Powerhive與Telcoin合作打造全球第一個由區塊鏈驅動的出行融資平台

巴塞隆納--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 非洲去中心化能源、數位基礎設施和電動出行領域的先驅Powerhive與基於區塊鏈的金融基礎設施領域的領導者Telcoin在2025年世界行動通訊大會上宣布了雙方的合作。此次合作推出了一個由區塊鏈驅動的金融和出行生態系統，利用智慧股權、受監管的數位現金以及行動優先的支付方式，推動新興市場的可及性、效率和可擴充性。

2023年，永續出行領域的初創企業獲得了211億美元的資金，使其成為投資規模最大的出行初創企業細分領域。然而，獲得資金仍然是一個主要障礙，尤其是在新興市場。此次合作透過利用由區塊鏈驅動的所有權、透明的收益共用以及無摩擦的交易，重塑了出行融資模式，確保在全球實現永續和可擴充的成長。

Powerhive執行長Christopher Horner表示：「Powerhive正在重新定義能源和出行基礎設施的融資方式。透過由區塊鏈驅動的投資模式，我們正在建立一個系統，讓投資人能夠直接從真實世界資產的使用中受惠，同時在最需要的地方擴充永續基礎設施。」

隨著智慧股權代幣化的推出，投資人可以參與電動出行基礎設施的即時融資，並從出行服務收入中獲得自動的鏈上股利。Telcoin決定在肯亞設立業務，並將其數位現金產品組合擴充到包括eKHS，這使得Telcoin成為進行即時結算和低成本交易的理想合作夥伴，這些交易透過智慧合約自動運行，無需第三方介入。此外，透過Telcoin的行動優先支付解決方案，它提供了一個自我代管錢包，支援無摩擦的數位支付、跨境匯款和獎勵計畫，增強了使用者參與度和金融包容性。

主要優勢

簡化全球投資和收益共用操作，使出行融資更加高效。

為出行者提供所有權機會，促進使用者參與度和長期忠誠度。

確保符合全球監管標準，提供一個可擴充且符合法律規定的架構。

促進向新興市場的擴張，使永續交通更易於實現。

建立一個透明的、由區塊鏈支援的金融模式，消除基礎設施融資中的低效率問題。

此次合作代表將區塊鏈技術與真實世界基礎設施相結合的一個重要里程碑。合作代表著Powerhive首次對電動出行資產進行受監管的代幣化，以及Telcoin開創性地應用其完整技術棧，展示了區塊鏈技術對永續交通和金融的現實影響。更廣泛地說，這一措施展示了區塊鏈如何增強金融包容性、改善投資機會，並加快潔淨能源解決方案的採用。

Telcoin策略執行副總裁Parker Spann表示：「我們的合作證明了區塊鏈技術如何能夠創造超越投機的真正經濟價值。透過將我們受監管的支付基礎設施與Powerhive的永續出行平台相結合，我們正在建立一個模式，讓投資人、使用者和營運商都能從透明度、自動化和共同成長中受惠。」

Powerhive通證將於2025年第二季正式推出。有興趣的各方可以在https://powerhive.com/powertoken進行註冊，並可在2025年世界行動通訊大會的4YFN展館8.1號廳體驗該平台的示範。瞭解Powerhive和Telcoin如何透過去中心化創新重新定義交通基礎設施，並為一個更可及、更高效且全球互聯的出行生態系統奠定基礎。

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關於Powerhive

Powerhive是永續能源和電動出行解決方案領域首屈一指的創新企業，擁有十餘年在非洲部署太陽能微電網的經驗。該公司營運著一個由AI驅動的電池交換網路，能夠實現出行和能源消耗的最佳化，提供經濟實惠、可擴充且能減少碳排放的交通解決方案。Powerhive已加入全球行動通訊系統協會(GSMA)，使其能夠做為Telcoin協會內的應用開發者參與其中，此為這項里程碑式協議的一部分。這一策略成員資格帶來了互惠互利的收益，推動了新的GSMA參與度，同時透過為行動營運商及其使用者設計的區塊鏈網路中的共用所有權賦能電信生態系統。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://powerhive.com。

關於Telcoin

Telcoin是一家服務於171個國家的全球性金融科技公司，透過將區塊鏈技術、電信和銀行業務相結合，正在革新全球金融。在獲得監管核准後，數位資產銀行Telcoin銀行將推出全球第一家受監管的區塊鏈銀行以及eUSD——一種由銀行發行的開創性「數位現金」穩定幣。Telcoin在全球提供安全的、自我代管的區塊鏈支付和銀行服務，由其自身的去中心化金融基礎設施提供支援。身為GSMA的成員，Telcoin正在推動新的組織參與度，同時透過為行動營運商及其使用者設計的區塊鏈網路的共用所有權賦能電信生態系統。這種符合法規的、以銀行為先的方法利用區塊鏈的力量，重新定義了世界在網際網路上與貨幣互動的方式。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.telco.in。

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