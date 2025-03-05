雪梨科技大學借助Boomi加快學生註冊和考試成績處理速度

雪梨--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧整合與自動化領域的領導者Boomi™今日宣布，雪梨科技大學(UTS)已使用Boomi企業平台來提升其在大學中的競爭力。透過採用以資料為核心的方法，雪梨科技大學在改善學生體驗的同時降低了行政開支。

雪梨科技大學有超過4萬名學生註冊入學，這就產生了大量資料，需要學校進行儲存、編排，並用於支援決策制定和計畫展開。出於吸引和留住學生這一競爭目標的考量，該校啟動了一項數位化轉型專案，對其技術環境進行現代化改造，並打造一個以資料為核心的生態系統，旨在提升學生體驗。

在數位系統之間建立可擴充的連接，對於實現該校的計畫至關重要。雪梨科技大學引進了Boomi代管雲端服務(MCS)——這是一個在Amazon Web Services (AWS)上針對資料集成進行最佳化的多租戶雲端平台。這成為了該校迄今為止最大的技術專案之一的基礎。

雪梨科技大學企業平台主管Anthony Heiler表示：「4月，我們將之前部署在本地的核心學生管理平台移轉到雲端，使得Technology One成為MCS的第一個主要使用者。這是一項浩大的工程，需要重新調整400項整合。然而，實際操作過程幾乎沒有出現任何問題，這讓學校如釋重負。因為我們與Boomi合作，確保了MCS的規模『恰到好處』，能夠處理相關負載，所以學生們絲毫沒有感覺受到影響。」

藉助MCS，雪梨科技大學能夠快速、可擴充且無需人工介入地使用雲端服務，使學校無需再進行任何設定、監控和管理Boomi流程的工作。這表示Heiler的團隊能夠將精力集中在流程自動化上，而這在以前是一項繁重的業務負擔。

Heiler表示：「我們沒有把精力放在維護整合上，而是投入到建構能夠提升學生體驗的整合上。例如，過去批准學生成績需要16天時間。現在我們已經將這個過程縮短到了24小時，對於4萬名學生來說，這是一項了不起的成就。而且據學生服務部門回饋，我們收到的支援工單減少了，這對於減輕文書工作負擔和提高學生滿意度來說都是一件好事。」

MCS的實施擴充了該校對Boomi平台的使用。Boomi平台於2018年首次引進，旨在建立統一的資料視圖。如今，透過Boomi連接的環境，雪梨科技大學能夠清晰地查看學生、營運和研究資料，將其Technology One學生管理系統和Salesforce客戶關係管理(CRM)系統以及其他平台連接起來。

雪梨科技大學資訊技術部企業平台整合資深平台經理Jennifer Leech表示：「在我們從Boomi本地平台移轉到Boomi MCS的過程中，Boomi提供的支援給我們留下了深刻的印象。他們的團隊與雪梨科技大學整合團隊密切合作，確保MCS平台能夠滿足學校多樣化的工作負載需求。這個平台對雪梨科技大學來說非常成功，我們很高興能夠利用Boomi在應用程式介面管理(APIM)領域推出的新功能。」

據Heiler稱，Boomi就像是貫穿學校的一條生命線，提升了學校的競爭力。

Heiler表示：「在一個學期中，雪梨科技大學每天要處理多達1萬份文件，而在註冊周，這個數字會達到峰值，每天要處理30萬份文件。在這個時候，學生們通常會在同一個小時內登入並遞交課程表申請。但這已不再是一個負擔。自從使用了Boomi，我們有能力擴充並處理資料流程量，同時保持系統正常運作時間。所以，我們的技術決策實際上是在協助學生與朋友一起選到心儀的課程，這讓他們保持了參與度和熱情。」

Boomi亞太及日本地區(APJ)技術長David Irecki表示：「隨著大學之間的競爭日益激烈，無論是在教學方面還是IT方面，都不能再出現令人頭疼的行政管理問題。透過投資其資料架構的智慧性和簡易性，雪梨科技大學不僅提升了其在吸引和留住學生方面的對外能力，而且隨著學校的發展，也強化了其後端的IT環境。」

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