Veolia exploitera et entretiendra une installation de valorisation énergétique des déchets dans le Grand Vancouver

Image of the Metro Vancouver waste-to-energy facility (Credit: Metro Vancouver)

VANCOUVER--(BUSINESS WIRE)--Déjà solidement établie et engagée au Canada, Veolia annonce qu’elle assumera l’exploitation et l’entretien de l’installation de valorisation énergétique des déchets du Grand Vancouver, située à Burnaby, au Canada.

L’installation traite environ un quart des déchets de la région métropolitaine de Vancouver, produisant environ 180 000 mégawatts d’électricité par an (assez pour alimenter 16 000 foyers) et valorisant environ 5 000 tonnes de métal recyclable par an. La région métropolitaine de Vancouver développe également un système énergétique de district qui triplera la quantité d’énergie récupérée par l’installation, en utilisant une partie de la vapeur produite par la combustion des déchets pour fournir de la chaleur et de l’eau chaude à 50 000 foyers à Vancouver et à Burnaby.

Le contrat d’exploitation et d’entretien est d’une durée de cinq ans, avec deux prolongations potentielles de cinq ans, pour un montant maximal de 245 millions de dollars pour les travaux d’exploitation, d’entretien et de remplacement des biens d’équipement dans l’installation de valorisation énergétique des déchets de la région métropolitaine de Vancouver à compter du 3 mars 2025.

« Nous sommes très fiers de continuer à travailler avec le Grand Vancouver pour offrir ce service de gestion des déchets sûr, fiable et essentiel à la région », a déclaré Denis Chesseron, Directeur Pays et Directeur général - Veolia Canada. « En tant que leader mondial de la transformation écologique, nous ne voulons pas seulement offrir un service de haute qualité. Nous voulons établir des modèles de plus en plus efficaces basés sur notre expertise combinée. Veolia est actuellement présente dans 44 pays à travers le monde et notre objectif est de capitaliser sur notre expérience pour mener des projets ambitieux et performants. C’est ce que nous faisons ici à Burnaby, conformément à notre programme stratégique GreenUp dans lequel la production locale d’énergie bas carbone stimule la croissance : nous mettons à profit notre expertise pour aider à développer un système qui triplera la quantité d’énergie récupérée par l’installation pour fournir de la chaleur et de l’eau chaude au réseau local. »

Veolia exerce ses activités au Canada depuis 1978 en fournissant des services et des technologies dans les domaines de l’eau, des déchets et de l’énergie à des collectivités publiques et à des clients commerciaux. En plus de cette installation du Grand Vancouver, Veolia gère également 60 autres installations de valorisation énergétique des déchets dans le monde qui génèrent 5,76 térawatts d’énergie propre et 3 térawatts de chaleur. Veolia possède également une expérience importante et une grande expertise dans les systèmes d’exploitation de projets énergétiques de district.

À PROPOS DE VEOLIA

