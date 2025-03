AM Best Asigna Calificaciones Crediticias a Chubb Seguros de Vida Chile S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha asignado una Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A+ (Superior) y una Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “aa-” (Superior) a Chubb Seguros de Vida Chile S.A. (Chubb Vida Chile) (Chile). La perspectiva asignada a estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Chubb Vida Chile reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las calificaciones también reflejan la afiliación de Chubb Vida Chile con su compañía matriz, Chubb Limited [NYSE: CB], en términos de respaldo de capital, protección de reaseguro y estructura de ERM.

Chubb Vida Chile es la subsidiaria chilena de seguros de vida y salud del grupo Chubb, la cual inició operaciones en 2005. La compañía hermana de Chubb Vida Chile, Chubb Seguros Chile S.A., se enfoca en el segmento de daños. El portafolio de negocios de Chubb Vida Chile está bien diversificado, pero principalmente compuesto por negocios de desgravamen. Las operaciones de la compañía han crecido en términos de volumen de prima, líneas de negocio y cuota de mercado a partir de la adquisición de Banchile Seguros de Vida S.A. (Banchile Vida) en 2021.

La fortaleza de balance de Chubb Vida Chile se encuentra en el nivel más fuerte, debido a su capitalización ajustada por riesgos situada en el nivel más fuerte, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), una base de capital respaldada por resultados netos positivos, una estrategia de inversión conservadora y un panel de reaseguro altamente calificado.

El desempeño operativo de la compañía es evaluado como adecuado. Chubb Vida Chile ha alcanzado resultados operativos rentables a través de métricas de desempeño técnico positivas, las cuales se caracterizan por una baja siniestralidad y por la mejora en la eficiencia de los gastos operativos, asimismo, fortalecidos por ingresos constantes de inversiones. El volumen de negocio de la compañía fue impactado positivamente por la alianza estratégica con Banco de Chile para la distribución de sus productos y por la adquisición del portafolio de negocios de Banchile Vida.

La ERM de Chubb Vida Chile es apropiada debido a su adhesión al esquema del grupo Chubb, compartiendo políticas y procedimientos, así como apetitos y tolerancias al riesgo. La compañía afiliada, Chubb Tempest Reinsurance Ltd., provee apoyo de reaseguro.

Las perspectivas estables reflejan la expectativa por parte de AM Best de que la capitalización ajustada por riesgos de la compañía se mantendrá en el nivel más fuerte, respaldada por resultados operativos positivos, a partir de una suscripción prudente y de sus ingresos por inversiones.

Acciones negativas de calificación podrían ocurrir si AM Best determina que la importancia estratégica de Chubb Vida Chile hacia su grupo ha disminuido o si la fortaleza de balance de la compañía se deteriora debido a pérdidas significativas o pagos de dividendos excesivos, los cuales pudiesen impactar a la base de capital a tal punto que ya no respalde la calificación actual. En sentido opuesto, acciones positivas de calificación podrían ocurrir si la generación de ingresos de la compañía, respaldada por resultados técnicos positivos, demuestra una consistente tendencia alcista la cual compare bien con la evaluación fuerte.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

