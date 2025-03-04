Accelera與GAIL合作推進綠色氫能的生產、運輸與儲存

印第安那州哥倫布--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Cummins Inc. [NYSE: CMI]旗下零排放業務部門Accelera™ by Cummins與GAIL (India) Limited最近簽署了一份合作備忘錄(MOU)，以在印度就綠色氫能和零排放技術展開合作。GAIL是一家隸屬於印度石油和天然氣部(MoPNG)的「大寶石」級中央公共部門企業(Maharatna CPSE)，也是印度首屈一指的天然氣公司。此次合作將利用Accelera在制氫技術方面的專業知識，以及GAIL成熟的天然氣基礎設施，探索在氫氣生產、混合、運輸和儲存方面的機會。雙方的合作還將評估並開發氫氣在多個領域的應用專案，包括交通運輸、電力和鋼鐵產業。

Accelera電解槽業務全球商業負責人Alex Savelli表示：「Accelera與像GAIL這樣的合作夥伴展開合作，彰顯出綠色氫能的潛力以及大規模電解技術在多種應用場景中的能力。透過將我們先進的電解槽技術與GAIL廣泛的能源基礎設施以及首屈一指的市場地位相結合，我們完全有能力加快綠色氫能在印度的應用。」

2024年12月，GAIL位於中央邦Vijaipur的綠色制氫工廠成功投產，Accelera為該工廠提供了一套10千瓩(MW)質子交換膜(PEM)電解槽系統，此次策略性合作夥伴關係正是在這一基礎上建立。Accelera的兩台PEM HyLYZER®-1000電解槽裝置每天可生產4.3公噸綠色氫氣，這些氫氣將與天然氣混合，為GAIL的現場營運提供動力。

GAIL業務發展總監Rajeev Kumar Singhal先生表示：「基於我們Vijaipur專案的成功實施，與Accelera的此次合作進一步強化了我們對印度國家綠色氫能使命的承諾。我們將一起努力，開發一個強大的氫能價值鏈，以支援印度在2030年前達成每年生產500萬公噸綠色氫氣的宏偉目標。」

此次合作還將專注於分享氫氣與天然氣混合方面的知識，制定產業標準，並探索綠色氫能技術的新應用。

電解槽利用再生能源生產綠色氫氣，這對於加快潔淨能源轉型至關重要。Accelera是使用PEM電解槽進行大規模制氫的一流企業，已在全球部署了600多台電解槽裝置，為全球運行中的一些最先進的PEM電解槽系統提供動力。這其中包括位於加拿大魁北克省的一個20千瓩的設施，以及位於美國佛羅里達州的一個25千瓩的系統。

關於Accelera™ by Cummins

Accelera by Cummins為全球對經濟至關重要的產業提供多樣化的零排放解決方案組合，協助它們加快向永續未來轉型。做為Cummins Inc.的一個業務部門，Accelera既是零組件供應商，也是整合商，業務專注於電池、氫燃料電池、電驅動橋、牽引馬達和逆變器、整合動力總成解決方案以及電解槽。Accelera目前在北美、歐洲各地以及中國設有分支機搆。

Cummins是全球首屈一指的動力解決方案供應商，旗下各業務部門相輔相成，負責設計、製造、經銷和維護廣泛的動力解決方案產品組合。Cummins總部位於美國印第安那州哥倫布，擁有約69,900名員工，致力於為發展更繁榮的世界提供動力。公司在190多個國家和地區建立了強大的經銷和支援網路。2024年，Cummins實現銷售額341億美元，淨利潤達39億美元。

如欲瞭解有關Accelera by Cummins的更多資訊，請造訪accelerazero.com。

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