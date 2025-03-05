Zeitview融资6000万美元，推进由AI驱动的全球关键基础设施检测

洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 关键基础设施视觉AI领域的领导者Zeitview宣布完成6000万美元的融资，本轮融资由Climate Investment领投，现有投资者Valor Equity Partners、Union Square Ventures、Upfront Ventures、Euclidean Capital、Energy Transition Ventures、Hearst Ventures和Y Combinator也参与其中。

作为关键基础设施视觉AI领域的市场领导者，Zeitview的软件缩短了检测时间，降低了成本要求，同时应对了熟练劳动力短缺和检测频率增加所带来的挑战。与专注于单一资产类别的解决方案提供商不同，Zeitview的平台服务于多个关键基础设施类别，包括太阳能、风能、公用事业、房地产和电信领域，使其能够成为跨不同行业运营的资产所有者的唯一合作伙伴。

Zeitview创始人兼首席执行官Dan Burton表示：“ 支撑全球经济的关键基础设施正面临着危险上升、压力增大和成本增加的多重困境。Zeitview帮助关键基础设施领域的大型企业预防灾难性故障，评估和预测风险，并合理安排维护支出的优先级。”

Burton还表示：“ 有了这笔资金，Zeitview将加速开发即时、可预测且功能无限的视觉AI，并增加对我们Insights软件平台的投资，以在全球任何地方和在关键基础设施资产的整个生命周期内为客户提供支持。”

Climate Investment董事总经理兼成长型股权业务负责人Patrick Yip表示：“ Climate Investment投资于具有差异化优势的领先脱碳技术，这些技术可应用于多个能源密集型行业。我们很高兴能将Zeitview纳入其中，支持其下一阶段的发展。这笔投资将有助于加速Zeitview的平台在其现有基础设施类别中的部署，同时通过Climate Investment独特的全球投资者网络拓展到新市场，其中许多投资者已经是Zeitview的客户。”

Climate Investment投资总监Mike Bishop将加入Zeitview的董事会，他表示：“ 基础设施所有者、运营商和原始设备制造商(OEM)需要能够服务于其全部资产组合的检测解决方案——涵盖多种资产类型，在全球范围内运营，并支持资产的整个生命周期。Zeitview通过其视觉数据平台独特地满足了这一需求，将分析与深厚的行业专业知识相结合，以提供更好、更快且更具成本效益的资产管理解决方案。”

在这个日益动荡且灾害频发的世界中，全球对可靠的能源、通信和设施基础设施的需求激增，Zeitview致力于为企业提供视觉AI技术，以增强资产的韧性和效率。2024年，Zeitview的基础设施检测数量增长了一倍多，在80个国家检测了20万处资产，这证明了该公司有能力处理规模最庞大的关键基础设施资产组合。

关于Zeitview

Zeitview是关键基础设施视觉AI领域的市场领导者。2024年，Zeitview在80个国家检测了超过20万处资产，帮助关键基础设施领域的大型企业预防灾难性故障，评估和预测风险，并合理安排维护支出的优先级。

如需了解更多信息，请访问Zeitview.com。

关于Climate Investment

Climate Investment (CI)是一家独立管理的专业投资机构，专注于推动工业脱碳。该公司为创新型企业提供从早期阶段到成长阶段的股权资本，并与大型企业、政府和非营利组织合作，扩大它们的市场应用范围和影响力。自2017年运营以来，CI已投资了能源、交通、建筑和工业领域的40多家气候科技公司，这些公司在2019年至2023年期间累计减少了9500万吨二氧化碳当量的温室气体排放。

Climate Investment由石油与天然气气候倡议组织(“OGCI”)的成员公司创立。这些成员公司对Climate Investment的基金进行了投资，并采用了其投资组合中的许多创新技术，支持这些技术的早期商业发展。敬请访问www.climateinvestment.com

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