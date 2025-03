EOLO choisit Thales pour étendre l'accès Internet haut débit en Italie

MEUDON, France--(BUSINESS WIRE)--L’Union européenne souhaite garantir à tous les citoyens un accès à un réseau haut débit de 1 Gbit/s d’ici 2030 et EOLO a choisi Thales pour la fiabilité de ses solutions de connectivité. Afin d’atteindre cet objectif, des solutions innovantes telles que l’accès fixe sans fil (FWA), vont pouvoir fournir un accès Internet haut débit aux zones dépourvues de réseaux traditionnels en fibre optique ou en cuivre. Le FWA est essentiel pour connecter les habitants des petites villes et des régions rurales, combler la fracture numérique et soutenir la croissance économique.

La vision d'EOLO pour une connectivité plus rapide

En tant que premier fournisseur FWA en Italie, EOLO est un pionnier de la technologie radio pour un Internet haut débit abordable. L'entreprise dessert plus de 700 000 foyers et la connectivité FWA peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 300 Mbps en téléchargement. Pour améliorer l'expérience client, EOLO lance un service FWA de 1 Gbps en 2025, combinant la technologie 5G et celle des ondes millimétriques (mmWave). Ce déploiement comprendra un nouveau réseau d'antennes 5G et l’installation d'appareils compatibles eSIM chez des milliers de clients.

L'expertise de Thales en matière de connectivité sécurisée

Thales joue un rôle clé dans cette expansion en fournissant sa plateforme de gestion eSIM, Thales On-Demand Subscription Manager (OSM). Cette technologie permet de préconfigurer les routeurs 5G d'EOLO avec des abonnements mobiles, ce qui rend l'installation plus rapide et plus facile. Les clients bénéficieront d'une activation instantanée dès qu'ils allumeront leurs appareils, garantissant ainsi une connectivité fiable.

« L'infrastructure que nous construisons ensemble jouera un rôle essentiel en complétant la couverture en fibre optique de notre pays. Avec une connectivité pouvant atteindre 1 Gbps, nous atteindrons les objectifs ambitieux des agendas européens et italiens, en aidant les citoyens et les entreprises à surmonter la fracture numérique grâce à l’accès à un numérique efficace et rapide », a commenté Guido Garrone, PDG d'EOLO.

« Une connectivité fiable et sécurisée est essentielle à la transformation numérique », a déclaré Eva Rudin, vice-présidente des solutions de connectivité mobile chez Thales. « En soutenant EOLO avec notre technologie eSIM avancée, nous permettons un déploiement plus rapide du haut débit et contribuons à combler la fracture numérique en Europe du Sud. »

À propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des hautes technologies spécialisé dans trois domaines d'activité : la Défense, l'Aéronautique et l'Espace et le Cyber & Digital.

Elle développe des produits et des solutions qui contribuent à rendre le monde plus sûr, plus vert et plus inclusif.

Le Groupe investit près de 4 milliards d’euros par an en Recherche & Développement, notamment dans des domaines d’innovation clés tels que l’IA, la cybersécurité, les technologies quantiques, les technologies cloud et la 6G.

Thales compte près de 83 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2024, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 20,6 milliards d’euros.

PLEASE VISIT

Thales Group

Download HD photos