Netforce獲GEM Global Yield LLC SCS承諾投資4500萬歐元支援該公司執法技術的成長與創新

法國，莫吉奧--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 執法技術開發公司Netforce以無比欣悅之情宣布，該公司獲得GEM Global Yield LLC SCS（以下簡稱「GEM」）承諾戰略性投資4500萬歐元。GEM是一所資產規模達34億美元的私募股權及另類投資集團。

「我們有志為執法機構打造所需工具，幫助他們在行動時保有精確的掌控力，並尊重人權。」 Netforce執行長Laurent Mollinari表示，「GEM強烈認同我們的願景，提供資金幫助我們擴大營運、完善技術，並將產品推廣到全球各地。」

按照這份協議，GEM將在Netforce股票公開上市後的36個月內提供Netforce最多可高達4500萬歐元的資金。透過股權認購協議，Netforce將可按照公司管理層決定的時間間隔和金額向GEM配發股票，沒有最小回徹義務。

Netforce已開發出EstunGlove並取得專利權。EstunGlove是全球第一款電子脈衝手套，現已獲得100多個國家的歡迎。這款非致命的威嚇性產品可協助執法人員緩解危急情勢，同時將風險降至最低，確保公眾安全。有鑑於執法單位在作業時面對的挑戰日益複雜，Netforce將繼續提供創新設備，在維護安全之際亦不忘堅持人權。

EstunGlove提供不同於傳統執法工具的突破性創新選擇，可運用於國家安全、群眾管理、活動保安、監獄保安及運輸安全等不同場合。有了這筆資金，Netforce將擴大生產以滿足全球需求、與執法單位建立戰略性合作關係，針對他們在真實情境中遇到的困難量身打造解決方案，並拓展國際市場以提高它對公共安全的影響力。

「我在此謹向GEM提供戰略性財務支援表達深忱的謝意，同時也感謝他們對我們產品方案投予的信任。我們的使命是改良非致命執法設備、提供結合效率與尊重人權的創新產品。這份承諾讓我們朝向完成使命邁出了重要一步。透過這次合作，我們將得以加速成長、擴大影響力，並提供執法保安人員更適於應對當前挑戰的工具。」 Netforce執行長Laurent Mollinari先生說，「我也想藉這個機會感謝由Irina Duisimbekova和Alexandre Katrangi領導的Licorne Gulf。他們運用強大人脈為本次戰略合作牽線，功不可沒。」

關於Netforce

Netforce是一家開創性的執法技術公司，專為維護公共安全開發非致命的創新產品。Netforce結合尖端科技與對人權的承諾，供應執法單位可同時提升安全與降低風險的工具。請造訪：https://www.nexstun.com了解更多詳情。

關於GEM

GEM Global Yield LLC SCS（以下簡稱「GEM」）是一家資產規模達34億美元的私募另類投資集團，在巴黎、紐約和拿索（巴哈馬）設有辦事處。GEM管理一系列重心置於新興市場的投資工具，已在75個國家完成超過590筆交易。該公司旗下一系列基金和投資工具為GEM及其合作夥伴提供收購中小型企業管理層、私募投資公開股權，以及精心挑選的創業投資等機會。

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