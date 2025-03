Rimini Street i T-Systems North America nawiązują strategiczne partnerstwo w celu świadczenia kompleksowego, opłacalnego wsparcia w zakresie oprogramowania dla firm i dostarczania rozwiązań hostingowych

Rimini Street and T-Systems North America Announce a Strategic Partnership to Deliver Comprehensive, Cost-Effective Enterprise Software Support and Hosting Solutions (Graphic: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz innowacyjnych rozwiązań o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle, SAP i VMware, ogłosił dzisiaj nawiązanie strategicznego partnerstwa z firmą T-Systems North America, wiodącym dostawcą usług hostingowych, usług cyfrowych, zabezpieczeń i rozwiązań teleinformatycznych. Współpraca umożliwia połączenie mocnych stron obu firm z myślą o zapewnieniu przedsiębiorstwom jeszcze lepszego wsparcia w zakresie oprogramowania, usług zarządzanych i rozwiązań hostingowych, pomagając im w ograniczeniu kosztów, zwiększeniu stabilności rozwiązań IT i przyspieszeniu cyfrowej transformacji.

W drodze tej współpracy Rimini Street i T-Systems North America będą stosować zintegrowane podejście do wsparcia informatycznego świadczonego na rzecz przedsiębiorstw, umożliwiając klientom optymalizację inwestycji dokonywanych w technologie, a zarazem zyskanie korzyści płynących z wiodącej w branży jakości obsługi, fachowej wiedzy na temat infrastruktury oraz funkcji rozwiązań w chmurze.

Prawdziwie strategiczne partnerstwo: maksymalizacja wartości dla przedsiębiorstw

Odchodząc od tradycyjnego modelu dostawy usług, nowo powstały sojusz opiera się na współpracy. Dzięki wykorzystaniu wiedzy fachowej Rimini Street na temat oprogramowania dla firm oraz gruntownej znajomości usług hostingowych i usług zarządzanych z wykorzystaniem infrastruktury chmury T-Systems North America, przedsiębiorstwa zyskają możliwość wydłużenia okresu eksploatacji posiadanych produktów teleinformatycznych i wersji oprogramowania, a zarazem płynnego wdrożenia nowoczesnych technologii automatyzacji i obsługi w chmurze.

Klienci skorzystają dzięki niemal dwudziestoletniemu doświadczeniu Rimini Street w dziedzinie ultraresponsywnego i opłacalnego pod względem kosztów wsparcia w zakresie oprogramowania SAP, Oracle, VMware oraz ponad 100 innych produktów dla firm. Zyskają również dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu T-Systems North America jako dostawcy usług w modelu multi-cloud, zapewniającego dostęp do światowej klasy wsparcia w zakresie oprogramowania oraz wysoko wydajnych rozwiązań hostingowych i infrastruktury.

Nawiązane partnerstwo zapewni elastyczność i łączność niezbędną do dostosowania się do zmieniających się wymogów rynku, przyczyni się do innowacji, dostarczy opłacalne rozwiązania i umożliwi szybsze osiągnięcie celów związanych z transformacją. Ponadto pozwoli przedsiębiorstwom na poprawę rentowności, wzrostu i przewagi konkurencyjnej w szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym charakteryzującym się coraz większą konkurencyjnością.

Uwagi od kierownictwa

– Jako cieszący się największym zaufaniem, sprawdzony globalny dostawca niezależnego wsparcia w zakresie oprogramowania dla firm, Rimini Street pomogła tysiącom organizacji w maksymalnym wykorzystaniu dokonanych inwestycji w IT, co umożliwiło im uniknięcie zbędnych kosztów – powiedział Seth Ravin, dyrektor generalny i prezes zarządu Rimini Street. – Dzięki temu partnerstwu zwiększamy nasze zdolności do dostarczania kompleksowych rozwiązań IT dla firm, zapewniając klientom dostęp do najlepszego wsparcia, najlepszej infrastruktury i najlepszych usług hostingowych, które pozwolą im osiągać jeszcze większe sukcesy.

– Partnerstwo z Rimini Street stanowi istotny krok w kierunku dostarczania kompleksowych rozwiązań teleinformatycznych zapewniających przedsiębiorstwom większą elastyczność dzięki alternatywnym planom działania, większej efektywności i oszczędnościom kosztów – powiedział Cesar Martinez, dyrektor generalny i prezes zarządu T-Systems North America. – Przy wykorzystaniu wiedzy fachowej obu firm możemy zapewnić, że nasi wspólni klienci skorzystają dzięki solidnemu wsparciu w zakresie oprogramowania dla firm i dostępowi do wiodących w branży rozwiązań hostingowych i infrastrukturze T-Systems, zyskując prawdziwie kompleksową strategię w dziedzinie IT.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka z indeksu Russell 2000®, jest globalnym dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego i innowacyjnych rozwiązań oraz wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle, SAP i VMware. Firma oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie. Firma podpisała tysiące umów z organizacjami sklasyfikowanymi w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i administracji, które wybrały Rimini Street swoim zaufanym i sprawdzonym dostawcą rozwiązań o krytycznym znaczeniu z zakresu oprogramowania dla firm i uzyskały lepsze wyniki operacyjne, miliardy dolarów oszczędności oraz możliwość sfinansowania AI i innych innowacyjnych inwestycji.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.riministreet.com, oraz na profilach Rimini Street w serwisach X, Facebook, Instagram i LinkedIn.

Informacje o T-Systems North America

T-Systems North America to wiodący dostawca usług teleinformatycznych, rozwiązań w chmurze i usług cyberbezpieczeństwa, który pomaga przedsiębiorstwom w stawieniu czoła wyzwaniom cyfrowej transformacji, dostarczając innowacyjne rozwiązania technologiczne i specjalistyczne porady. T-Systems zapewnia kompleksowe rozwiązania na rzecz przedsiębiorstw z całego świata. Ten wiodący dostawca rozwiązań cyfrowych, słynący z niezawodności i wysokiej jakości działalności oraz ponad dwudziestoletniego doświadczenia jako dostawca usług w modelu multi-cloud, jest jednym z niewielu dostawców oferujących zarówno rozwiązania w zakresie IT, jak i w dziedzinie łączności, udostępniane przez jeden podmiot zapewniający całościowe podejście do potrzeb nowoczesnego biznesu. Oprócz zarządzania dotychczasowymi systemami i tradycyjnymi usługami teleinformatycznymi firma T-Systems North America wspiera przechodzenie na rozwiązania w chmurze, w tym międzynarodowe sieci, spersonalizowaną infrastrukturę, platformy, oprogramowanie oraz innowacyjne projekty wspomagane AI.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „spodziewa się”, „wierzy”, „kontynuuje”, „mogłoby”, „obecnie”, „szacuje”, „oczekuje”, „prognoza”, „przyszłość”, „zamierza”, „może”, „perspektywy”, „planuje”, „możliwe”, „cel”, „potencjalne”, „przewiduje”, „prognozuje”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „powinien”, „będzie”, „byłoby” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi, w tym decyzją sądu w sprawie nierozstrzygniętych odwołań lub wszelkich nowych roszczeń; wszelkie dodatkowe koszty ponoszone w związku z zastosowaniem jakichkolwiek zakazów sądowych dotyczących sporu Rimini II oraz ich wpływ na przychody i koszty w przyszłych okresach; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich makroekonomicznych trendów i wahania kursów walut, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą jej klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają obecni i potencjalni klienci, a także zdolność Rimini Street do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; oczekiwania spółki co do nowej oferty produktów, partnerstw i programów partnerskich, w tym między innymi partnerstwa z ServiceNow; zdolności spółki do zwiększenia przychodów i precyzyjnego prognozowania ich wysokości, a także efekty wszelkich działań na rzecz zarządzania kosztami w związku z bieżącymi oczekiwaniami wobec poziomu przychodów i rozszerzeniem oferty spółki; spodziewany wpływ redukcji personelu w ostatnim i bieżącym roku obrotowym oraz związane z tym koszty reorganizacji; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez spółkę rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność cyklu sprzedaży, ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania, w tym zdolność do ich precyzyjnego prognozowania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników oraz kluczowego personelu; biznesplan spółki, jej zdolności do przyszłego rozwoju oraz osiągnięcia i utrzymania rentowności; plany dotyczące likwidacji oferty usług w zakresie produktów Oracle PeopleSoft, na które mogą mieć wpływ niewydane jeszcze decyzje w sprawie sporu Rimini II; zmienność cen akcji i związane z tym zapewnienie zgodności z wymogami giełdowymi; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do systemów informatycznych spółki i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa; wszelkie niedociągnięcia związane z potencjalnym korzystaniem z technologii generatywnej sztucznej inteligencji (AI) przez spółkę lub dostawców zewnętrznych; zdolność do ochrony informacji poufnych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; zdolność spółki do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki interpretacji podatkowych spółki, kosztów należności celnych (w tym zwolnień celnych lub zdolności do ograniczenia należności celnych, w szczególności w związku z proponowaną polityką nowej administracji rządowej), niezdolność do ustanowienia odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe lub zdolność do uzyskania korzyści w przypadku strat netto z działalności operacyjnej; wszelki negatywny wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG) na reputację spółki lub jej działalność oraz narażenie spółki na dodatkowe koszty lub ryzyko związane ze sprawozdawczością w tych dziedzinach; zdolność spółki do utrzymania dobrych relacji z rządem Stanów Zjednoczonych i rządami innych państw oraz do pozyskania nowych umów z podmiotami/agencjami państwowymi; wpływ bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z działalnością spółki i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z przejściem na SOFR lub inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach programu wykupu akcji oraz zdolność spółki do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Rocznym Rimini Street złożonym na formularzu 10-K w dniu 27 lutego 2025 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2025 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

© 2025 T-Systems North America, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie produkty i usługi z oznaczeniem „T-Systems” lub logo „T” są chronione na mocy zarejestrowanych znaków towarowych spółki Deutsche Telekom AG.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.