托投票权征集活动。关于Kenvue高管和董事的信息，可在Kenvue于2025年2月24日提交给SEC的截至2024年12月29日财年的Form 10-K年报、于2024年4月10日提交给SEC的2024年股东年度大会的委托投票说明书以及于2024年7月31日提交给SEC的Form 8-K当前报告中获取。如果在2024年股东年度大会的委托投票说明书或上述Form 8-K文件中报告的本公司董事和高管对Kenvue证券的持股情况发生了变化，这些变化已经或将会反映在提交给SEC的Form 3初始实益所有权声明或Form 4所有权变更声明中，包括于2024年5月28日、2024年8月16日和2024年12月3日提交给SEC的Form 3，以及于2024年4月3日、2024年5月28日、2024年5月28日、2024年5月28日、2024年5月28日、2024年5月28日、2024年5月28日、2024年5月28日、2024年5月28日、2024年5月28日、2024年5月28日、2024年6月5日、2024年7月1日、2024年9月19日、2024年9月30日、2024年12月3日、2024年12月3日、2024年12月3日、2024年12月3日、2024年12月3日、2024年12月3日、2024年12月3日、2024年12月3日、2024年12月3日、2024年12月3日、2024年12月3日、2024年12月13日、2024年12月13日、2024年12月13日、2025年2月18日、2025年2月18日、2025年2月18日、2025年2月18日、2025年2月18日、2025年2月18日、2025年2月18日、2025年2月18日、2025年2月18日、2025年2月18日、2025年2月18日和2025年2月18日提交给SEC的Form 4文件。这些文件现在或将来都可以在SEC的网站www.sec.gov上免费获取。

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