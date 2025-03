Andersen Global renforce sa présence en Arabie Saoudite avec le cabinet d'avocats Al-Sharif

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global continue de renforcer ses capacités multidisciplinaires au Moyen-Orient grâce à un accord de collaboration avec Al-Sharif Law Firm, un cabinet d'avocats international full service, basé à Riyad, en Arabie Saoudite.

En activité dans le Royaume depuis 1978, les professionnels du cabinet offrent une gamme complète de services juridiques, notamment pour les fusions et acquisitions, la création de sociétés, les liquidations, la restructuration d'entreprises, les services de secrétariat d'entreprise, le droit du travail et de l'emploi, la propriété intellectuelle, la construction et l'ingénierie, la veille économique et le contentieux. Grâce à une équipe mixte d'avocats assermentés formés aux États-Unis et de talents locaux, Al-Sharif Law est particulièrement bien placé pour offrir un full service à certaines des plus grandes entreprises dans le monde, avec une grande expérience dans les secteurs de la finance, de la défense, du pétrole et du gaz.

« Il existe une forte demande pour un quart-arrière solide et un correspondant local pouvant soutenir les entreprises et les investisseurs internationaux en Arabie Saoudite », a déclaré Chris Johnson, Managing Attorney pour Al-Sharif Law. « Notre approche associe un service de type occidental à une grande expertise locale , garantissant ainsi aux clients des solutions juridiques pratiques et complètes. En collaborant avec Andersen Global, nous élargissons notre champ d'action et notre capacité à offrir un service continu qui associe des normes de service internationales à une profonde compréhension du paysage juridique et réglementaire de l'Arabie saoudite ».

« Al-Sharif Law Firm est l'un des plus grands cabinets d'avocats d'Arabie saoudite, réputé pour ses services offerts aux grandes entreprises internationales », a déclaré Mark L. Vorsatz, président d'Andersen Global et CEO d'Andersen. « L'Arabie saoudite continue de se développer en tant qu'important hub mondial, car son économie se diversifie rapidement et offre de nouvelles opportunités aux entreprises et aux investisseurs. L'ajout de ce cabinet renforce notre capacité à fournir un ensemble de services intégrés continus par l'intermédiaire de nos cabinets membres et cabinets collaborateurs sur l'un des marchés de la région en rapide évolution ».

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres indépendants et juridiquement distincts, composés de professionnels de la fiscalité, du droit et de l'évaluation dans le monde entier. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 19 000 professionnels dans le monde entier et est présente dans plus de 500 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

