Veolia se dote d’un allié stratégique de poids : Caixa entrera au capital du Groupe à hauteur de 5%

Veolia (Paris:VIE) et CriteriaCaixa, la société d'investissement de la Fondation la Caixa, annoncent que CriteriaCaixa entrera dans le capital de Veolia Environnement et aura un représentant au Conseil d'Administration dans le cadre d'un pacte d'actionnaires et de gouvernance stable.

Cet investissement de CriteriaCaixa dans Veolia, leader mondial de la transformation écologique, reflète son engagement envers la vision et l'orientation stratégique de Veolia, et en particulier envers son plan GreenUp, qui offre à ses actionnaires un profil d’investissement créateur de valeur durable. Il repose également sur les valeurs promues par Veolia et son approche globale de la gestion de ses activités et des relations avec ses employés, ses partenaires et ses parties prenantes, dans le monde entier et dans le cadre de l'engagement de l'entreprise en Espagne.

Avec un représentant au conseil d'administration de Veolia qui sera proposé à la prochaine assemblée générale des actionnaires, CriteriaCaixa, dans son rôle d'investisseur stratégique, soutiendra l'orientation stratégique, la gouvernance et l'indépendance de Veolia, tant au conseil d'administration qu'à l'assemblée générale des actionnaires. Grâce à cette représentation, CriteriaCaixa sera en mesure de contribuer de manière significative à la gouvernance et au succès à long terme de l'entreprise.

L'acquisition d'une participation de 5 % dans Veolia renforcera le portefeuille diversifié de CriteriaCaixa. L'opération constituera un jalon important dans le plan stratégique 2025-2030 de l'entreprise, qui donne la priorité à son rôle d'agent stabilisateur de l'économie, en renforçant son engagement envers les entreprises des secteurs stratégiques tels que le secteur bancaire, l'énergie, les télécommunications et les services essentiels, et en promouvant le développement industriel futur par des investissements dans de nouveaux secteurs et projets.

CriteriaCaixa a plafonné sa participation dans Veolia à 5,5 % et conservera ses actions pendant au moins deux ans.

Isidro Fainé, président de CriteriaCaixa, a commenté : “Nous sommes très heureux de nous associer à Veolia et de contribuer à son développement futur. Notre engagement et notre implication dans le succès de cette entreprise renforceront la structure patrimoniale de la Fondation « la Caixa », dans le but de générer les ressources financières nécessaires au développement de notre activité sociale et philanthropique.”

Antoine Frérot, président de Veolia Environnement, a dit : “Nous sommes ravis d’accueillir notre nouvel actionnaire Caixa, que nous connaissons bien, au sein de notre conseil d’administration. Veolia est convaincue qu’à travers cet investissement, l'engagement amical de cet allié de taille au soutien de notre plan stratégique et de notre indépendance créera des opportunités partagées et aura un impact très positif sur le développement du Groupe.”

À PROPOS DE CRITERIACAIXA

CriteriaCaixa est la société holding de la Fondation « la Caixa » qui gère ses actifs commerciaux. La priorité de la société est de fournir les ressources économiques qui permettent à la fondation de poursuivre son action sociale, année après année, en contribuant au développement d'une société qui donne plus d'opportunités à ceux qui en ont le plus besoin et en augmentant la richesse de la fondation par la génération de valeur. En tant que premier holding d'investissement en Espagne et l'un des premiers en Europe, CriteriaCaixa gère un portefeuille de près de 30 milliards d'euros qui combine des participations importantes dans des secteurs stratégiques avec un portefeuille d'investissement diversifié et croissant, garantissant un flux récurrent de dividendes.

À PROPOS DE VEOLIA

Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec 215 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l’eau, des déchets et de l'énergie qui participent à changer radicalement la donne. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2024, le groupe Veolia a servi 111 millions d’habitants en eau potable et 98 millions en assainissement, produit 42 térawattheures d’énergie et traité 65 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires consolidé de 44,7 milliards d’euros.