Orange Afrique et Moyen-Orient et Eutelsat annoncent un partenariat stratégique pour accélérer le déploiement de l’internet par satellite en Afrique et au Moyen-Orient

PARIS & CASABLANCA, Maroc--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Orange Afrique et Moyen-Orient (OMEA) et Eutelsat (Paris:ETL) (LSE:ETL) annoncent un partenariat stratégique pour réduire la fracture numérique grâce à la connectivité satellite en Afrique et au Moyen-Orient. Il vise à connecter les zones isolées avec un accès haut débit, renforçant ainsi l’inclusion numérique dans la région.

Dans le cadre de ce partenariat pluriannuel, Orange utilisera le satellite EUTELSAT KONNECT, qui offre une technologie de pointe en haut débit, pour fournir un accès Internet fiable et accessible. Dans un premier temps, le déploiement concernera la Jordanie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la République démocratique du Congo, avec l'objectif de l'étendre progressivement à tous les pays de la région.

En combinant l’expertise d’Orange dans les télécommunications et l’innovation technologique d’Eutelsat dans le domaine du satellite, ce partenariat permettra de proposer des offres adaptées aussi bien aux particuliers (B2C) qu’aux entreprises (B2B), garantissant ainsi une connectivité sécurisée, fiable et performante. La complémentarité des offres de technologies fixes, mobiles et satellitaires, permettra de connecter les territoires isolés et de répondre aux besoins croissants en accès Internet dans la région.

Le partenariat repose sur des solutions de pointe offrant des débits allant jusqu’à 100 Mbps en téléchargement qui combinés aux capacités d’Orange permettront de :

Couvrir des zones blanches et reculées,

Proposer des offres adaptées aux réalités locales et aux besoins des particuliers et des entreprises,

Offrir une connectivité fiable et sécurisée, dans le respect des réglementations nationales.

Cette approche proactive s’inscrit dans une vision long terme, pour accompagner le développement numérique sur toutes les étendues de territoires de présence d’Orange en s’appuyant sur les meilleures technologies disponibles, tout en respectant les cadres nationaux et en valorisant les écosystèmes locaux.

Jérôme Hénique, Directeur général d’Orange Afrique et Moyen-Orient, commente : « Ce partenariat illustre notre engagement à connecter tous les territoires et à réduire la fracture numérique en Afrique et au Moyen-Orient. Aujourd’hui, Orange sert plus de 160 millions de clients dans la région et poursuit son ambition de permettre l’accès au numérique pour tous. En s’appuyant sur notre expertise et notre ancrage local, nous nous positionnons comme un acteur clé pour accompagner les évolutions des attentes des clients tout en garantissant une connectivité durable et respectueuse des législations locales. »

Michael Trabbia, CEO d'Orange Wholesale, déclare : « Je me réjouis de cet accord stratégique entre le Groupe Orange et Eutelsat Group, qui s'inscrit dans une relation de long terme. Il participe à notre stratégie visant à offrir à nos clients les meilleures solutions de connectivité satellitaires en orbite haute et basse, en complémentarité de nos réseaux terrestres. La satellite factory d’Orange Wholesale dispose de toute l’expertise requise pour mettre en œuvre cette stratégie au service de toutes les entités du Groupe Orange. Nous proposons en outre aux opérateurs satellite les solutions de connectivité terrestre dont ils ont besoin, telles que des téléports ou de la fibre longue distance. »

Cyril Dujardin, Président de la Branche Connectivité au sein de Eutelsat Group a ajouté : « Notre technologie satellitaire comprenant la capacite GEO, combinée à l’ancrage local d’Orange, permet d’apporter une connectivité là où elle est le plus nécessaire. Ensemble, nous créons une solution robuste pour répondre aux défis d’accessibilité, en fournissant une connexion fiable et abordable, qu’il s’agisse des particuliers ou des entreprises. »

Orange est déjà un client de référence du satellite KONNECT VHTS d'Eutelsat, qu'elle utilise pour fournir des services haut débit à ses abonnés en France.

À propos d'Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 40,3 milliards d’euros en 2024 et 127 000 salariés au 31 décembre 2024, dont 71 000 en France. Le Groupe servait 291 millions de clients au 31 décembre 2024, dont 253 millions de clients mobiles et 22 millions de clients haut débit fixe. Ces chiffres tiennent compte de la déconsolidation de certaines activités en Espagne liées à la création de la co-entreprise MASORANGE. Le Groupe est présent dans 26 pays (y compris les pays non consolidés).

Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business. En février 2023, le Groupe a présenté son plan stratégique « Lead the Future », construit sur un nouveau modèle d’entreprise et guidé par la responsabilité et l’efficacité. « Lead the Future » capitalise sur l’excellence des réseaux afin de renforcer le leadership d’Orange dans la qualité de service.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA).

Pour plus d’informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com et l’app Orange News ou pour nous suivre sur X : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d’Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

À propos d'Orange Afrique et Moyen-Orient

Orange est présent dans 18 pays en Afrique et au Moyen Orient et compte plus de 161 millions de clients au 31 décembre 2024. Avec 7,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2024, Orange MEA est la première zone de croissance du groupe Orange. Orange Money, son offre de transfert d’argent et de services financiers, est disponible dans 17 pays et compte plus de 100 millions de clients. Orange, opérateur multi-services, partenaire de référence de la transformation digitale apporte son expertise pour accompagner le développement de nouveaux services digitaux en Afrique et au Moyen-Orient.

Pour en savoir plus, consultez le site www.eutelsat.com

Déclarations prospectives

Les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont fournies aux seules fins d'illustration et reposent sur les appréciations et les hypothèses de la Direction de la Société à la date où elles sont prononcées. Ces déclarations prospectives sont tributaires de certains facteurs de risque identifiés ou inconnus. Cités à titre purement indicatif, ces risques comprennent notamment les risques liés à la crise sanitaire, des risques opérationnels comme des pannes ou des dysfonctionnements de satellites ou encore l’impossibilité de mener le plan de déploiement dans les conditions et délais prévus, certains risques liés à l’évolution du marché des télécommunications par satellite liés à sa situation concurrentielle ou aux changements technologiques qui l’affectent, des risques liés au caractère international de la clientèle et des activités du Groupe, des risques liés à l’application de la règlementation internationale en matière de coordinations de fréquences et des risques financiers liés par exemple à la garantie financière accordée au fond de pension fermée de l’organisation intergouvernementale et au risque de change. Eutelsat Communications se dégage expressément de toute obligation ou engagement de mette à jour ou réviser ses projections, prévisions ou estimations contenues dans le présent document afin de refléter toutes modifications des évènements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont fondées à moins que ce ne soit requis par la loi applicable. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par le Groupe.