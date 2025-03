Zeitview haalt USD 60 miljoen binnen voor de verdere ontwikkeling van AI-gestuurde inspecties van cruciale infrastructuur wereldwijd

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Zeitview, marktleider op het gebied van visuele AI voor cruciale infrastructuur, kondigt een kapitaalverhoging van USD 60 miljoen aan, geleid door Climate Investment, met deelname van bestaande investeerders Valor Equity Partners, Union Square Ventures, Upfront Ventures, Euclidean Capital, Energy Transition Ventures, Hearst Ventures en Y Combinator.

Zeitview is marktleider op het gebied van visuele AI voor cruciale infrastructuur. De software van het bedrijf verkort inspectietijden en verlaagt de kosten, en biedt tegelijkertijd oplossingen voor de uitdagingen die het gevolg zijn van het tekort aan geschoolde arbeidskrachten en de behoefte aan hogere inspectiefrequenties. In tegenstelling tot solution providers die zich richten op afzonderlijke assetklassen, biedt het platform van Zeitview oplossingen voor meerdere categorieën cruciale infrastructuur, waaronder zonne-energie, windenergie, nutsvoorzieningen, vastgoed en telecommunicatie. Hierdoor is het bedrijf in staat asseteigenaren die in verschillende sectoren actief zijn, bij te staan als exclusieve partner.

“ De cruciale infrastructuur waar de gehele wereldwijde economie op drijft, heeft te maken met een enorme toename van gevaren, druk en kosten,” aldus Dan Burton, oprichter en CEO van Zeitview. “ Zeitview helpt de grootste ondernemingen op het gebied van cruciale infrastructuur om catastrofale uitval te voorkomen, risico's te beoordelen en te voorspellen en de uitgaven aan onderhoud te prioriteren.”

“ Met dit kapitaal kan Zeitview de verdere ontwikkeling van onze visuele AI die direct, voorspellend en onbeperkt is, versnellen,” aldus Burton. “ Daarnaast kunnen we hiermee de investeringen in ons Insights-softwareplatform verhogen om onze klanten te ondersteunen bij het onderhoud van hun kritieke infrastructuurassets gedurende de hele levenscyclus ervan, waar ook ter wereld.”

Patrick Yip, Managing Director en hoofd van Growth Equity bij Climate Investment merkt op: “ Climate Investment investeert in toonaangevende, gedifferentieerde decarbonisatietechnologieën die worden toegepast in meerdere sectoren van energie-intensieve industrieën. Het vervult ons met trots om Zeitview aan deze groep te kunnen toevoegen om de volgende groeifase van het bedrijf te ondersteunen. De investering zal helpen de implementatie van het platform van Zeitview binnen de huidige infrastructuurcategorieën te versnellen en tegelijkertijd uitbreiding naar nieuwe markten mogelijk te maken via het unieke wereldwijde netwerk van investeerders van Climate Investment, waarvan velen inmiddels al klant zijn.”

“ Infrastructuureigenaren, -exploitanten en OEM's hebben behoefte aan inspectieoplossingen die kunnen worden ingezet voor hun volledige portfolio, bestaande uit meerdere soorten assets, verspreid over de hele wereld, en gedurende de gehele levenscyclus ervan,” aldus Mike Bishop, Investment Director bij Climate Investment, die zal toetreden tot de Raad van Bestuur van Zeitview. “ Zeitview speelt op unieke wijze in op deze behoefte door middel van het visuele dataplatform van het bedrijf, waarin analyses worden gekoppeld aan diepgaande expertise om betere, snellere en meer kosteneffectieve oplossingen voor assetbeheer te bieden.”

Nu de wereldwijde vraag naar betrouwbare energie-, communicatie- en facilitaire infrastructuur groeit in een wereld die steeds onstabieler en rampgevoeliger wordt, wil Zeitview zich inzetten om ondernemingen te voorzien van visuele AI die de weerstand en efficiëntie van hun assets verhoogt. Met een ruime verdubbeling van het aantal infrastructuurinspecties in 2024 naar meer 200.000 assets verspreid over 80 landen, heeft Zeitview laten zien te beschikken over het vermogen om de meest uitgebreide portefeuilles van cruciale infrastructuurassets te ondersteunen.

Over Zeitview

Bezoek Zeitview.com voor meer informatie.

Over Climate Investment

Climate Investment (CI) is een onafhankelijk beheerde specialistische investeerder die zich richt op het stimuleren van industriële decarbonisatie. Het bedrijf verstrekt startkapitaal en groeikapitaal aan innovatieve bedrijven en werkt samen met grote ondernemingen, overheden en non-profitorganisaties om hun marktpenetratie en impact verder uit te bouwen. Climate Investment is sinds 2017 actief en heeft geïnvesteerd in meer dan 40 klimaattechnologiebedrijven op het gebied van energie, transport, vastgoed en industrie, hetgeen in de periode 2019-2023 heeft geleid tot een cumulatieve verlaging van de uitstoot van broeikasgassen met 95 MT CO2e.

Climate Investment is opgericht door bedrijven die lid zijn van het Oil & Gas Climate Initiative (“OGCI”). Deze bedrijven hebben geïnvesteerd in de fondsen van Climate Investment en veel van de innovaties in het portfolio van het bedrijf geïmplementeerd, waarmee ze de vroege commerciële ontwikkeling ervan hebben ondersteund. Bezoek voor meer informatie www.climateinvestment.com

