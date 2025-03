Accelera e GAIL fazem parceria para promover produção, transporte e armazenamento de hidrogênio ecológico

COLUMBUS, Indiana--(BUSINESS WIRE)--Accelera™ by Cummins, o segmento comercial de zero emissão líquida da Cummins Inc. [NYSE: CMI], e GAIL (India) Limited, uma Maharatna CPSE, sob direção da MoPNG e empresa líder de gás natural da Índia, assinaram recentemente um Memorando de Entendimento (MOU) para cooperar em hidrogênio ecológico e tecnologias de zero emissão líquida na Índia. A cooperação irá aproveitar a experiência da Accelera em tecnologia de geração de hidrogênio e a infraestrutura de gás natural estabelecida da GAIL para explorar oportunidades na produção, mescla, transporte e armazenamento de hidrogênio. A parceria também irá avaliar e desenvolver projetos para aplicações de hidrogênio em diversos setores, incluindo transporte, energia e aço.

"A cooperação da Accelera com um parceiro como a GAIL demonstra o potencial do hidrogênio ecológico e a capacidade de eletrólise em larga escala para diversas aplicações", disse Alex Savelli, Líder Comercial Global de Eletrolisadores da Accelera. "Ao combinar nossa tecnologia avançada de eletrolisadores com a ampla infraestrutura de energia da GAIL e a presença líder de mercado, estamos bem posicionados para acelerar a adoção do hidrogênio ecológico em toda a Índia."

Esta parceria estratégica segue a colocação em funcionamento bem-sucedida da planta de hidrogênio ecológico da GAIL em Vijaipur, Madhya Pradesh, em dezembro de 2024, onde a Accelera forneceu um sistema eletrolisador de membrana de troca de prótons (PEM) de 10 MW. As duas unidades de elotrilizadores PEM HyLYZER® da Accelera produzem 4,3 toneladas de hidrogênio ecológico por dia, sendo mesclado ao gás natural para alimentar as operações locais da GAIL.

"Com base na implementação bem-sucedida de nosso projeto Vijaipur, esta parceria com a Accelera reforça nosso compromisso com a Missão Nacional de Hidrogênio Ecológico da Índia", disse o Sr. Rajeev Kumar Singhal, Diretor de Desenvolvimento de Negócios da GAIL. "Juntos, iremos trabalhar para desenvolver uma cadeia de valor de hidrogênio robusta que apoie a ambiciosa meta da Índia de produzir 5 milhões de toneladas de hidrogênio ecológico ao ano até 2030."

A cooperação também irá se concentrar em compartilhar conhecimento sobre a mescla de hidrogênio com gás natural, desenvolver padrões industriais e explorar novas aplicações para a tecnologia do hidrogênio ecológico.

Os eletrolisadores aproveitam fontes de energia renováveis ​​para produzir hidrogênio ecológico, vital para acelerar a transição para energia limpa. A Accelera é líder na produção de hidrogênio em larga escala usando eletrólise PEM e implantou mais de 600 unidades de eletrolisadores ao redor do mundo, alimentando alguns dos sistemas de eletrolisadores PEM mais avançados que operam a nível mundial. Isso inclui uma instalação de 20 MW em Quebec, Canadá, e um sistema de 25 MW na Flórida, EUA.

Sobre a Accelera™ by Cummins

A Accelera by Cummins oferece um portfólio diversificado de soluções de zero emissão líquida para as indústrias economicamente mais vitais do mundo, que as capacitam para acelerar a transição a um futuro sustentável. A Accelera, um segmento comercial da Cummins Inc., é uma fornecedora e integradora de componentes, com foco em baterias, células de combustível de hidrogênio, eixos eletrônicos, motores de tração e inversores, soluções integradas de mecanismos de propulsão e eletrolisadores. Atualmente, a Accelera tem operações na América do Norte, em toda a Europa e na China.

A Cummins, líder mundial em soluções de energia, é uma corporação de segmentos comerciais complementares que projeta, fabrica, distribui e presta serviços a uma ampla gama de soluções de energia. Com sede em Columbus, Indiana (EUA), a Cummins conta com cerca de 69.900 pessoas comprometidas em impulsionar um mundo mais próspero. Opera uma rede sólida de distribuição e suporte em mais de 190 países e territórios. A Cummins teve receitas de US$ 3,9 milhões e vendas de US$ 34,1 milhões em 2024.

Para saber mais sobre a Accelera by Cummins, acesse accelerazero.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.