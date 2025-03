Netforce obtient un engagement d'investissement de 45 millions d'euros de GEM Global Yield LLC SCS pour soutenir la croissance et l'innovation dans les technologies d'application de la loi

MAUGUIO, France--(BUSINESS WIRE)--Netforce, une société de développement de technologies d'application de la loi, est heureuse d'annoncer un engagement d'investissement stratégique de 45 millions d'euros de GEM Global Yield LLC SCS (« GEM »), un groupe de capital-investissement et d'investissement alternatif de 3,4 milliards de dollars.

« Notre ambition est de doter les forces de l'ordre d'outils leur permettant d'agir avec précision, maîtrise et respect des droits fondamentaux », déclare Laurent Mollinari, PDG de Netforce. « Cet engagement de GEM représente une véritable approbation de notre vision et nous permettra d'élargir nos opérations, d'optimiser nos technologies et d'étendre nos solutions à l'échelle mondiale. »

L'accord procure à Netforce un engagement allant jusqu'à 45 millions d'euros pour la période de 36 mois suivant l'introduction en bourse de la société. Par le biais d’une facilité de souscription d’actions, Netforce sera autorisée à placer des actions auprès de GEM à des intervalles et à des montants déterminés par la direction de la société, sans obligation de prélèvement minimal.

Netforce a développé et breveté l'EstunGlove, le premier gant à impulsion électrique au monde, aujourd’hui reconnu dans plus de 100 pays. Cette solution dissuasive non létale aide les forces de l'ordre à désamorcer les situations critiques tout en minimisant les risques et en assurant la sécurité publique. Alors que les agences sont confrontées à des défis opérationnels de plus en plus complexes, Netforce reste déterminée à fournir des équipements innovants qui améliorent la sécurité tout en respectant les droits de l'homme.

L'EstunGlove offre une alternative révolutionnaire aux outils traditionnels d'application de la loi, avec des applications dans les domaines de la sécurité nationale, de la gestion des foules, de la sécurité événementielle, de la sécurité des prisons et de la sécurité des transports. Grâce à cet investissement, Netforce augmentera sa production pour répondre à la demande mondiale, établira des partenariats stratégiques avec les agences d'application de la loi afin d'adapter les solutions aux défis du monde réel et renforcera sa présence internationale pour accroître sa contribution à la sécurité publique.

« Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à GEM pour son soutien stratégique et financier, ainsi que pour la confiance accordée à notre projet. Cet engagement marque une étape cruciale dans notre mission de redéfinir les équipements d'application de la loi non létaux et de fournir des solutions innovantes alliant efficacité et respect des droits de l'homme. Grâce à cette collaboration, nous pouvons accélérer notre croissance, élargir notre impact et doter les forces d'intervention d'outils mieux adaptés aux défis d'aujourd'hui », déclare M. Laurent Mollinari, PDG de Netforce. « Je tiens également à remercier Licorne Gulf, sous la direction d’Irina Duisimbekova et d’Alexandre Katrangi. Leur contribution significative et leur réseau influent ont joué un rôle déterminant dans la structuration de ce partenariat stratégique. »

À propos de Netforce

Netforce est une société pionnière dans les technologies d'application de la loi dédiée au développement de solutions innovantes et non létales pour la sécurité publique. En combinant une technologie de pointe avec un engagement en faveur des droits de l'homme, Netforce vise à doter les organismes d'application de la loi d'outils qui améliorent à la fois la sécurité et la désescalade. Visitez https://www.nexstun.com pour de plus amples renseignements.

À propos de GEM

GEM Global Yield LLC SCS (« GEM ») est un groupe de capital-investissement et d'investissement alternatif de 3,4 milliards de dollars ayant des bureaux à Paris, New York et Nassau (Bahamas). GEM gère un ensemble diversifié de véhicules d'investissement axés sur les marchés émergents et a réalisé plus de 590 transactions dans 75 pays. Sa famille de fonds et de véhicules d'investissement offre à GEM et à ses partenaires une exposition à des rachats de sociétés de gestion à petite et moyenne capitalisation, à des placements privés dans des actions de sociétés et à des investissements de capital-risque.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.