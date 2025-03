Éolien offshore : TotalEnergies et ses partenaires inaugurent le parc de Yunlin, d’une capacité de 640 MW, au large de Taïwan

PARIS & TAIPEI, Taiwan--(BUSINESS WIRE)--A l’occasion d’une cérémonie à Taipei, TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et ses partenaires ont annoncé l’inauguration du parc éolien offshore de Yunlin, à Taïwan. Désormais opérationnel, le parc produit de l’électricité renouvelable à sa capacité prévue de 640 MW.

Une nouvelle étape pour TotalEnergies en Asie

TotalEnergies détient une participation de 29,46 % dans Yunneng Wind Power, la coentreprise en charge du projet, aux côtés de Skyborn Renewables (31,98 %), EGCO Group (26,56 %) et Sojitz (12 %).

Le développement et la construction du projet Yunlin ont été menés par Skyborn Renewables, avec le soutien des autres partenaires. Après la mise en service commerciale, prévue pour juin 2025, TotalEnergies prendra la direction des opérations techniques tandis que Skyborn continuera de gérer les aspects commerciaux.

« Nous nous réjouissons de l’inauguration du parc de Yunlin, qui marque un nouveau pas en avant dans notre développement dans l’éolien offshore », a déclaré Olivier Jouny, Directeur Renouvelables de TotalEnergies. « Ce projet de 640 MW contribue à atteindre nos objectifs 2025 de 35 GW de capacité brute renouvelable et de plus de 50 TWh de production nette d’électricité, soit 10% de l’énergie produite par TotalEnergies. Notre rôle d’opérateur technique sur Yunlin nous permettra de renforcer nos compétences dans l’éolien offshore, dans la perspective de nos futurs projets en Allemagne, au Danemark et au Royaume-Uni », a-t-il ajouté.

En Asie, TotalEnergies détient un portefeuille de renouvelables (solaire, éolien, batteries) de plus de 23 GW brut, tous stades confondus : développement, construction, et opération. Parmi ces capacités, 50 % sont déjà opérationnelles ou en construction.

L’un des plus grands parcs éoliens offshore de Taïwan

Le parc éolien offshore de Yunlin est situé à une quinzaine de kilomètres à l’ouest des côtes de Taïwan, à des profondeurs pouvant atteindre 35 mètres. Il se compose de 80 éoliennes d’une capacité nominale de 8 MW. L’électricité produite est injectée dans le réseau taïwanais et commercialisée grâce à deux contrats de vente d’électricité (PPA) de vingt ans conclus avec Taiwan Power Company (TPC), au prix moyen de 165 USD/MWh.

Yunlin produit 2,4 TWh d'électricité renouvelable par an, alimentant plus de 600 000 foyers taïwanais et réduisant les émissions de CO2 d'environ 1,2 million de tonnes.

***

TotalEnergies et l’électricité

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, TotalEnergies construit un portefeuille d’actifs renouvelables (solaire, éolien terrestre et offshore) et flexibles (CCGT, stockage) compétitif afin de fournir à ses clients une électricité bas carbone disponible 24h/24. À fin 2024, TotalEnergies disposait de 26 GW de capacité brute installée de production d’électricité renouvelable. La Compagnie entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre 35 GW en 2025 et dépasser 100 TWh de production nette d’électricité à l’horizon 2030.

TotalEnergies et l’éolien offshore

TotalEnergies dispose d’un portefeuille de projets éoliens offshore d’une capacité totale brute de 23 GW, à majorité posée. Ces projets sont situés au Royaume-Uni (Seagreen, Outer Dowsing, West of Orkney et Erebus), en Corée du Sud (Bada), à Taïwan (Yunlin et Haiding 2), en France (Eolmed), aux États-Unis (Attentive Energy et Carolina Long Bay), aux Pays-Bas (OranjeWind) et en Allemagne (Nordsee Energies 1 & 2, Ostsee Energies, N-9.1 et N-9.2).

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s’engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (SEC).