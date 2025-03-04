Accelera与GAIL合作推进绿色氢能的生产、运输与储存

印第安纳州哥伦布--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Cummins Inc. [NYSE: CMI]旗下零排放业务部门Accelera™ by Cummins与GAIL (India) Limited最近签署了一份谅解备忘录(MOU)，以在印度就绿色氢能和零排放技术展开合作。GAIL是一家隶属于印度石油和天然气部(MoPNG)的“大宝石”级中央公共部门企业(Maharatna CPSE)，也是印度领先的天然气公司。此次合作将利用Accelera在制氢技术方面的专业知识，以及GAIL成熟的天然气基础设施，探索在氢气生产、混合、运输和储存方面的机会。双方的合作还将评估并开发氢气在多个领域的应用项目，包括交通运输、电力和钢铁行业。

Accelera电解槽业务全球商业负责人Alex Savelli表示：“Accelera与像GAIL这样的合作伙伴展开合作，彰显了绿色氢能的潜力以及大规模电解技术在多种应用场景中的能力。通过将我们先进的电解槽技术与GAIL广泛的能源基础设施以及领先的市场地位相结合，我们完全有能力加速绿色氢能在印度的应用。”

2024年12月，GAIL位于中央邦维贾伊布尔(Vijaipur)的绿色制氢工厂成功投产，Accelera为该工厂提供了一套10兆瓦(MW)质子交换膜(PEM)电解槽系统，此次战略合作伙伴关系正是在这一基础上建立的。Accelera的两台PEM HyLYZER®-1000电解槽装置每天可生产4.3吨绿色氢气，这些氢气将与天然气混合，为GAIL的现场运营提供动力。

GAIL业务发展总监Rajeev Kumar Singhal先生表示：“基于我们维贾伊布尔项目的成功实施，与Accelera的此次合作进一步强化了我们对印度国家绿色氢能使命的承诺。我们将共同努力，开发一个强大的氢能价值链，以支持印度在2030年前实现每年生产500万吨绿色氢气的宏伟目标。”

此次合作还将专注于分享氢气与天然气混合方面的知识，制定行业标准，并探索绿色氢能技术的新应用。

电解槽利用可再生能源生产绿色氢气，这对于加速清洁能源转型至关重要。Accelera是使用PEM电解槽进行大规模制氢的领先企业，已在全球部署了600多台电解槽装置，为全球运行中的一些最先进的PEM电解槽系统提供动力。这其中包括位于加拿大魁北克省的一个20兆瓦的设施，以及位于美国佛罗里达州的一个25兆瓦的系统。

关于Accelera™ by Cummins

Accelera by Cummins为全球对经济至关重要的行业提供多样化的零排放解决方案组合，助力它们加速向可持续未来转型。作为Cummins Inc.的一个业务部门，Accelera既是零部件供应商，也是集成商，业务专注于电池、氢燃料电池、电驱动桥、牵引电机和逆变器、集成动力总成解决方案以及电解槽。Accelera目前在北美、欧洲各地以及中国设有分支机构。

Cummins是全球领先的动力解决方案提供商，旗下各业务部门相辅相成，负责设计、制造、分销和维护广泛的动力解决方案产品组合。Cummins总部位于美国印第安纳州哥伦布，拥有约69,900名员工，致力于为发展更繁荣的世界提供动力。公司在190多个国家和地区建立了强大的分销和支持网络。2024年，Cummins实现销售额341亿美元，净利润达39亿美元。

如需了解有关Accelera by Cummins的更多信息，请访问accelerazero.com。

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