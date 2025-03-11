FORTNA与Hai Robotics宣布建立合作伙伴关系，拓展仓库自动化解决方案的覆盖范围

亚特兰大--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的全物流价值链自动化和软件公司FORTNA与仓库自动化领域的全球领导者Hai Robotics今日宣布建立合作伙伴关系，此举拓展了FORTNA的“货到人”自动化解决方案产品组合。此次合作将HaiPick自动化存储与检索系统(AS/RS)引入FORTNA现有的自动化解决方案产品组合中，其中包括最新创新成果HaiPick Climb。这一合作增强了FORTNA帮助客户优化库存存储、订单拣选和订单履行流程的能力。

FORTNA采用咨询式方法，通过自动化手段解决各种各样的运营挑战，从而发现客户广泛的需求。Hai Robotics能够满足那些尚未得到满足的需求，改善运营成果，缩短实施时间并降低成本，还能提高AS/RS系统的采用率，这些优势吸引了FORTNA关注其解决方案。HaiPick系列产品，包括HaiPick Climb，丰富了FORTNA的解决方案选择，有助于解决客户的独特挑战，并拓展了自动化解决方案的应用范围，包括在对基础设施要求极低的情况下对现有设施进行改造。

FORTNA首席执行官Rob McKeel表示：“ 在FORTNA，我们专注于通过定制化的自动化和智能软件解决方案，为电子商务和全渠道仓库提供改善运营的方案。我们与Hai Robotics的合作强化了这一承诺，拓展了我们的能力，使我们能够为各种存储和订单履行运营提供创新解决方案。FORTNA一直以来都与那些能为我们的客户提供高质量和可靠服务的合作伙伴开展合作，我们认为Hai Robotics很好地履行了这一承诺。”

McKeel继续道：“ 我们期待携手设计并实施相关解决方案，将新推出的HaiPick Climb应用到那些能为客户带来最大价值的设施中，并使其适用于更多的应用场景，从而拓展我们的解决方案产品组合。”

Hai Robotics创始人兼首席执行官Richie Chen表示：“ Hai Robotics非常高兴能与FORTNA合作。FORTNA在仓库和配送解决方案方面的深厚专业知识，以及其为客户交付成果的良好记录，使其成为理想的合作伙伴。我们将共同努力，帮助客户优化存储、最大限度地提高效率，并无缝适应不断变化的业务需求。”

FORTNA将在德国斯图加特物流展(LogiMAT)的1G05展位和美国芝加哥物流展(ProMat)的S603展位展示HaiPick Climb机器人，以及其在高效存储和检索方面的创新方法。与基于通道的AS/RS不同，HaiPick Climb附着在标准货架的一侧，能够从狭窄通道的两侧进行存取操作，同时降低了安装成本。这种配置使得该机器人能够比基于通道的AS/RS更高效地将料箱运送到工作站，同时减少了存储占地面积。考虑到仓库面临的挑战的多样性以及客户的不同需求，这拓展了我们针对狭窄通道以及各种产品尺寸和重量的解决方案范围。

FORTNA副总裁Ron Egan表示：“ AS/RS解决方案在不断发展，以更好地满足现代履行中心不断变化的需求，HaiPick Climb就是这种发展的一个绝佳范例，旨在为越来越多各个行业的客户实现自动化运营。这项技术支持了我们提供以客户为中心的解决方案的理念，能够加快产品上市时间，并实现显著的效率和生产力提升。”

Hai Robotics USA销售总监Hunter Senn表示：“ FORTNA在仓库自动化领域已被证实的领先地位及其全球影响力，再加上我们灵活且可扩展的HaiPick Systems系统，形成了一个强大的联盟，有助于企业最大限度地提高效率、优化空间并加速其自动化进程。我们期待与FORTNA合作，提供世界级的解决方案，为我们的客户带来无与伦比的运营效益。”

欢迎访问FORTNA在LogiMAT和ProMat的展位或浏览FORTNA.com/Solutions/Hai Robotics，了解这项技术如何优化您的运营。

关于FORTNA

FORTNA与全球领先品牌合作，致力于变革全渠道和包裹配送运营。我们在全球范围内以帮助企业跟上数字化变革的步伐并实现增长目标而闻名，设计并交付由智能软件驱动的解决方案，以优化快速、准确且具成本效益的订单履行和最后一英里配送。我们的专业团队、创新方法以及专有的算法和工具，确保了最佳的运营设计以及物料和信息的顺畅流动。我们通过全面的服务和产品，包括网络战略规划、配送中心运营设计与实施、物料搬运自动化设备、机器人技术以及一系列全面的生命周期服务，每天都为客户提供卓越的价值。敬请访问www.FORTNA.com。

关于Hai Robotics

Hai Robotics成立于2016年，是全球领先的自动化存储与检索系统(ASRS)提供商，为各种规模和条件的设施提供无与伦比的系统灵活性，并最大限度地提高运营效率。

Hai开发了一种模块化的自动化方案，称为HaiPick Systems。通过将先进的机器人设备和软件与几乎任何行业标准的货架和存储物料相结合，Hai Robotics提供定制化的自动化解决方案，即使在实施后也能轻松进行修改。

HaiPick Systems可将仓库存储占地面积减少多达75%，同时将存储密度和垂直存储能力提高到超过39英尺（12米）。它们实现了超过99%的订单拣选准确率，使效率提高4倍，日处理量提升3倍，并且无需人工在订单拣选过程中来回走动。

Hai Robotics已在40多个国家实施了1300多个项目，在全球8个办事处和60多个合作伙伴的支持下，确保在全球范围内提供可靠的本地支持。

如需了解更多信息，请访问www.HaiRobotics.com。

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