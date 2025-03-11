FORTNA與Hai Robotics宣布建立合作夥伴關係，擴大倉庫自動化解決方案的涵蓋範圍

亞特蘭大--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的全物流價值鏈自動化和軟體公司FORTNA與倉庫自動化領域的全球領導者Hai Robotics今日宣布建立合作夥伴關係，此舉擴大了FORTNA的「貨到人」自動化解決方案產品組合。此次合作將HaiPick自動化儲存與檢索系統(AS/RS)引進FORTNA現有的自動化解決方案產品組合中，其中包括最新創新成果HaiPick Climb。這一合作強化了FORTNA協助客戶實現庫存儲存、訂單揀選和訂單履行流程最佳化的能力。

FORTNA採用顧問式方法，透過自動化手段解決各種各樣的營運挑戰，從而發現客戶廣泛的需求。Hai Robotics能夠滿足那些尚未得到滿足的需求，改善營運成果，縮短實施時間並降低成本，還能提高AS/RS系統的採用率，這些優勢吸引了FORTNA關注其解決方案。HaiPick系列產品，包括HaiPick Climb，豐富了FORTNA的解決方案選擇，有助於解決客戶的獨特挑戰，並擴大了自動化解決方案的應用範圍，包括在對基礎設施要求極低的情況下對現有設施進行改造。

FORTNA執行長Rob McKeel表示：「在FORTNA，我們專注於透過客製化的自動化和智慧軟體解決方案，為電子商務和全通路倉庫提供改善營運的方案。我們與Hai Robotics的合作強化了這一承諾，擴大了我們的能力，使我們能夠為各種儲存和訂單履行營運提供創新解決方案。FORTNA一直以來都與那些能為我們的客戶提供高品質和可靠服務的合作夥伴展開合作，我們認為Hai Robotics很好地履行了這一承諾。」

McKeel繼續說道：「我們期待攜手設計並實施相關解決方案，將新推出的HaiPick Climb應用到那些能為客戶帶來最大價值的設施中，並使其適用于更多的應用場景，從而擴大我們的解決方案產品組合。」

Hai Robotics創辦人兼執行長Richie Chen表示：「Hai Robotics非常高興能與FORTNA合作。FORTNA在倉庫和配送解決方案方面的深厚專業知識，以及其為客戶交付成果的良好記錄，使其成為理想的合作夥伴。我們將一起努力，協助客戶實現儲存最佳化、充分提高效率，並順暢適應不斷變化的業務需求。」

FORTNA將在德國斯圖加特物流展(LogiMAT)的1G05攤位和美國芝加哥物流展(ProMat)的S603攤位展示HaiPick Climb機器人，以及其在高效儲存和檢索方面的創新方法。與基於通道的AS/RS不同，HaiPick Climb附著在標準貨架的一側，能夠從狹窄通道的兩側進行存取操作，同時降低了安裝成本。這種設定使得該機器人能夠比基於通道的AS/RS更高效地將料箱運送到工作站，同時減少儲存占地面積。鑑於倉庫面臨的挑戰的多樣性以及客戶的不同需求，這擴大了我們針對狹窄通道以及各種產品尺寸和重量的解決方案範圍。

FORTNA副總裁Ron Egan表示：「AS/RS解決方案在不斷發展，以更好地滿足現代履行中心不斷變化的需求，HaiPick Climb就是這種發展的一個絕佳範例，旨在為越來越多各行各業的客戶實現自動化營運。這項技術支援了我們提供客戶至上的解決方案的構想，能夠加快產品上市時間，並實現顯著的效率和生產力提升。」

Hai Robotics USA銷售總監Hunter Senn表示：「FORTNA在倉庫自動化領域已被證實的領先地位及其全球影響力，再加上我們靈活且可擴充的HaiPick Systems系統，形成了一個強大的聯盟，有助於企業充分提高效率、實現空間最佳化並加快其自動化進程。我們期待與FORTNA合作，提供世界一流的解決方案，為我們的客戶帶來無與倫比的營運效益。」

歡迎造訪FORTNA在LogiMAT和ProMat的攤位或瀏覽FORTNA.com/Solutions/Hai Robotics，瞭解這項技術如何促成您的營運最佳化。

關於FORTNA

FORTNA與全球一流品牌合作，致力於變革全通路和包裹配送營運。我們在全球以協助企業跟上數位化變革的步伐並達成成長目標而聞名，設計並交付由智慧軟體驅動的解決方案，以實現快速、準確且具成本效益的訂單履行和最後一哩路配送的最佳化。我們的專業團隊、創新方法以及專有的演算法和工具，確保最佳的營運設計以及物料和資訊的順暢流動。我們透過全面的服務和產品，包括網路策略規劃、配送中心營運設計與實施、物料搬運自動化裝置、機器人技術以及一系列全面的生命週期服務，每天都為客戶提供卓越的價值。敬請造訪www.FORTNA.com。

關於Hai Robotics

Hai Robotics成立於2016年，是全球首屈一指的自動化儲存與檢索系統(ASRS)供應商，為各種規模和條件的設施提供無與倫比的系統靈活性，並充分提高營運效率。

Hai開發了一種模組化的自動化方案，稱為HaiPick Systems。透過將先進的機器人裝置和軟體與幾乎任何產業標準的貨架和儲存物料相結合，Hai Robotics提供客製化的自動化解決方案，即使在實施後也能輕鬆進行修改。

HaiPick Systems可將倉庫儲存占地面積減少多達75%，同時將儲存密度和垂直儲存能力提高到超過39英尺（12公尺）。它們實現了超過99%的訂單揀選準確率，使效率提高4倍，日處理量提升3倍，並且無需人工在訂單揀選過程中來回走動。

Hai Robotics已在40多個國家實施了1300多個專案，在全球8個辦事處和60多個合作夥伴的支援下，確保在全球提供可靠的本地支援。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.HaiRobotics.com。

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