La stratégie de croissance « Own & Operate » d’Energy Vault progresse en Australie suite à l’attribution d’un accord de services énergétiques à long terme (LTESA) portant sur le système BESS de Stoney Creek de 125 MW, 1,0 GWh en Nouvelle-Galles du Sud

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE : NRGV) (« Energy Vault »), un chef de file des solutions de stockage d’énergie durable à l’échelle du réseau, a annoncé aujourd’hui que le système de batterie de stockage d’énergie (Battery Energy Storage System, BESS) de Stoney Creek s’était vu attribuer un accord de service énergétique à long terme (Long-Term Energy Service Agreement, LTESA) de 14 ans par les services de l’Australian Energy Market Operator (AEMO), après le cinquième appel d’offres dans le cadre de la Feuille de route pour le stockage de longue durée (Roadmap Tender Round 5 for Long Duration Storage) de la Nouvelle-Galles du Sud (NGS).

En partenariat avec Enervest, l’un des principaux développeurs australiens de projets, le BESS de Stoney Creek, situé à Narrabri, en NGS, est un système de batteries de 1,0 gigawattheure relié à une connexion de 125 MVA, ce qui en fait l’un des plus importants systèmes de batteries longue durée capables de couvrir 8 heures en Australie. Dans le cadre de l’appel d’offres d’AMEO Services pour le stockage de longue durée en Nouvelle-Galles du Sud, le BESS de Stoney Creek contribue au portefeuille croissant de projets qui améliorent la fiabilité du système et soutiennent les objectifs de transition énergétique de l’État. La sélection du BESS de Stoney Creek en tant que projet faisant l’objet d’un LTESA souligne l’importance stratégique du projet dans l’avancée de la transition énergétique de l’Australie.

Avec le Calistoga Resiliency Center à Calistoga, en Californie, et le BESS de Cross Trails à Snyder, au Texas, dont la mise en service est prévue au cours du premier semestre de cette année, le BESS de Stoney Creek devrait être l’un des premiers projets australiens du portefeuille « Owned & Operated » d’Energy Vault, ce qui témoigne de la poursuite réussie de l’exécution de la stratégie de croissance mondiale présentée lors de la Journée des investisseurs et des analystes organisée par la Société en mai 2024.

« Le projet de Stoney Creek est une étape régionale importante à grande échelle qui apporte la preuve de la bonne mise en œuvre de notre stratégie de croissance “Own & Operate” », a déclaré Robert Piconi, PDG d’Energy Vault. « Nous progressons rapidement sur ce nouveau segment de marché depuis l’annonce de la stratégie en mai dernier, et nous considérons le marché australien comme un important moteur de croissance dans la construction, l’entretien et l’exploitation des systèmes de stockage d’énergie. Notre expertise dans la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance de systèmes de stockage d’énergie bénéficiant des plus hauts niveaux de sécurité et de fiabilité a permis à Energy Vault de se positionner de manière unique pour fournir des systèmes dont les coûts d’investissement et d’exploitation sont plus bas tout en garantissant des flux de trésorerie à long terme, prévisibles et profitables pour nos actionnaires. »

Le BESS de Stoney Creek, l’un des plus grands projets de stockage par batterie de Nouvelle-Galles du Sud, jouera un rôle essentiel dans la stratégie énergétique de l’État, en fournissant une capacité de stockage répartissable à grande échelle pour soutenir la fiabilité du réseau et l’intégration des énergies renouvelables. En équilibrant la production d’énergie renouvelable et en améliorant la résilience du système, le BESS de Stoney Creek contribuera à la stabilité des prix de gros et à la minimisation de l’effacement de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable, renforçant ainsi les avantages pour le marché énergétique décrits dans les résultats de l’appel d’offres d’AEMO Services. Maintenant que le site du projet est entièrement sécurisé, que les approbations et les permis réglementaires ont avancé de manière positive, et que le LTESA a été officiellement attribué, le projet est prêt pour le démarrage des activités de préconstruction et pour l’obtention des approbations finales liées à la conception. Les détails financiers des projets approuvés dans le cadre du LTESA et les plafonds d’annuités peuvent être consultés sur le site web d’AEMO Services.

« Energy Vault est heureuse de travailler avec Ross et l’équipe d’Enervest pour livrer le BESS de Stoney Creek, l’un des premiers systèmes de stockage longue durée d’énergie par batterie d’un gigawattheure en Nouvelle-Galles du Sud », a poursuivi M. Piconi. « À l’heure où Energy Vault met en service deux de ses premiers projets en propriété exclusive sur le marché américain que nous avons commissionnés en Californie et au Texas, dont le plus grand microréseau vert alimenté à l’hydrogène répondant aux besoins de stockage de plusieurs jours d’une ville, l’obtention du LTESA souligne une fois de plus la fiabilité et la bancabilité de nos solutions, appuyées par notre expertise mondiale en matière de conception, de construction et d’exploitation de systèmes de stockage de l’énergie à grande échelle. Nous sommes déterminés à soutenir les objectifs de la Nouvelle-Galles du Sud et des communautés locales en matière d’énergie renouvelable afin de créer un réseau résilient pour l’avenir. »

« L’attribution du LTESA au BESS de Stoney Creek constitue une étape décisive dans la mise en place d’infrastructures essentielles à la transition énergétique de l’Australie, à sa croissance économique et à la fiabilité à long terme de son système », a confié pour sa part Ross Warby, PDG d’Enervest. « Le partenariat que nous avons mis en place avec Energy Vault dès le début du développement du projet et la soumission de l’offre finale l’année dernière ont permis de garantir que nous aurions une offre complète et réussie avec à nos côtés un leader mondial qui a fait ses preuves en matière de solutions et d’opérations de stockage de l’énergie. Nous reconnaissons le leadership d’AEMO Services dans l’avancement de projets qui renforcent l’avenir énergétique de l’Australie, ainsi que l’expertise d’Energy Vault, partenaire du consortium, en matière de technologie des batteries, de logiciels et de conception de systèmes. »

Points saillants du projet :

Création de 150 emplois au plus fort de la construction, avec quatre postes opérationnels à temps plein une fois le projet achevé.





Les activités de mobilisation, de préconstruction et d’approvisionnement du site devraient avoir lieu au cours du second semestre 2025, une fois les approbations finales des procédures et les demandes d’aménagement obtenues.





Il s’agit d’un projet phare de la Feuille de route pour les énergies renouvelables du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud, qui soutient les objectifs de décarbonation de l’État.





Un engagement stratégique avec les Propriétaires Traditionnels, les groupes communautaires et les conseils locaux a permis de garantir une approche collaborative et durable du développement maximisant les avantages pour la population locale. Il s’agit d’une étape importante dans l’expansion de la capacité de stockage d’énergie de l’Australie, qui permet de renforcer la fiabilité et la résilience du réseau.

Enervest et Energy Vault reconnaissent les Propriétaires Traditionnels des terres sur lesquelles ce projet sera développé et s’engagent à travailler en étroite collaboration avec les communautés indigènes, les conseils locaux et les groupes communautaires pour maximiser les avantages à long terme du BESS de Stoney Creek pour la région.

À propos d'Energy Vault

Energy Vault® développe et déploie des solutions de stockage d’énergie à l’échelle des services publics conçues pour transformer l’approche mondiale du stockage de l’énergie durable. Les offres complètes de la Société incluent des technologies propriétaires de stockage par gravité, de stockage par batterie et de stockage d’énergie par hydrogène vert. Chaque solution de stockage est prise en charge par le logiciel et la plateforme d’intégration du système de gestion de l’énergie indépendant de toute technologie matérielle de la Société. Unique au sein du secteur, le portefeuille technologique innovant d’Energy Vault offre des solutions personnalisées de stockage d’énergie à court et à long terme ainsi que des solutions portant sur plusieurs jours/ultra-longues visant à aider les services publics, les producteurs d’énergie indépendants et les grands utilisateurs industriels d’énergie à réduire considérablement les coûts énergétiques nivelés tout en maintenant la fiabilité de l’alimentation. Rendez-vous sur www.energyvault.com pour plus d’informations.

À propos d’Enervest Group

Enervest est un promoteur énergétique détenu et géré par des Australiens. La société a des capacités de montage, de développement, de conception, de construction et d'exploitation d'actifs de production et de stockage d'énergie utilitaire et diversifiée.

Avec plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie et une expérience éprouvée dans la réalisation de projets complexes, Enervest se veut le chef de file de la transition énergétique de l'Australie. Notre objectif est de saisir l'opportunité de créer un meilleur réseau énergétique en obtenant des résultats positifs et pertinents en matière d'énergie et d'investissement.

Notre mission est de développer des projets qui apportent de la valeur aux communautés, qui profitent aux infrastructures locales et qui impliquent les parties prenantes, les autorités locales et les Premières Nations, afin de collaborer dans le cadre d’un modèle de valeur partagée bénéficiant à la fois aux infrastructures locales et à la communauté.

