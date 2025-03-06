Netforce获得GEM Global Yield LLC SCS 4500万欧元投资承诺以支持执法技术的发展与创新

法国，莫奎奥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 执法技术开发公司Netforce欣然宣布，资产规模达34亿美元的私募股权和另类投资集团GEM Global Yield LLC SCS（"GEM"）承诺提供4500万欧元的战略投资。

“我们的远大目标是为执法部门提供工具，使其能够准确、有序地采取行动，并尊重相关人员的基本权利。”Netforce首席执行官Laurent Mollinari表示，“GEM的这一承诺是对我们愿景的有力支持，让我们能够扩大运营规模，完善技术，并在全球范围内推广我们的解决方案。”

根据协议，Netforce将在公司股票公开上市后的36个月内获得高达4500万欧元的承诺投资。通过股票认购机制，Netforce将获准向GEM配售股票，配售间隔和金额由公司管理层决定，没有最低提款义务。

Netforce开发了全球第一款电脉冲手套EstunGlove并申请了专利，现已在100多个国家得到认可。这种非致命的威慑性解决方案有助于执法部门缓和危急情况，同时最大限度降低风险并确保公共安全。相关机构面临日益复杂的工作挑战，Netforce始终致力于提供创新设备，在维护人权的同时提高安全性。

EstunGlove是传统执法工具的突破性替代品，可应用于国家安全、人群管理、活动安全、监狱安全和交通安全等领域。Netforce将借助这笔投资扩大生产规模，从而满足全球需求，与执法机构建立战略合作伙伴关系，为化解真实环境中的挑战提供量身定制的解决方案，并加强其国际业务以扩大对公共安全的影响。

“我衷心感谢GEM提供的战略和资金支持，以及对我们项目的信任。此投资承诺标志着我们向实现公司使命迈出了重要一步，即重新定义非致命性执法设备并提供将效率与尊重人权相结合的创新解决方案。通过这次合作，我们能够加速发展，扩大影响，并为执法部门配备更适合当今挑战的工具。”Netforce首席执行官Laurent Mollinari先生表示，“我还要感谢由Irina Duisimbekova和Alexandre Katrangi领导的Licorne Gulf。他们的卓越工作和重要人脉在构建这一战略合作伙伴关系中发挥了关键作用。”

关于Netforce

Netforce是一家开创性的执法技术公司，致力于为公共安全领域开发创新的非致命性解决方案。通过将尖端技术与对人权的承诺相结合，Netforce旨在为执法机构提供既能加强安全又能缓和冲突的工具。要了解更多内容，请访问https://www.nexstun.com。

关于GEM

GEM Global Yield LLC SCS（"GEM"）是一家资产达34亿美元的私募股权和另类投资集团，在巴黎、纽约和拿骚（巴哈马）设有办事处。GEM管理一系列专注于新兴市场的投资工具，已在75个国家完成了590多项交易。其系列基金和投资工具为GEM及其合作伙伴提供了中小市值管理收购、公共股票私人投资和精选风险投资的机会。

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