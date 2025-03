Ressources Kobo élargit son portefeuille d’exploration en Côte d’Ivoire avec de nouvelles conventions d’acquisition de participation et de nouvelles demandes de permis

QUÉBEC, QC--(BUSINESS WIRE)--Ressources Kobo Inc. (« Kobo » ou la « société ») (TSX.V : KRI) est heureuse d’annoncer l’expansion de sa stratégie d’exploration en Côte d’Ivoire par le biais de nouvelles conventions d’acquisition de participation et des demandes de permis, améliorant ainsi ses possibilités dans l’une des régions aurifères les plus prometteuses de l’Afrique de l’Ouest.

Faits saillants

Nouvelles conventions d’acquisition de participation : Kobo a conclu deux conventions d’acquisition de participation avec NESDAVE MINING SARL (« Nesdave »), une société d’exploration ivoirienne locale basée à Abidjan, en Côte d’Ivoire, ajoutant 166,78 km² de terrain d’exploration dans des zones très prometteuses de la Côte d’Ivoire.

« L’expansion de notre empreinte d’exploration en Côte d’Ivoire est un élément clé de la stratégie de croissance à long terme de Kobo, et ces nouvelles conventions d’acquisition de participation et demandes de permis offrent des occasions supplémentaires de tirer parti de nos succès en matière d’exploration », a commenté M. Edward Gosselin, chef de la direction et administrateur de Kobo. « La Côte d’Ivoire reste une région très prometteuse pour l’exploration aurifère et l’obtention de nouvelles positions foncières soutient notre stratégie à long terme d’évaluation systématique et de développement de nouvelles zones cibles dans le pays. Avec nos progrès continus à Kossou, l’avancement de Kotobi et l’obtention de nouveaux terrains, nous restons déterminés à accroître le portefeuille de Kobo dans l’un des districts aurifères les plus prometteurs d’Afrique de l’Ouest » a-t-il poursuivi.

Aperçu des conventions d’acquisition de participation de Nesdave

Nesdave a obtenu deux permis d’exploration aurifère par décret présidentiel le 5 décembre 2024, chacun d’une durée de quatre ans, et est exploitée par trois géologues ivoiriens expérimentés.

Le premier permis d’exploration (PR-0970) couvre 93,28 km2 et est situé dans le département d’Agnibilékrou. Le permis est situé à la frontière orientale de la Côte d’Ivoire, à côté du Ghana. La société peut acquérir une participation de 90 % dans le permis au cours des quatre prochaines années en investissant 550 millions de francs CFA (environ 1,25 million de dollars canadiens). La première année nécessite un investissement de 75 millions de francs CFA, soit environ 171 500 $ CA. La société a accepté de payer des frais initiaux de 30 000 $US et d’accorder à Nesdave 30 000 actions ordinaires de son capital‑actions.

Le second permis d’exploration (PR-0973) couvre 73,5 km2 et est situé dans les départements d’Adzopé, d’Alépé et de Yakassé-Attobrou. Le permis vise le sud-est de la Côte d’Ivoire. La société a la possibilité d’acquérir une participation de 90 % dans le permis au cours des quatre prochaines années en investissant 550,0 millions de francs CFA (environ 1,25 million de dollars canadiens). La première année nécessite un investissement de 75 millions de francs CFA, soit environ 171 500 $ CA. La société a accepté de payer des frais initiaux de 30 000 $ US et d’accorder à Nesdave 30 000 actions ordinaires de son capital‑actions.

Chaque convention d’acquisition de participation accorde à Nesdave des redevances calculées à la sortie de la fonderie (« RCSF ») de 1 %, la société conservant le droit de racheter 50 % des RCSF en contrepartie d’un paiement de 1,0 million de dollars canadiens et de recevoir 350 000 actions ordinaires du capital‑actions de la société. Nesdave aura également le droit de recevoir une prime de 1,00 $ CA par once d’or prouvée et probable découverte à la suite de la réalisation d’une étude de faisabilité positive menant à l’émission d’un permis d’exploitation.

Aperçu des demandes de Kuniboa

Les demandes de permis d’exploration aurifère de Kuniboa sont situées à environ 40 et 60 km du permis de Kotobi de la société. Le premier permis couvre 163,25 km2 et la deuxième demande de permis d’exploration couvre 18,34 km2, soit une zone contiguë au nord du PR-0973 mentionné ci-dessus. La société prévoit que Kuniboa fera progresser ces demandes en les soumettant à la Commission interministérielle, l’approbation finale étant attendue par décret présidentiel en 2025.

À propos de Ressources Kobo Inc.

Ressources Kobo est une société d’exploration aurifère axée sur la croissance ayant fait une nouvelle découverte aurifère prometteuse en Côte d’Ivoire, l’un des districts aurifères les plus prolifiques et développés d’Afrique de l’Ouest, et qui compte plusieurs mines d’or de plusieurs millions d’onces d’or. Le projet aurifère Kossou qui appartient exclusivement à la société est situé à environ 20 km au nord-ouest de la capitale, Yamoussoukro, et est adjacent à l’une des plus grandes mines d’or de la région dotée d’installations de traitement de premier plan.

Avec plus de 15 000 mètres de forage au diamant, près de 5 900 mètres de forage à circulation inverse (RC) et 5 900 mètres de tranchées réalisés depuis 2023, Kobo a réalisé des progrès importants dans la définition de l’ampleur et de la prospectivité de son projet aurifère Kossou. L’exploration s’est concentrée sur de multiples cibles hautement prioritaires sur une distance longitudinale de plus de 9 km d’anomalies géochimiques très prometteuses pour l’or dans le sol, le forage confirmant une minéralisation importante dans les zones Jagger, Road Cut et Kadie. La dernière phase de forage a permis d’affiner davantage les contrôles structuraux de la minéralisation aurifère, préparant ainsi le terrain pour la prochaine phase d’exploration systématique et de développement des ressources.

Au-delà de Kossou, la société poursuit l’exploration de son permis de Kotobi et étend activement sa position foncière en Côte d’Ivoire avec des terrains prometteurs, conformément à sa vision stratégique de croissance à long terme dans le pays. Kobo reste déterminée à cerner et à développer de nouvelles possibilités pour améliorer son portefeuille d’exploration dans cette région aurifère très prometteuse de l’Afrique de l’Ouest. Kobo offre aux investisseurs la combinaison prometteuse de perspectives aurifères de haute qualité sous la direction d’une équipe chevronnée dotée d’une expérience dans le pays. Les actions ordinaires de Kobo sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « KRI ». Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.koboresources.com.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs :

Le présent communiqué peut contenir des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Tous les énoncés, à l’exception des énoncés de fait historique, sont des énoncés prospectifs. Un énoncé qui porte sur des discussions à l’égard des prévisions, des attentes, des estimations, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs (en utilisant souvent, mais pas forcément des termes comme « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est prévu », « anticipe » ou « n’anticipe pas », « planifie », « budget », « projeté », « prévisions », « estimations », « attentes » ou « a l’intention de » ou des variations de ces termes, ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient » ou « devraient » se produire ou être atteints ou « se produiront » ou « seront atteints ») ne sont pas des énoncés de fait historique et peuvent être des énoncés prospectifs, y compris les énoncés relatifs au calendrier prévu du début et de l’achèvement de notre programme de forage au diamant et aux résultats du programme de forage. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que jugées raisonnables à la date du présent communiqué de presse, comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et les événements futurs et ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s’y limiter : des incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales; les risques inhérents associés à l’exploration et à l’aménagement de terrains miniers; les frais et dépenses imprévus; le retard ou l’incapacité à obtenir les approbations du conseil d’administration, des actionnaires ou réglementaires, et d’autres facteurs de risque énumérés de temps à autre dans nos documents déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Le lecteur est dont avisé de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs et aux informations prospectives contenus dans le présent communiqué de presse. Kobo n’assume aucune obligation ni responsabilité de mettre à jour les énoncés prospectifs relatifs aux estimations, aux opinions, aux projections ou aux autres facteurs, sauf si la loi l’exige.