HSBC collabore avec TreviPay sur de nouvelles solutions de commerce électronique

OVERLAND PARK, Kansas--(BUSINESS WIRE)--HSBC collabore actuellement avec le réseau mondial de paiement et de facturation interentreprises (B2B) TreviPay dans le but d’améliorer les expériences d’achat numérique des entreprises en proposant des options de paiement flexibles et des solutions de financement au niveau du point de vente.

En exploitant la plateforme de TreviPay, HSBC vise à aider ses clients professionnels à développer leurs ventes et à entrer en contact avec de nouveaux acheteurs grâce au financement des créances, au traitement et à la gestion des factures et à l’atténuation des risques.

Alors que le commerce électronique continue de remodeler le commerce B2B, cette collaboration vise à donner plus de pouvoir aux entreprises en leur offrant davantage de choix de paiement, en intégrant l’accès au crédit commercial pour leurs acheteurs dans les portails de vente en ligne, lesquels bénéficient de l’appui des acheteurs professionnels accédant à des options de financement.

Cette collaboration vise à combiner l’expertise de HSBC en matière de facilitation du commerce avec la technologie « order-to-cash » (de la commande au paiement) de bout en bout de TreviPay. Le but de HSBC et de TreviPay est de permettre aux entreprises d’étendre leur portée, de stimuler la vitesse des ventes et d’offrir des expériences de paiement transparentes via les différentes manières dont elles interagissent avec leurs acheteurs.

Vivek Ramachandran, responsable des solutions mondiales de commerce chez HSBC, a déclaré :

« La façon dont les entreprises commercent avec d’autres entreprises est en train de changer, et celles-ci ont besoin de solutions de commerce électronique innovantes pour rester compétitives. En collaborant avec TreviPay, nous donnons à nos clients les outils qui leur permettent d’offrir davantage de choix de paiement, tout en gérant les risques et en élargissant leur présence en ligne. »

Brandon Spear, PDG de TreviPay, a confié pour sa part :

« En soutenant un parcours de commerce électronique omnicanal et fluide et en offrant les bonnes options de paiement et de facturation, nous construisons des passerelles qui permettent de fidéliser les acheteurs professionnels. Avec l’arrivée de HSBC, TreviPay dispose d’outils supplémentaires pour faire évoluer sa technologie et tirer parti d’un modèle basé sur les API pour s’imposer sur de nouveaux marchés. »

Du fait de cette collaboration, les entreprises peuvent bénéficier de conditions et d’options de paiement flexibles au moment du passage en caisse. Ces outils peuvent aider les entreprises à améliorer leur trésorerie en réduisant le nombre de jours de chiffre d’affaires immobilisé en attente de paiement (days sales outstanding, DSO) et en optimisant l’allocation des ressources.

En outre, les stratégies d’atténuation des risques, comme l’aide à l’intégration des nouveaux acheteurs, peuvent renforcer la sécurité des transactions, tandis que les processus de paiement et de facturation rationalisés créent une expérience transparente pour l’acheteur.

Un récent rapport de TreviPay a révélé que 74 % des acheteurs B2B étaient prêts à changer de fournisseur pour bénéficier d’une meilleure expérience d’achat, ce qui souligne l’importance de cette nouvelle solution pour les entreprises qui cherchent à se différencier.

HSBC Holdings plc

HSBC Holdings plc, la société mère de HSBC, a son siège à Londres. HSBC dessert des clients dans le monde entier depuis ses bureaux situés dans 60 pays et territoires. Avec des actifs de 3 099 milliards USD au 30 septembre 2024, HSBC est l’une des plus grandes organisations de services bancaires et financiers au monde.

À propos de TreviPay

Chez TreviPay, nous pensons que la fidélité commence au moment du paiement. En comprenant les exigences diversifiées et uniques des vendeurs B2B, le réseau mondial de paiement et de facturation B2B de TreviPay permet aux entreprises d’offrir le choix et la commodité des paiements, d’ouvrir de nouveaux marchés et d’automatiser les créances clients. Avec un chiffre d’affaires mondial de plus de 7 milliards USD, TreviPay a été désignée comme un Leader dans le document « IDC MarketScape for Worldwide Embedded Payment Applications 2024-2025 Vendor Assessment » (n° US51793524, Déc. 2024). Forte d’une expérience de plus de quarante ans, TreviPay est au service des chefs de file qui cherchent à fidéliser leurs clients tout en améliorant l’efficacité et en adoptant de nouveaux canaux numériques, en particulier dans les secteurs dotés de vastes réseaux de distribution tels que l’industrie manufacturière, la vente au détail et le transport. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.trevipay.com.

