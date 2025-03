Powerhive e Telcoin fazem parceria para criar a primeira plataforma de financiamento de mobilidade do mundo baseada em blockchain

BARCELONA--(BUSINESS WIRE)--A Powerhive, pioneira em energia descentralizada, infraestrutura digital e mobilidade elétrica na África, e a Telcoin, líder em infraestrutura financeira baseada em blockchain, anunciaram sua parceria no Mobile World Congress 2025. Essa colaboração apresenta um ecossistema financeiro e de mobilidade movido a blockchain, aproveitando o patrimônio inteligente, o dinheiro digital regulamentado e os primeiros pagamentos móveis para impulsionar a acessibilidade, a eficiência e a escalabilidade em mercados em ascensão.

As startups de mobilidade sustentável garantiram US$ 21,1 bilhões em financiamento em 2023, tornando-o o maior segmento de startups de mobilidade por investimento. Entretanto, o acesso ao capital continua sendo uma grande barreira, principalmente nos mercados emergentes. Essa parceria reinventa o financiamento da mobilidade ao alavancar a propriedade baseada em blockchain, o compartilhamento transparente de receitas e as transações sem atrito – garantindo um crescimento sustentável e escalável em todas as partes do mundo.

“A Powerhive está redefinindo a forma como a infraestrutura de energia e mobilidade é financiada”, disse Christopher Horner, CEO da Powerhive. “Com modelos de investimento baseados em blockchain, estamos criando um sistema no qual os investidores podem se beneficiar diretamente do uso de ativos do mundo real, ao mesmo tempo em que expandimos a infraestrutura sustentável onde ela é mais necessária”.

Com a introdução da Tokenização Inteligente de Ações, os investidores podem participar do financiamento em tempo real de infraestrutura de mobilidade elétrica, recebendo dividendos automatizados e on-chain provenientes das receitas de serviços de mobilidade. A decisão da Telcoin de se estabelecer no Quênia e expandir seu portfólio de Dinheiro Digital para incluir um eKHS torna a empresa um parceiro ideal para liquidações em tempo real e transações econômicas que operam automaticamente, independentemente de terceiros, por meio de contratos inteligentes. Além disso, a solução de pagamento móvel da Telcoin oferece uma carteira de autocustódia que possibilita pagamentos digitais sem atrito, remessas transfronteiriças e programas de recompensas, fortalecendo o engajamento do usuário e a inclusão financeira.

Principais benefícios

Simplifica operações globais de investimento e compartilhamento de receitas, tornando o financiamento de mobilidade mais eficiente;

Oferece oportunidades de propriedade aos usuários, promovendo engajamento e fidelidade a longo prazo;

Garante conformidade com padrões regulatórios globais, fornecendo uma estrutura escalável e juridicamente sólida;

Facilita a expansão em mercados emergentes, tornando o transporte sustentável mais acessível;

Cria um modelo financeiro transparente baseado em blockchain, eliminando ineficiências no financiamento de infraestrutura.

Essa parceria representa um marco significativo na integração de blockchain com infraestrutura do mundo real. A colaboração representa a primeira tokenização regulamentada de ativos de mobilidade elétrica pela Powerhive e a aplicação pioneira da Telcoin de toda sua tecnologia, demonstrando o impacto do blockchain no transporte sustentável e nas finanças. De forma mais ampla, esta iniciativa destaca como o blockchain pode aprimorar a inclusão financeira, melhorar oportunidades de investimento e acelerar a adoção de soluções de energia limpa.

“Nossa colaboração é uma prova de como a tecnologia blockchain pode gerar valor econômico real além da especulação”, disse Parker Spann, vice-presidente executivo de Estratégia da Telcoin. “Ao integrar nossa infraestrutura de pagamentos regulamentada à plataforma de mobilidade sustentável da Powerhive, estamos criando um modelo no qual investidores, usuários e operadores se beneficiam da transparência, automação e crescimento compartilhado”.

O token Powerhive será lançado oficialmente no segundo trimestre de 2025. Os interessados podem se cadastrar em https://powerhive.com/powertoken e acompanhar uma demonstração da plataforma no evento MWC 2025, no 4YFN Hall 8.1. Descubra como a Powerhive e a Telcoin estão redefinindo a infraestrutura de transporte por meio de inovação descentralizada e abrindo caminho para um ecossistema de mobilidade mais acessível, eficiente e conectado globalmente.

Aviso de isenção de responsabilidade: Esta comunicação não é uma oferta de venda de valores mobiliários nem uma solicitação de compra de valores mobiliários, que só pode ser realizada por meio de um memorando de colocação privada.

Sobre a Powerhive

A Powerhive é uma empresa inovadora líder em soluções de energia sustentável e mobilidade elétrica, com mais de uma década de experiência na implantação de microrredes solares em toda a África. A empresa opera uma rede de troca de baterias orientada por IA que otimiza a mobilidade e o consumo de energia, oferecendo soluções de transporte econômicas, escaláveis e que reduzem o carbono. Como parte desse acordo histórico, a Powerhive se juntou à GSMA, permitindo sua participação como desenvolvedora de aplicativos na Telcoin Association. Essa associação estratégica cria benefícios recíprocos, impulsionando novas participações na GSMA e, ao mesmo tempo, capacitando o ecossistema de telecomunicações com propriedade compartilhada em uma rede blockchain projetada para operadoras móveis e seus assinantes. Saiba mais em https://powerhive.com.

Sobre a Telcoin

A Telcoin, uma fintech multinacional que atende 171 países, está revolucionando as finanças globais ao mesclar tecnologia blockchain, telecomunicações e serviços bancários. Enquanto se aguarda a aprovação regulatória, o Telcoin Bank, um banco de ativos digitais, lançará o primeiro banco de blockchain regulamentado do mundo e o eUSD, uma stablecoin “Digital Cash” pioneira emitida por bancos. A Telcoin oferece pagamentos seguros e autocustodiais em blockchain e serviços bancários globalmente, alimentados por sua própria infraestrutura financeira descentralizada. Como membro da GSMA, a Telcoin está impulsionando uma nova participação organizacional e, ao mesmo tempo, capacitando o ecossistema de telecomunicações com propriedade compartilhada de uma rede blockchain projetada para operadoras móveis e seus assinantes. Essa abordagem compatível e que prioriza o setor bancário aproveita o poder do blockchain para redefinir a forma como o mundo interage com o dinheiro na Internet. Saiba mais em www.telco.in.

