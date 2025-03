FORTNA et Hai Robotics annoncent un partenariat stratégique pour offrir des solutions d’automatisation d’entrepôt élargies et optimisées

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--FORTNA, leader de l’automatisation et des logiciels pour l’ensemble de la chaîne logistique, et Hai Robotics, acteur mondial de l’automatisation des entrepôts, annoncent aujourd’hui un partenariat stratégique visant à renforcer les solutions de FORTNA en matière d’automatisation des flux « goods-to-person » (marchandises vers l'opérateur). Cette collaboration intègre les systèmes de stockage et de récupération automatisés (AS/RS) HaiPick dans le portefeuille de solutions automatisées de FORTNA, y compris la dernière innovation, HaiPick Climb. En unissant leurs expertises, les deux entreprises offrent aux clients de FORTNA des capacités accrues pour optimiser le stockage des stocks, la préparation et l’exécution des commandes, tout en améliorant l’efficacité, la flexibilité et la productivité des entrepôts.

L’approche consultative de FORTNA, axée sur l’automatisation pour relever les défis opérationnels les plus complexes, permet d’identifier une large gamme de besoins. La capacité de Hai Robotics à répondre à ces besoins non satisfaits, en améliorant les performances, en réduisant le temps et les coûts de mise en œuvre, et en facilitant l’adoption des systèmes AS/RS, a convaincu FORTNA d’intégrer leurs solutions. La gamme de produits HaiPick, avec HaiPick Climb, vient enrichir l’offre de FORTNA en proposant des options flexibles et adaptées aux défis spécifiques de chaque client. Cette collaboration étend la portée des solutions automatisées, notamment en permettant de moderniser les installations existantes avec des exigences minimales en matière d’infrastructure.

« Chez FORTNA, notre priorité est de proposer des solutions permettant d’optimiser les opérations des entrepôts dédiés au commerce électronique et aux canaux omnicanaux, grâce à une automatisation sur mesure et des logiciels intelligents », a déclaré Rob McKeel, PDG de FORTNA. « Ce partenariat avec Hai Robotics vient renforcer cet engagement en élargissant nos capacités à offrir des solutions innovantes adaptées à un large éventail d’opérations de stockage et d’exécution des commandes. FORTNA a toujours privilégié la collaboration avec des partenaires garantissant qualité et fiabilité à ses clients, et nous sommes convaincus que Hai Robotics répond pleinement à ces exigences », ajoute-t-il.

M. McKeel a ajouté : « Nous sommes impatients de concevoir et de déployer, ensemble, des solutions intégrant le nouveau HaiPick Climb dans les installations où il apportera une valeur ajoutée maximale aux clients. Son déploiement dans de nouveaux environnements d’application élargira également notre portefeuille de solutions, renforçant ainsi notre capacité à répondre aux besoins spécifiques de chaque opération. »

« Hai Robotics est enthousiaste à l’idée de s’associer à FORTNA », a déclaré Richie Chen, fondateur et PDG de Hai Robotics. « L’expertise approfondie de FORTNA en matière de solutions d’entreposage et de distribution, ainsi que sa capacité à répondre précisément aux attentes de ses clients, en font un partenaire idéal. Ensemble, nous travaillerons pour aider nos clients à optimiser leur stockage, à maximiser leur efficacité et à s’adapter en toute fluidité à l’évolution de leurs besoins opérationnels », ajoute-t-il.

Les stands 1G05 du salon LogiMAT et S603 du salon ProMat de FORTNA mettront en lumière le robot HaiPick Climb et son approche révolutionnaire du stockage et du déstockage automatisés. Contrairement aux systèmes de stockage et de récupération automatisés (AS/RS) traditionnels, qui sont positionnés le long des allées, les robots HaiPick Climb sont installés directement sur le côté des rayonnages standard. Cette conception innovante permet un accès bilatéral aux allées étroites tout en réduisant considérablement les coûts d’installation. Grâce à cette architecture optimisée, le HaiPick Climb accélère et fluidifie l’acheminement des bacs vers les postes de travail, surpassant ainsi les performances des solutions AS/RS classiques tout en minimisant l’empreinte du stockage. Face aux défis logistiques variés des entrepôts et aux besoins spécifiques des clients, cette technologie élargit notre gamme de solutions pour les allées étroites et adapte l’automatisation à une plus grande diversité de formats et de poids de produits.

« Les solutions AS/RS ne cessent d’évoluer pour mieux répondre aux exigences croissantes des centres de distribution modernes, et le HaiPick Climb illustre parfaitement cette évolution. Il rend l’automatisation accessible à un nombre toujours plus grand d’entreprises, tous secteurs confondus », a déclaré Ron Egan, vice-président de FORTNA. « Cette technologie s’inscrit dans notre approche centrée sur le client, en offrant des solutions qui accélèrent le déploiement, optimisent l’efficacité opérationnelle et génèrent des gains significatifs en productivité », a-t-il ajouté.

« Le leadership reconnu de FORTNA dans l’automatisation des entrepôts, combiné à notre technologie HaiPick flexible et évolutive, crée une alliance stratégique de premier plan pour aider les entreprises à maximiser leur efficacité, optimiser l’espace et accélérer leur transition vers l’automatisation », a déclaré Hunter Senn, directeur des ventes de Hai Robotics USA. « Nous sommes impatients de collaborer avec FORTNA afin de fournir des solutions de classe mondiale qui apportent un impact opérationnel sans précédent à nos clients », ajoute-t-il.

FORTNA collabore avec les plus grandes marques mondiales pour transformer les opérations omnicanales et la distribution de colis. Reconnue à l’échelle internationale pour aider les entreprises à s’adapter aux perturbations numériques et à atteindre leurs objectifs de croissance, FORTNA conçoit et déploie des solutions optimisées intégrant des logiciels intelligents pour assurer une exécution des commandes rapide, précise et rentable, ainsi qu’une livraison efficace du dernier kilomètre. Grâce à son expertise, son approche innovante, ses algorithmes et ses outils exclusifs, FORTNA assure une conception optimale des opérations ainsi qu’une gestion fluide des flux de matériel et d’informations. Chaque jour, l’entreprise apporte une valeur exceptionnelle à ses clients en leur proposant une gamme complète de services et de solutions. Cela comprend la stratégie de réseau, la conception et l’implémentation de centres de distribution, l’équipement automatisé de manutention, la robotique et une offre étendue de services pour le cycle de vie des infrastructures. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.FORTNA.com.

Fondée en 2016, Hai Robotics est un acteur mondial de premier plan dans le domaine des systèmes de stockage et de récupération automatisés (AS/RS). L’entreprise se distingue par la flexibilité inégalée de ses solutions, qui permettent d’optimiser l’efficacité opérationnelle des installations, quelle que soit leur taille ou leurs contraintes.

Hai Robotics a développé une approche modulaire de l’automatisation, baptisée HaiPick Systems. En intégrant des équipements robotiques et des logiciels avancés à la plupart des matériaux de stockage et rayonnages standard de l’industrie, l’entreprise propose des solutions d’automatisation sur mesure, capables d’évoluer et d’être facilement adaptées, même après leur déploiement.

Les systèmes HaiPick maximisent l’efficacité des entrepôts en réduisant leur encombrement jusqu’à 75 %, tout en augmentant la densité de stockage et la capacité verticale au-delà de 12 mètres. Ils garantissent une précision de préparation des commandes supérieure à 99 %, quadruplent l’efficacité, triplent la cadence de traitement quotidien et suppriment les déplacements humains dans le processus de préparation des commandes.

Avec plus de 1 300 projets déployés dans plus de 40 pays et soutenus par 8 bureaux à l’international et un réseau de plus de 60 partenaires, Hai Robotics garantit une assistance locale fiable à travers le monde.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.HaiRobotics.com.

