Armis double la mise sur le marché fédéral en clôturant la désignation « en cours » des autorisations FedRAMP High et DoD IL5

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, la société de gestion et de sécurité de la cyber-exposition, a créé Armis Federal, une division d'Armis orientée vers la fourniture de solutions répondant aux défis uniques des entités du gouvernement américain. Cette division spécialisée soutient la forte activité fédérale d'Armis, qui a connu une croissance de plus de 120 % d'un exercice à l'autre.

« Notre activité fédérale a poursuivi son développement à un rythme soutenu car les entités gouvernementales recherchent des partenariats avec des fournisseurs qui peuvent les aider à gérer leur exposition aux cyberrisques dans le paysage florissant des menaces d'aujourd'hui », a déclaré Alex Mosher, président d'Armis. « Armis Federal est une évolution naturelle de notre travail accru avec le gouvernement fédéral américain, renforçant ainsi notre engagement à garder les actifs critiques et, plus important encore, les citoyens, sûrs et sans risque ».

Armis a récemment obtenu le statut DISA SCCA BCAP et est en passe d'obtenir la désignation « In Process » du Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) lui octroyant un niveau élevé d'autorisation, ainsi qu'une autorisation provisoire de niveau d'impact 5 (IL5) de la Defense Information Systems Agency (DISA). Cela signifie qu'un fournisseur de service de cloud computing a satisfait à des exigences strictes pour gérer les données non classifiées les plus sensibles du gouvernement. Armis a déjà obtenu les autorisations FedRAMP Moderate et DISA IL4 en 2023.

« Avec l'explosion des actifs connectés, les entités fédérales doivent s'assurer que l'ensemble de leur surface d'attaque est défendue et gérée, d'autant plus qu'un grand nombre d'entre elles poursuivent leur transition vers le cloud », a ajouté M. Mosher. « La désignation "En cours" pour FedRAMP High et IL5 est une étape cruciale pour que les clients puissent exploiter nos solutions bénéficiant des plus hauts niveaux de sécurité, rejoignant ainsi un cercle restreint de fournisseurs ».

Armis sécurise les entités gouvernementales américaines grâce à Armis Centrix™, la plateforme de gestion de la cyber-exposition autorisée par FedRAMP et DISA IL, au service des agences fédérales civiles et de défense, des nations tribales, des intégrateurs de systèmes fédéraux. etc. Armis Centrix™ renforce la résilience opérationnelle et prend en charge l'alignement interfonctionnel au sein d'entités fédérales complexes.

Dernièrement, la société a annoncé un partenariat avec ECS, un intégrateur de systèmes informatiques, afin de soutenir son contrat avec le ministère américain de la Sécurité intérieure pour les services de données de diagnostic et d'atténuation continus (CDM).

Pour en savoir plus sur la façon dont Armis Federal aide les entités gouvernementales américaines à renforcer leur cyber-résilience, cliquez ici.

À propos d’Armis

Armis, le spécialiste de la gestion en cyberexposition et cybersécurité, protège l’ensemble de la surface d’attaque et gère l’exposition de l’organisation aux cyberrisques en temps réel. Dans un monde en évolution rapide et sans périmètre, Armis veille à ce que les organisations voient, protègent et gèrent en permanence tous les actifs critiques, du site au cloud. Armis sécurise les entreprises Fortune 100, 200 et 500 ainsi que les agences gouvernementales, les États et les entités locales pour aider à garder les infrastructures critiques, les économies et la société en sécurité 24/7. Armis est une société privée dont le siège est en Californie.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.