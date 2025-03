Palantir s'associe à Société Générale

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Palantir Technologies Inc. (NASDAQ : PLTR) annonce aujourd'hui le déploiement réussi de ses solutions technologiques spécialisées au sein de Société Générale, une banque européenne de premier plan, pour ses activités de banque de détail internationales.

La solution déployée concerne des technologies de pointe garantissant les normes les plus élevées de sécurité et d'intégrité des données. Le partenariat permet à Société Générale d'intégrer les solutions LCB-FT de pointe de Palantir, spécifiquement adaptées pour relever les défis auxquels sont confrontées les institutions financières internationales aujourd'hui. Construit sur Palantir Foundry, cet ensemble de solutions comprend des analyses avancées, des algorithmes d'apprentissage automatique (machine learning) et des outils d'évaluation des risques complets conçus pour détecter, prévenir et réduire les risques de criminalité financière tels que le blanchiment d'argent ou la fraude.

La collaboration vise à fournir aux réseaux de détail internationaux de Société Générale des capacités supplémentaires pour gérer et atténuer les risques associés à la criminalité financière. Elle repose sur la combinaison de la technologie de pointe de Palantir et de l'expertise industrielle étendue de Société Générale pour exceller et innover dans la prévention de la criminalité financière.

« Avec la criminalité financière devenant de plus en plus sophistiquée, l’intégration et l’analyse de données avancées sont devenues cruciales pour la combattre efficacement. Nous sommes fiers de pouvoir apporter notre expertise sur ce défi crucial pour l'une des institutions financières les plus importantes d'Europe », a déclaré François Bohuon, Directeur Général de Palantir France & EMEA Executive.

À propos de Palantir Technologies Inc. Fondée en 2004 aux États-Unis, Palantir Technologies Inc. est une entreprise leader dans la gestion et l'analyse des données. Grâce à des solutions logicielles avancées, Palantir aide les organisations publiques et les entreprises privées à accélérer la prise de décision opérationnelle éclairée et à optimiser leurs opérations grâce à ses plateformes Foundry et AIP. Pour plus d'informations sur Palantir, https://www.palantir.com.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la Section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Ces déclarations peuvent se rapporter, sans s'y limiter, aux attentes de Palantir concernant les avantages attendus des plateformes logicielles de Palantir. Les déclarations prospectives sont intrinsèquement soumises à des risques et incertitudes, dont certains ne peuvent être prévus ou quantifiés. Les déclarations prospectives sont basées sur les informations disponibles au moment où ces déclarations sont faites et reposaient sur les attentes actuelles ainsi que sur les croyances et hypothèses de la direction à ce moment-là concernant les événements futurs.

Ces déclarations sont soumises à des risques et incertitudes, dont beaucoup impliquent des facteurs ou des circonstances qui échappent au contrôle de Palantir. Ces risques et incertitudes incluent la capacité à répondre aux besoins uniques des clients ; l'échec des plateformes de Palantir à satisfaire les clients ou à fonctionner comme souhaité ; la fréquence ou la gravité de toute erreur logicielle et de mise en œuvre ; la fiabilité des plateformes de Palantir ; et la capacité des clients à modifier ou résilier le contrat. Des informations supplémentaires concernant ces risques et incertitudes, ainsi que d'autres, sont incluses dans les documents déposés par Palantir auprès de la Securities and Exchange Commission de temps à autre. Sauf si la loi l'exige, Palantir ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autrement.