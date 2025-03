Andersen Global fortalece presença da Arábia Saudita com o escritório de advocacia Al-Sharif Law

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global continua a aprimorar sua capacidade multidisciplinar no Oriente Médio por meio de um acordo de cooperação com o Al-Sharif Law, um escritório de advocacia internacional de serviço completo com sede em Riad, Arábia Saudita.

Ativo no Reino Unido desde 1978, os profissionais do escritório oferecem inúmeros serviços jurídicos que incluem fusões e aquisições, formação de empresas, liquidação, reestruturação corporativa, serviços de secretaria corporativa, direito trabalhista, propriedade intelectual, construção e engenharia, inteligência empresarial e contencioso. Com uma equipe composta por profissionais qualificados e graduados nos Estados Unidos e talentos locais, o escritório Al-Sharif Law está especialmente capacitado para prestar serviços abrangentes a algumas das maiores empresas do mundo, com vasta experiência em áreas como finanças, defesa e petróleo e gás.

“A demanda é alta por uma liderança qualificada e correspondente local para prestar assistência a empresas e investidores internacionais na Arábia Saudita”, disse Chris Johnson, advogado-gerente da Al-Sharif Law. “Nossa abordagem combina um estilo ocidental com uma vasta experiência local, garantindo aos clientes soluções jurídicas práticas e abrangentes. Por meio desta colaboração com a Andersen Global, ampliamos o nosso alcance e capacidade de oferecer um serviço de excelência que combina normas internacionais de atendimento com um profundo conhecimento do cenário legal e regulatório da Arábia Saudita.”

“O Al-Sharif Law é um dos maiores escritórios de advocacia da Arábia Saudita, com a reputação de atender grandes companhias internacionais”, disse o presidente do conselho e CEO da Andersen Global, Mark L. Vorsatz. “A Arábia Saudita continua crescendo como um grande centro global, com sua economia se diversificando rapidamente e oferecendo novas oportunidades para empresas e investidores. A adição deste escritório reforça nossa capacidade de oferecer um conjunto de serviços integrados e contínuos por meio de nossos escritórios associados e colaboradores em um dos mercados em constante evolução na região.”

