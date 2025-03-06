Powerhive与Telcoin合作打造全球首个由区块链驱动的出行融资平台

巴塞罗那--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 非洲去中心化能源、数字基础设施和电动出行领域的先驱Powerhive与基于区块链的金融基础设施领域的领导者Telcoin在2025年世界移动通信大会上宣布了双方的合作。此次合作推出了一个由区块链驱动的金融和出行生态系统，利用智能股权、受监管的数字现金以及移动优先的支付方式，推动新兴市场的可及性、效率和可扩展性。

2023年，可持续出行领域的初创企业获得了211亿美元的资金，使其成为投资规模最大的出行初创企业细分领域。然而，获得资金仍然是一个主要障碍，尤其是在新兴市场。此次合作通过利用由区块链驱动的所有权、透明的收益共享以及无摩擦的交易，重塑了出行融资模式，确保在全球范围内实现可持续和可扩展的增长。

Powerhive首席执行官Christopher Horner表示：“Powerhive正在重新定义能源和出行基础设施的融资方式。通过由区块链驱动的投资模式，我们正在创建一个系统，让投资者能够直接从现实世界资产的使用中受益，同时在最需要的地方扩展可持续基础设施。”

随着智能股权通证化的推出，投资者可以参与电动出行基础设施的实时融资，并从出行服务收入中获得自动的链上股息。Telcoin决定在肯尼亚设立业务，并将其数字现金产品组合扩展到包括eKHS，这使得Telcoin成为进行实时结算和低成本交易的理想合作伙伴，这些交易通过智能合约自动运行，无需第三方介入。此外，通过Telcoin的移动优先支付解决方案，它提供了一个自我托管钱包，支持无摩擦的数字支付、跨境汇款和奖励计划，增强了用户参与度和金融包容性。

主要优势

简化全球投资和收益共享操作，使出行融资更加高效。

为出行者提供所有权机会，促进用户参与度和长期忠诚度。

确保符合全球监管标准，提供一个可扩展且合法合规的框架。

促进向新兴市场的扩张，使可持续交通更易于实现。

创建一个透明的、由区块链支持的金融模式，消除基础设施融资中的低效率问题。

此次合作标志着将区块链技术与现实世界基础设施相结合的一个重要里程碑。合作代表着Powerhive首次对电动出行资产进行受监管的通证化，以及Telcoin开创性地应用其完整技术栈，展示了区块链技术对可持续交通和金融的现实影响。更广泛地说，这一举措展示了区块链如何增强金融包容性、改善投资机会，并加速清洁能源解决方案的采用。

Telcoin战略执行副总裁Parker Spann表示：“我们的合作证明了区块链技术如何能够创造超越投机的真正经济价值。通过将我们受监管的支付基础设施与Powerhive的可持续出行平台相结合，我们正在创建一个模式，让投资者、用户和运营商都能从透明度、自动化和共同增长中受益。”

Powerhive通证将于2025年第二季度正式推出。有兴趣的各方可以在https://powerhive.com/powertoken进行注册，并可在2025年世界移动通信大会的4YFN展馆8.1号厅体验该平台的演示。了解Powerhive和Telcoin如何通过去中心化创新重新定义交通基础设施，并为一个更可及、更高效且全球互联的出行生态系统铺平道路。

免责声明：本通讯并非证券销售要约或购买证券的要约邀请，证券的销售或购买只能通过私募备忘录进行。

关于Powerhive

Powerhive是可持续能源和电动出行解决方案领域的领先创新企业，拥有十余年在非洲部署太阳能微电网的经验。该公司运营着一个由AI驱动的电池交换网络，优化出行和能源消耗，提供经济实惠、可扩展且能减少碳排放的交通解决方案。作为这项里程碑式协议的一部分，Powerhive已加入全球移动通信系统协会(GSMA)，使其能够作为Telcoin协会内的应用开发者参与其中。这一战略成员资格带来了互惠互利的收益，推动了新的GSMA参与度，同时通过为移动运营商及其用户设计的区块链网络中的共享所有权赋能电信生态系统。如需了解更多信息，请访问https://powerhive.com。

关于Telcoin

Telcoin是一家服务于171个国家的跨国金融科技公司，通过将区块链技术、电信和银行业务相结合，正在革新全球金融。在获得监管批准后，数字资产银行Telcoin银行将推出世界上第一家受监管的区块链银行以及eUSD——一种由银行发行的开创性“数字现金”稳定币。Telcoin在全球范围内提供安全的、自我托管的区块链支付和银行服务，由其自身的去中心化金融基础设施提供支持。作为GSMA的成员，Telcoin正在推动新的组织参与度，同时通过为移动运营商及其用户设计的区块链网络的共享所有权赋能电信生态系统。这种合规的、以银行为先的方法利用区块链的力量，重新定义了世界在互联网上与货币交互的方式。如需了解更多信息，请访问www.telco.in。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。