Powerhive et Telcoin entrent en partenariat pour créer la première plateforme de financement de la mobilité alimentée par la blockchain au monde

Powerhive, pionnier de l'énergie décentralisée, des infrastructures numériques et de la mobilité électrique en Afrique, et Telcoin, leader des infrastructures financières basées sur la blockchain, ont annoncé leur partenariat lors du Mobile World Congress 2025. Cette collaboration introduit un écosystème financier et de mobilité alimenté par la blockchain, tirant parti des actions intelligentes, du Digital Cash réglementé et des paiements mobiles pour favoriser l'accessibilité, l'efficacité et l'évolutivité sur les marchés en hausse.

Les startups de mobilité durable ont obtenu 21,1 milliards $ de financement en 2023, ce qui en fait le plus grand segment de startups de mobilité par investissement. Toutefois, l'accès aux capitaux reste un obstacle majeur, en particulier sur les marchés émergents. Ce partenariat réinvente le financement de la mobilité en tirant parti de la propriété basée sur la blockchain, du partage transparent des revenus et des transactions sans friction, assurant une croissance durable et évolutive dans le monde entier.

« Powerhive redéfinit le mode de financement des infrastructures énergétiques et de mobilité », déclare Christopher Horner, CEO de Powerhive. « Avec les modèles d’investissement fondés sur la blockchain, nous créons un système dans lequel les investisseurs peuvent bénéficier directement de l’utilisation d’actifs du monde réel, tout en développant les infrastructures durables là où elles sont le plus nécessaires. »

Avec l'introduction de la Smart Equity Tokenization, les investisseurs peuvent participer au financement en temps réel des infrastructures de mobilité électrique, en gagnant des dividendes automatisés et sur chaîne grâce aux revenus des services de mobilité. La décision de Telcoin de s'établir au Kenya et d'élargir son portefeuille Digital Cash pour inclure un eKHS fait de Telcoin un partenaire idéal pour les règlements en temps réel et les transactions rentables qui fonctionnent automatiquement, indépendamment des tiers via des contrats intelligents. En outre, grâce à la solution de paiements mobiles de Telcoin, la société fournit un portefeuille auto-conservateur qui permet des paiements numériques sans friction, des envois de fonds transfrontaliers et des programmes de récompense, renforçant l’engagement des utilisateurs et l’inclusion financière.

Avantages clés

rationalise les opérations mondiales d'investissement et de partage des recettes, ce qui rend le financement de la mobilité plus efficace.

offre des opportunités de propriété aux coureurs, favorisant l'engagement et la fidélité à long terme.

garantit le respect des normes réglementaires mondiales, en fournissant un cadre évolutif et juridiquement solide.

facilite l'expansion sur les marchés émergents, en rendant les transports durables plus accessibles.

crée un modèle financier transparent, soutenu par la blockchain, éliminant les inefficacités dans le financement des infrastructures.

Ce partenariat marque une étape importante dans l'intégration de la blockchain à l'infrastructure du monde réel. Cette collaboration représente la première tokenisation réglementée par Powerhive des actifs de mobilité électrique et l'application pionnière de Telcoin de sa pile technologique complète, démontrant l'impact réel de la blockchain sur le transport et la finance durables. Plus généralement, cette initiative montre comment la blockchain peut améliorer l'inclusion financière, améliorer les opportunités d'investissement et accélérer l'adoption de solutions d'énergie propre.

« Notre travail ensemble témoigne de la façon dont la technologie blockchain peut créer une réelle valeur économique au-delà de la spéculation », déclare Parker Spann, vice-président exécutif de la stratégie chez Telcoin. « En intégrant notre infrastructure de paiements réglementés à la plateforme de mobilité durable de Powerhive, nous créons un modèle dans lequel les investisseurs, les utilisateurs et les opérateurs bénéficient tous de la transparence, de l’automatisation et d’une croissance partagée. »

Le token Powerhive sera officiellement lancé au deuxième trimestre 2025. Les parties intéressées peuvent s’inscrire sur https://powerhive.com/powertoken et assister à une démonstration de la plateforme au MWC 2025 au 4YFN Hall 8.1. Découvrez comment Powerhive et Telcoin redéfinissent l'infrastructure de transport grâce à l'innovation décentralisée et ouvrent la voie à un écosystème de mobilité plus accessible, efficace et connecté à l'échelle mondiale.

Clause de non-responsabilité : cette communication n'est pas une offre de vente de titres ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres, des opérations qui ne peuvent être effectuées que par le biais d'une note de placement privé.

À propos de Powerhive

Powerhive est un innovateur de premier plan dans les solutions d'énergie durable et de mobilité électrique, avec plus d'une décennie d'expérience dans le déploiement de microréseaux solaires à travers l'Afrique. La société exploite un réseau d'échange de batteries basé sur l'IA qui optimise la mobilité et la consommation d'énergie, fournissant des solutions de transport abordables, évolutives et réduisant les émissions de carbone. Dans le cadre de cet accord historique, Powerhive a rejoint la GSMA, permettant sa participation en tant que développeur d'applications au sein de l'Association Telcoin. Cette adhésion stratégique crée des avantages réciproques, entraînant une nouvelle participation à la GSMA tout en responsabilisant l'écosystème des télécommunications avec une propriété partagée dans un réseau blockchain conçu pour les opérateurs mobiles et leurs abonnés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://powerhive.com.

À propos de Telcoin

Telcoin, une fintech multinationale desservant 171 pays, révolutionne la finance mondiale en fusionnant la technologie blockchain, les télécommunications et la banque. En attendant l'approbation réglementaire, Telcoin Bank, une banque d'actifs numériques, lancera la première banque blockchain réglementée au monde et eUSD, un stablecoin « Digital Cash » émis par une banque pionnière. Telcoin offre des paiements blockchain et des services bancaires sécurisés et auto-conservateurs à l'échelle mondiale, alimentés par sa propre infrastructure financière décentralisée. En tant que membre de la GSMA, Telcoin stimule une nouvelle participation organisationnelle tout en responsabilisant l'écosystème des télécommunications avec la propriété partagée d'un réseau blockchain conçu pour les opérateurs mobiles et leurs abonnés. Cette approche conforme, axée sur la banque, tire parti du pouvoir de la blockchain pour redéfinir la façon dont le monde interagit avec l'argent en ligne. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.telco.in.

