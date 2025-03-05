UTS借助Boomi服务加速学生注册和考试成绩查询

悉尼--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能集成和自动化领域的领导者Boomi™今天宣布，悉尼科技大学（UTS）已借助Boomi企业平台成为一所更具竞争力的大学。通过采用以数据为中心的方法，UTS改善了学生体验，同时降低了行政管理费用。

UTS有4万多名注册学生，这些学生为学校创造了大量的数据，学校要存储、协调这些数据并将其用于决策和计划支持。根据吸引和留住学生这一竞争目标，该大学开始实施数字化转型项目，以实现技术环境的现代化，并创建一个以数据为中心的生态系统，从而提升学生体验。

在数字系统之间建立可扩展连接是实现此大学计划的关键。UTS引入了Boomi托管云服务（MCS）——一个针对亚马逊网络服务（AWS）数据集成进行了优化的多租户云平台，这为该大学迄今为止的最大技术项目奠定了基础。

UTS企业平台主管Anthony Heiler表示，“今年4月，我们将以前的内部部署核心学生管理平台迁移到了云端，使Technology One成为MCS的第一个主要用户。这是一项巨大的工作，需要重新调整400个集成。但实际操作并不麻烦，这让整个组织松了一口气。因为我们与Boomi合作，确保MCS的规模适合负载处理，学生也没有任何不便感觉。”

MCS让UTS获得了快速、可扩展和自动的云服务，组织无需负责配置、监控和管理Boomi流程的任何工作。因此Heiler的团队能够专注于自动化流程，而这以前是业务的负担。

Heiler表示，“我们不是对集成进行维护，而是在建立改善学生体验的集成方面进行投资。 例如，过去批准学生成绩需要16天。我们已将这一过程缩短至24小时，这对4万名学生来说是一项巨大的成就。根据学生服务部门的数据，我们收到的支持工单数量减少了，这既节省了办事员的开销，又提高了学生的满意度。”

MCS的实施扩大了大学对Boomi平台的使用，该平台于2018年首次推出，旨在建立单一的数据视图。Boomi连接环境目前创建了针对UTS的学生、运营和研究数据的可视性，并将其Technology One学生管理系统和Salesforce客户关系管理（CRM）等平台连接起来。

UTS的ITU企业平台集成高级平台经理Jennifer Leech表示，“在我们从本地Boomi迁移到Boomi MCS的过程中，Boomi的支持给我们留下了深刻印象。他们的团队与UTS集成团队密切合作，确保MCS平台满足大学的各种工作负载要求。该平台为UTS带来了巨大的成功。我们很高兴能够利用Boomi在APIM领域推出的这些新功能。”

Heiler认为，Boomi是贯穿大学的生命线，它增强了大学的竞争力。

Heiler表示，“UTS在整个学期的每一天都要处理多达1万份文件，但在入学周，文件处理量最高可达 30万份。学生会在入学周登录并提交课程表申请，而且往往同时进行。但这已不再是负担。自从采用Boomi的服务后，我们就获得了扩展和处理数据流量的能力，同时还能保持正常运行。因此，我们的技术决策实质上是在帮助学生确保与朋友一起上课，从而保持他们的参与度和热情。”

Boomi亚太地区首席技术官David Irecki表示，“随着大学之间的竞争加剧，教室和IT机房的管理问题已经不容忽视。通过投资于数据框架的智能性和简易性，UTS不仅增强了吸引和留住学生的前台能力，而且随着大学的扩张，还增强了后端IT环境的实力。”

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关于Boomi

智能集成和自动化领域的领导者Boomi帮助全球企业自动化和简化关键流程，从而更快地实现业务成果。Boomi企业平台利用先进的人工智能功能无缝连接各系统，并借助单一全面解决方案，通过API管理、集成、数据管理和人工智能协调来管理数据流。Boomi在全球拥有超过2.3万个客户，并拥有由800多家合作伙伴组成的快速扩张的网络，正在彻底改变各种规模企业实现业务敏捷性和卓越运营的方式。如需了解更多信息，请访问 boomi.com 。

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