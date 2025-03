Zeitview obtient 60 millions USD pour faire progresser les inspections des infrastructures critiques mondiales reposant sur l’IA

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Zeitview, le leader de l’IA visuelle pour les infrastructures critiques, vient d’annoncer une levée de fonds de 60 millions USD dirigée par Climate Investment, avec la participation des investisseurs actuels Valor Equity Partners, Union Square Ventures, Upfront Ventures, Euclidean Capital, Energy Transition Ventures, Hearst Ventures et Y Combinator.

Chef de file sur le marché de l’IA visuelle pour les infrastructures critiques, Zeitview dispose d’un logiciel qui permet de réduire les délais d’inspection et les coûts, tout en relevant les défis posés par la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et l’augmentation des fréquences d’inspection. À l’opposé des fournisseurs de solutions axés sur une seule catégorie d’actifs, la plateforme de Zeitview dessert de nombreuses catégories d’infrastructures, notamment des infrastructures liées à l’énergie solaire, à l’énergie éolienne, aux services publics, à l’immobilier et aux télécommunications, ce qui lui permet d’être un partenaire unique pour les propriétaires d’actifs opérant dans différents secteurs.

« Les infrastructures critiques qui alimentent l’économie mondiale sont confrontées à une véritable tempête de dangers, de contraintes et de coûts croissants », a déclaré Dan Burton, fondateur et PDG de Zeitview. « Zeitview aide les plus grandes entreprises détentrices d’infrastructures critiques à prévenir les défaillances catastrophiques, à évaluer et à prédire les risques, et à hiérarchiser les dépenses de maintenance.

« Avec ces capitaux, Zeitview va accélérer son développement de l’IA visuelle qui a pour avantage d’être instantanée, prédictive et illimitée, et va augmenter les investissements dans sa plateforme logicielle Insights afin de soutenir l’ensemble des actifs d’infrastructure critiques de nos clients, tout au long de leur cycle de vie, n’importe où dans le monde », a poursuivi M. Burton.

Patrick Yip, directeur général et chef du département Growth Equity de Climate Investment, a confié pour sa part : « Climate Investment investit dans des technologies de décarbonation différenciées et de pointe, avec des applications multisectorielles dans les industries à forte consommation d’énergie. Nous sommes ravis d’ajouter Zeitview à ce groupe pour soutenir sa prochaine étape de croissance. L’investissement va permettre l’accélération du déploiement de la plateforme de Zeitview dans ses catégories d’infrastructures actuelles, et son expansion sur de nouveaux marchés grâce au réseau mondial unique des investisseurs de Climate Investment, dont beaucoup sont déjà des clients. »

« Les propriétaires d’infrastructures, les opérateurs et les équipementiers ont besoin de solutions d’inspection qui couvrent l’ensemble de leur portefeuille – à savoir toutes sortes d’actifs, opérant à l’échelle mondiale et prenant en charge l’intégralité du cycle de vie des actifs », a ajouté Mike Bishop, directeur des investissements chez Climate Investment, qui rejoindra le conseil d’administration de Zeitview. « Zeitview répond de manière unique à ce besoin grâce à sa plateforme de données visuelles, qui combine analyse et expertise sectorielle approfondie pour fournir de meilleures solutions de gestion des actifs qui soient également plus rapides et plus rentables. »

Dans un monde de plus en plus instable et sujet aux catastrophes, où la demande mondiale d’énergie, de communications et d’infrastructures fiables augmente, Zeitview s’engage à équiper les entreprises d’une IA visuelle permettant d’améliorer la résilience et l’efficacité des actifs. Après avoir plus que doublé ses inspections d’infrastructures en 2024, pour atteindre 200 000 d’actifs inspectés dans 80 pays, Zeitview a démontré qu’elle était en mesure d’intervenir sur les portefeuilles d’actifs d’infrastructures critiques les plus étendus.

À propos de Zeitview

Zeitview est le leader du marché de l’IA visuelle pour les infrastructures critiques. Avec plus de 200 000 actifs inspectés dans 80 pays en 2024, Zeitview aide les plus grandes entreprises détentrices d’infrastructures critiques à prévenir les défaillances catastrophiques, à évaluer et à prédire les risques, et à hiérarchiser les dépenses de maintenance.

Visitez Zeitview.com pour en apprendre davantage.

À propos de Climate Investment

Climate Investment (CI) est un investisseur spécialisé, géré de manière indépendante, qui se focalise sur la décarbonation de l’industrie. La société fournit des capitaux propres à des entreprises innovantes de stade précoce et en croissance, et travaille en partenariat avec de grandes entreprises, des gouvernements et des organisations à but non lucratif afin d’accroître leur adoption par le marché et leur impact. Opérationnelle depuis 2017, CI a investi dans plus de 40 entreprises de technologie climatique travaillant dans les domaines de l’énergie, des transports, des bâtiments et de l’industrie qui ont collectivement généré 95 MtCO2eq (millions de tonnes en équivalent CO2) de réduction cumulée des gaz à effet de serre au cours de la période 2019-2023.

Climate Investment a été fondée par des entreprises membres de l’Oil & Gas Climate Initiative (« OGCI »). Elles ont investi dans les fonds de Climate Investment et ont déployé un grand nombre des innovations de son portefeuille, en soutenant son développement commercial précoce. Visitez www.climateinvestment.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.