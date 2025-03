Hoffmann Green accélère son partenariat avec Trecobat, 3ème constructeur de maisons individuelles en France

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce l’extension de son partenariat avec le Groupe Trecobat, 3e constructeur de maisons individuelles en France. Dès mars 2025, les ciments décarbonés 0% clinker Hoffmann Green seront déployés sur plus de 100 chantiers de maisons Trecobat dans le Grand Ouest de la France.

Créé en 1972, le Groupe Trecobat est un acteur de premier plan de la construction de maisons individuelles, avec un chiffre d’affaires de 203 millions d’euros en 2023 et une forte présence territoriale sur l’ensemble du Grand Ouest. Depuis janvier 2024, le partenariat avec Hoffmann Green a permis à Trecobat d’accélérer sa transition vers une construction durable en utilisant des ciments 0 % clinker pour ses maisons Trecobat Green et Trecobois, qui allient confort et performance environnementale.

Après une première phase d’essais et de tests réussis en 2024, Trecobat a été convaincu par la qualité des ciments décarbonés Hoffmann Green. À partir de mars 2025, le constructeur confirme son engagement en déployant ces solutions sur plus de 100 maisons Trecobat Green et Trecobois sur l’Ouest de la France. Cette montée en puissance marque un tournant décisif dans l’industrialisation des ciments bas carbone pour la construction résidentielle.

Ce déploiement s’appuie sur une synergie technique entre le ciment H-UKR d’Hoffmann Green et les systèmes de planchers préfabriqués de Fimurex Planchers, spécialiste de la conception d’éléments en béton armé pour la maison individuelle. Cette innovation permet l’intégration de planchers décarbonés aux maisons à ossature bois de la gamme Trecobat Green et Trecobois.

Grâce à l’association des technologies de pointe des trois partenaires, les exigences du seuil 2031 de la réglementation environnementale RE2020 sont anticipées dès aujourd'hui, démontrant ainsi leur détermination à accélérer la transition écologique et à diminuer l'impact carbone du secteur du bâtiment. L’ATEx obtenue en novembre 2024 pour cette application valide la pertinence de cette approche et ouvre la voie à son déploiement à plus grande échelle.

Pour assurer la livraison des chantiers Trecobat dans le Grand Ouest, Hoffmann Green s’appuie sur un vaste réseau de partenaires disposant de centrales à béton prêt à l’emploi. Ce maillage territorial optimisé garantit un approvisionnement efficace en béton décarboné Hoffmann Green sur l’ensemble des chantiers de maisons individuelles.

L’intensification de ce partenariat avec engagement de volumes permet à Hoffmann Green de poursuivre sa stratégie de diversification et d’accélérer sa dynamique commerciale sur le marché français. Cette étape stratégique témoigne de l’adhésion croissante des acteurs majeurs de la construction aux solutions décarbonées, consolidant ainsi la position d’Hoffmann Green comme leader de l’innovation dans le secteur de la construction durable.

Julien Blanchard et David Hoffmann, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Nous sommes ravis de franchir cette nouvelle étape avec le Groupe Trecobat afin de construire plus de 100 maisons individuelles à partir de mars 2025 dans l’Ouest de la France. Ce nouveau développement nous permet de consolider notre présence sur le marché de la maison individuelle et de renforcer notre impact dans la construction éco-responsable. »

Alban Boyé, Président directeur général du Groupe Trecobat, précise : « Après une phase de tests concluants sur nos chantiers, notre conviction quant à la pertinence et la qualité des solutions Hoffmann Green pour nos maisons Trecobat Green est pleinement confirmée. Fiers de notre héritage et de notre esprit d’innovation, nous sommes impatients de poursuivre la construction de maisons individuelles en ciment 0% clinker Hoffmann et de renforcer ainsi, avec le groupe vendéen, l’essor de la construction décarbonée dans tout le Grand Ouest. »

À PROPOS DU GROUPE TRECOBAT

Fondé en 1972 en Bretagne, le Groupe Trecobat profite d’une connaissance précise et concrète des marchés locaux et du secteur immobilier par son activité originelle de constructeur de maisons individuelles.

En 50 ans, il a progressivement intégré des métiers et des compétences spécifiques pour créer une réponse globale et structurée au domaine de l’Habitat au sens large : construction de maisons individuelles, production industrielle en bois, aménagement des territoires, promotion, tertiaire. Trecobat a su acquérir une place de leader sur le marché breton de la construction et se place 3ème à l’échelle nationale avec 203 millions d’euros de chiffre d’affaires réalisé en 2023.

Chef de file du secteur immobilier par son innovation constante, le Groupe Trecobat a forgé sa notoriété sur son esprit pionnier.

Pour plus informations, veuillez consulter : https://trecobat-groupe.fr/

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments 0% clinker innovants, fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour en région Rhône-Alpes avec une construction à horizon 2027-2028 pour porter la capacité de production totale du Groupe à environ 1 000 000 de tonnes par an. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre 0% clinker qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international sous le modèle de société de licences avec la signature de contrats au Royaume-Uni et Irlande, en Arabie Saoudite et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/