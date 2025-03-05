Zeitview融資6000萬美元，推進由AI驅動的全球關鍵基礎設施檢測

洛杉磯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 關鍵基礎設施視覺AI領域的領導者Zeitview宣布完成6000萬美元的融資，本輪融資由Climate Investment領投，現有投資人Valor Equity Partners、Union Square Ventures、Upfront Ventures、Euclidean Capital、Energy Transition Ventures、Hearst Ventures和Y Combinator也參與其中。

Zeitview是關鍵基礎設施視覺AI領域的市場領導者，其軟體可縮短檢測時間，降低成本要求，同時因應熟練勞動力短缺和檢測頻率增加所帶來的挑戰。與專注于單一資產類別的解決方案供應商不同，Zeitview的平台服務於多個關鍵基礎設施類別，包括太陽能、風能、公用事業、房地產和電信領域，使其能夠成為跨不同產業營運的資產所有者的唯一合作夥伴。

Zeitview創辦人兼執行長Dan Burton表示：「支撐全球經濟的關鍵基礎設施正面臨著危險上升、壓力增大和成本增加的多重困境。Zeitview協助關鍵基礎設施領域的大型企業預防災難性故障，評估和預測風險，並合理安排維護支出的優先順序。」

Burton還表示：「有了這筆資金，Zeitview將加快開發即時、可預測且功能無限的視覺AI，並增加對我們Insights軟體平台的投資，以在全球任何地方和在關鍵基礎設施資產的整個生命週期內為客戶提供支援。」

Climate Investment董事總經理兼成長型股權業務負責人Patrick Yip表示：「Climate Investment投資於具有差異化優勢的一流脫碳技術，這些技術可應用於多個能源密集型產業。我們很高興能將Zeitview納入其中，支援其下一階段的發展。這筆投資將有助於加快Zeitview的平台在其現有基礎設施類別中的部署，同時透過Climate Investment獨特的全球投資人網路擴大到新市場，其中許多投資人已經是Zeitview的客戶。」

Climate Investment投資總監Mike Bishop將加入Zeitview的董事會，他表示：「基礎設施所有者、營運商和原始設備製造商(OEM)需要能夠服務於其全部資產組合的檢測解決方案——涵蓋多種資產類型，在全球營運，並支援資產的整個生命週期。Zeitview透過其視覺資料平台獨特地滿足了這一需求，將分析與深厚的產業專業知識相結合，以提供更好、更快且更具成本效益的資產管理解決方案。」

在這個日益動盪且災害頻發的世界中，全球對可靠的能源、通訊和設施基礎設施的需求激增，Zeitview致力於為企業提供視覺AI技術，以提升資產的韌性和效率。2024年，Zeitview的基礎設施檢測數量成長了一倍多，在80個國家檢測了20萬處資產，這證明了該公司有能力處理規模最龐大的關鍵基礎設施資產組合。

關於Zeitview

Zeitview是關鍵基礎設施視覺AI領域的市場領導者。2024年，Zeitview在80個國家檢測了超過20萬處資產，協助關鍵基礎設施領域的大型企業預防災難性故障，評估和預測風險，並合理安排維護支出的優先順序。

如欲瞭解更多資訊，請造訪Zeitview.com。

關於Climate Investment

Climate Investment (CI)是一家獨立管理的專業投資機構，專注於推動工業脫碳。該公司為創新型企業提供從早期階段到成長階段的股權資本，並與大型企業、政府和非營利組織合作，擴大它們的市場應用範圍和影響力。自2017年營運以來，CI已投資了能源、交通、建築和工業領域的40多家氣候科技公司，這些公司在2019年至2023年期間累計減少了9500萬公噸二氧化碳當量的溫室氣體排放。

Climate Investment由石油與天然氣氣候倡議組織(“OGCI”)的成員公司創立。這些成員公司對Climate Investment的基金進行了投資，並採用了其投資組合中的許多創新技術，支援這些技術的早期商業發展。敬請造訪www.climateinvestment.com

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