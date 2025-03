WESTLAKE VILLAGE, Kalifornien, und MELBOURNE, Australien--(BUSINESS WIRE)--

Energy Vault macht bei seiner Wachstumsstrategie ‘Own & Operate’ Fortschritte in Australien durch Schließung eines langfristigen Energie-Dienstleistungsvertrags (Long-Term Energy Service Agreement, LTESA) mit New South Wales für das Batteriespeichersystem Stoney Creek mit 125 MW/1,0 GWh

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault"), ein führender Anbieter von nachhaltigen Energiespeicherlösungen im Netzmaßstab, gab heute bekannt, dass für das Batteriespeichersystem (Battery Energy Storage System, BESS) Stoney Creek ein über 14 Jahre laufender langfristiger Energie-Dienstleistungsvertrag (Long-Term Energy Service Agreement, LTESA) vom australischen Energiemarktbetreiber (Australian Energy Market Operator, AEMO) im Rahmen der Roadmap-Ausschreibung Runde 5 für Langzeitspeicherung von New South Wales (NSW) vergeben wurde.

In Partnerschaft mit Enervest, einem führenden australischen Projektentwickler, entsteht am Standort Narrabri (NSW) das bereits angekündigte Stoney Creek BESS, ein Batteriesystem mit einer Kapazität von 1,0 Gigawattstunden, das mit einem 125-MVA-Anschluss verbunden ist. Damit ist es eines der größten 8-Stunden-Batteriespeichersysteme in Australien. Im Rahmen des von den AMEO Services ausgeschriebenen Projekts für Langzeitspeicherung für New South Wales trägt das Stoney Creek BESS zum wachsenden Portfolio von Projekten zur Verbesserung der Systemzuverlässigkeit und zur Unterstützung der Ziele des Bundesstaats für die Energiewende bei. Die Auswahl des Stoney Creek BESS als LTESA-Projekt unterstreicht, welche strategische Bedeutung das Projekts für die Energiewende von Australien hat.

Neben dem Calistoga Resiliency Center in Calistoga (Kalifornien) und dem Cross Trails BESS in Snyder (Texas), die voraussichtlich in der ersten Hälfte dieses Jahres ans Netz gehen werden, soll das Stoney Creek BESS eines der ersten australischen Projekte im Portfolio von Energy Vault im Rahmen seiner Strategie ‘Owned & Operated’ werden und die anhaltende erfolgreiche Umsetzung der globalen Strategie des Unternehmens deutlich machen, die auf dem Investor and Analyst Day im Mai 2024 vom Unternehmen vorgestellt wurde.

"Das Projekt Stoney Creek dient als wichtiger regionaler Meilenstein im großen Maßstab, der die Umsetzung unserer Wachsstumsstrategie ‘Own & Operate’ verdeutlicht”, sagte Robert Piconi, Chairman und Chief Executive Officer von Energy Vault. “Wir treiben dieses neue Marktsegment seit der Bekanntgabe dieser Strategie im vergangenen Mai zügig voran und betrachten den australischen Markt als großen und wichtigen Wachstumstreiber für den Bau, die Instandhaltung und den Betrieb von Energiespeichersystemen. Unser Know-how in der Entwicklung, im Bau, im Betrieb und in der Instandhaltung von Energiespeichersystemen mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit haben Energy Vault einzigartig dafür positioniert, Systeme mit niedrigeren Investitions- und Betriebskosten zu liefern und zugleich langfristige, kalkulierbare und profitable Cash Flows für unsere Aktionäre zu sichern.”

Als eines der größten Batteriespeicherprojekte in New South Wales wird das Stoney Creek BESS eine entscheidende Rolle in der Energiestrategie des Bundesstaats spielen, da es im großen Maßstab regelbare Speicherkapazität zur Unterstützung der Netzstabilität und der Einbeziehung erneuerbarer Energiequellen bereitstellt. Durch Ausgleichen der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Quellen und Verbesserung der Systemresilienz wird das Stoney Creek BESS zur Stabilität der Großhandelspreise beitragen und die Einschränkungen bei den erneuerbaren Energien verringern, was die Vorteile für den Energiemarkt bestätigt, die in den Ausschreibungsergebnissen der AEMO Services beschrieben werden. Der Projektstandort ist mittlerweise vollständig gesichert, und alle behördlichen Genehmigungen und Zulassungen entwickeln sich positiv, so dass die Bauvorbereitungsaktivitäten für das Projekt nun gestartet und die abschließenden Konstruktionsgenehmigungen erteilt werden können, nachdem er LTESA-Vertrag formal geschlossen wurde. Finanzielle Details zu den genehmigten LTESA-Projekten sowie die jährlichen Annuity Caps sind zu finden auf der Website der AEMO Services.

Piconi fügte hinzu: "Energy Vault ist stolz auf die Partnerschaft mit Ross und dem Team von Enervest bei der Lieferung des Stoney Creek BESS, eines der ersten Gigawattstunden-Batteriespeichersysteme für die Langzeitspeicherung in New South Wales. Während Energy Vault zwei unserer ersten Eigentumsprojekte auf dem US-Markt ans Netz bringt, die wir gerade in Kalifornien und Texas in Betrieb nehmen, darunter das größte mit grünem Wasserstoff betriebene Mikronetz mit einer Speicherkapazität, die zur Versorgung einer Stadt über mehrere Tage ausreicht, unterstreicht der jetzt abgeschlossene LTESA-Vertrag ein weiteres Mal die Zuverlässigkeit und Finanzierbarkeit unserer Lösungen, die sich auf unsere globale Expertise in der Entwicklung, im Bau und im Betrieb von Energiespeicheresystemen im großen Maßstab stützen. Wir setzen uns entschieden dafür ein, die Ziele von New South Wales im Bereich der erneuerbaren Energien und die Ziele der örtlichen Gemeinden zur Schaffung eines resilienten Netzes für die Zukunft zu unterstützen."

“Der LTESA-Vertrag für das Stoney Creek BESS ist ein entscheidender Schritt beim Aufbau einer kritischen Infrastruktur für das Erreichen der Energiewende sowie von Wirtschaftswachstum und langfristiger Systemzuverlässigkeit in Australien”, sagte Ross Warby, Chief Executive Officer von Enervest. “Die Partnerschaft mit Energy Vault in der Frühphase der Projektentwicklung und bei der Einreichung des abschließenden Angebots im letzten Jahr hat gewährleistet, dass wir ein umfassendes und erfolgreiches Angebot mit einem bewährten Weltmarktführer für Lösungen und betriebliche Aktivitäten auf dem Gebiet der Energiespeicherung abgegeben haben. Wir erkennen die Führungsrolle der AEMO Services an, wenn es gilt, Projekte voranzutreiben, die die Energiezukunft Australiens stärken, ebenso wie die Expertise unseres Konsortialpartners Energy Vault in den Bereichen Batterietechnologie, Software und Systemdesign.”

Highlights des Projekts:

150 Arbeitsplätze zur Spitzenzeit der Bautätigkeit geschaffen, mit vier operativen Vollzeitstellen nach der Fertigstellung.





Aktivitäten zur Standortmobilisierung, Bauvorbereitung und Beschaffung voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2025 im Anschluss an die endgültigen verfahrensrechtlichen und DA-Zulassungen (Development Application Approvals).





Ein Schlüsselprojekt innerhalb der Renewable Energy Roadmap der Regierung von NSW, das die Dekarbonisierungsziele des Bundesstaats unterstützt.





Strategische Einbindung von traditionellen Besitzern, gesellschaftlichen Gruppen und Gemeindevertretern zur Gewährleistung eines gemeinschaftlichen und nachhaltigen Entwicklungsansatzes, der den örtlichen Nutzen maximiert. Ein großer Schritt hin zur Erweiterung der Energiespeicherkapazität Australiens zur Verstärkung der Netzzuverlässigkeit und -resilienz.

Enervest und Energy Vault würdigen die traditionellen Besitzer des Landes, auf dem dieses Projekt entwickelt wird, und verpflichtet sich weiterhin zur engen Zusammenarbeit mit indigenen Gemeinschaften, Gemeindeverttretern und gesellschaftlichen Gruppen, um den langfristigen Nutzen des Stoney Creek BESS für die Region zu maximieren.

Über Energy Vault

Energy Vault® entwickelt, baut und betreibt Energiespeicherlösungen im Versorgungsmaßstab, die den weltweiten Ansatz zur nachhaltigen Energiespeicherung verändern sollen. Das umfassende Angebot des Unternehmens umfasst proprietäre batteriebasierte, schwerkraftbasierte und auf grünem Wasserstoff basierende Energiespeichertechnologien, die in vielfältigen Anwendungsfällen der Kunden eine sichere und zuverlässige Bereitstellung und Optimierung von Energieanlagen gewährleisten. Jede Speicherlösung wird durch die technologieunabhängige Energiemanagementsystem-Software und die Integrationsplattform des Unternehmens unterstützt. Das innovative Technologieportfolio von Energy Vault ist einzigartig in der Branche und bietet maßgeschneiderte Energiespeicherlösungen für kurze, lange und mehrtägige bzw. ultralange Zeiträume. Diese Lösungen helfen Versorgungsunternehmen, unabhängigen Stromerzeugern und großen industriellen Energieverbrauchern dabei, die Energiekosten deutlich zu senken und gleichzeitig die Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie unter www.energyvault.com.

Über Enervest Group

Enervest ist ein in australischem Besitz befindliches und in Australien operierendes Energieunternehmen. Es entwickelt und entwirft, baut und betreibt Versorgungseinrichtungen sowie Assets für die Stromerzeugung und -speicherung.

Mit mehr als 15 Jahren Branchenerfahrung hat Enervest mehrere komplexe Projekte erfolgreich abgeschlossen und treibt die Energiewende in Australien aktiv voran. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, das Stromnetz zu verbessern und dabei positive Ergebnisse für Investoren liefern.

Wir streben danach, Projekte zu entwickeln, die Gemeinden Mehrwert bringen, der örtlichen Infrastruktur dienen und die Kommunikation mit Einheimischen und allen Stakeholdern fördern. Dieses Modell gemeinsamer Werte bildet die Grundlage für eine Zusammenarbeit, von der sowohl die örtliche Infrastruktur als auch die Gemeinden profitieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Ansichten des Unternehmens unter anderem in Bezug auf die Geschäftstätigkeit und die finanzielle Leistung des Unternehmens, einschließlich des Stoney Creek BESS, widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Informationen über mögliche oder angenommene zukünftige Betriebsergebnisse, einschließlich Beschreibungen unseres Geschäftsplans und unserer Strategien. Diese Aussagen enthalten häufig Wörter wie „antizipieren“, „erwarten“, „vorschlagen“, „planen“, „glauben“, „beabsichtigen“, „prognostizieren“, „schätzen“, „Ziele“, „Projektionen“, „sollten“, „könnten“, „würden“, „können“, „werden“ und andere ähnliche Ausdrücke. Wir stützen diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Prognosen auf unsere aktuellen Erwartungen, Pläne und Annahmen, die wir auf der Grundlage unserer Erfahrungen in unserer Branche sowie unserer Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren getroffen haben, die wir unter den gegebenen Umständen zum jeweiligen Zeitpunkt für angemessen halten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren Überzeugungen, Annahmen und Erwartungen hinsichtlich der zukünftigen Leistung unter Berücksichtigung der uns derzeit verfügbaren Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind lediglich Vorhersagen, die auf unseren aktuellen Erwartungen und Prognosen zukünftiger Ereignisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unwägbarheiten behaftet, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolgen abweichen, einschließlich des Scheiterns bei der Umsetzung endgültiger Vereinbarungen, des Scheiterns bei der Akquisition des BESS-Projekts Stoney Creek, Änderungen an unserer Strategie, Expansionspläne, Kundenchancen, zukünftiger Geschäftstätigkeiten, der zukünftigen Finanzlage, der geschätzten Einnahmen und Verluste, der geplanten Kosten, Aussichten und Pläne; die Unsicherheit unserer Aufragserteilungen, Buchungen und Auftragsbestände sowie des Zeitplans für Genehmigungen und der entwickelten Pipeline, die mit zukünftigen Einnahmen gleichzusetzen sind; die fehlende Gewissheit, dass nicht bindende Absichtserklärungen und andere Interessenbekundungen zu verbindlichen Aufträgen oder Verkäufen führen können; die Möglichkeit, dass unsere Produkte tatsächlich oder angeblich fehlerhaft sind oder andere Ausfälle aufweisen; die Umsetzung sowie die Marktakzeptanz und der Erfolg unseres Geschäftsmodells und unserer Wachstumsstrategie; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unseren Ruf zu entwickeln und zu pflegen; Entwicklungen und Prognosen in Bezug auf unser Unternehmen, unsere Mitbewerber und die Branche; die Fähigkeit unserer Lieferanten, die für den Bau unserer Energiespeichersysteme erforderlichen Komponenten oder Rohstoffe rechtzeitig zu liefern; die Auswirkungen von Epidemien auf unser Unternehmen und die Maßnahmen, die wir als Reaktion darauf ergreifen können; unsere Erwartungen hinsichtlich unserer Fähigkeit, den Schutz des geistigen Eigentums zu erlangen und aufrechtzuerhalten und die Rechte anderer nicht zu verletzen; Erwartungen hinsichtlich des Zeitraums, in dem wir ein aufstrebendes Wachstumsunternehmen im Rahmen des JOBS Act sein werden; unsere zukünftigen Kapitalanforderungen und die Quellen und Verwendungszwecke von Barmitteln; die internationale Natur unserer Geschäftstätigkeit und die Auswirkungen von Kriegen oder anderen Feindseligkeiten auf unser Geschäft und die globalen Märkte; unsere Fähigkeit, Finanzmittel für unsere Geschäftstätigkeit und unser zukünftiges Wachstum zu erhalten; unsere Geschäfts- und Expansionspläne sowie Geschäftschancen und andere wichtige Faktoren, die unter der Überschrift “Risikofaktoren” in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr, der am 13. März 2024 bei der SEC eingereicht wurde, erörtert werden, da diese Faktoren von Zeit zu Zeit in ihren anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen aktualisiert werden können, die auf der Website der SEC unter www.sec.gov eingesehen werden können. Von Zeit zu Zeit treten neue Risiken auf, und es ist weder unserem Management möglich, alle Risiken vorherzusagen, noch können wir die Auswirkungen aller Faktoren auf unser Geschäft oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen, beurteilen. Jede von uns in dieser Pressemitteilung gemachte zukunftsgerichtete Aussage gilt nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und wird in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Warnhinweise eingeschränkt. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben. Sie sollten sich nicht unangemessen auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

