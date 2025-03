Accelera et GAIL s’associent pour faire progresser la production, le transport et le stockage de l’hydrogène vert

COLUMBUS, Indiana--(BUSINESS WIRE)--Accelera™ by Cummins, le segment d’activité zéro émission de Cummins Inc. [NYSE : CMI], et GAIL (Inde) Limited, une Maharatna du secteur public relevant de ministère du Pétrole et du Gaz naturel, et première entreprise indienne de gaz naturel, ont récemment signé un protocole d’entente (Memorandum of Understanding, MoU) en vue de collaborer sur l’hydrogène vert et les technologies à émission zéro en Inde. Cette collaboration permettra de tirer parti de l’expertise d’Accelera en matière de technologie de production d’hydrogène ainsi que des infrastructures de gaz naturel bien établies de GAIL pour explorer les possibilités de production, de mélange, de transport et de stockage de l’hydrogène. Le partenariat visera également à évaluer et à développer des projets d’applications utilisant l’hydrogène dans de multiples secteurs, notamment le transport, l’énergie et l’acier.

« La collaboration d’Accelera avec un partenaire tel que GAIL démontre le potentiel de l’hydrogène vert et les capacités de l’électrolyse à grande échelle pour diverses applications », a déclaré Alex Savelli, responsable commercial mondial du département Électrolyseurs d'Accelera. « En combinant notre technologie d’électrolyse avancée avec l’infrastructure énergétique étendue de GAIL et sa présence sur le marché, nous sommes désormais bien positionnés pour accélérer l’adoption de l’hydrogène vert en Inde. »

Ce partenariat stratégique fait suite au succès de la mise en service de l’usine d’hydrogène vert de GAIL à Vijaipur, dans l'État du Madhya Pradesh, en décembre 2024, dans le cadre de laquelle Accelera a fourni un système d’électrolyseur à membrane échangeuse de protons (proton exchange membrane, PEM) de 10 mégawatts (MW). Les deux unités d’électrolyse PEM HyLYZER® -1000 d’Accelera produisent chaque jour 4,3 tonnes d’hydrogène vert, qui est mélangé au gaz naturel pour alimenter les opérations sur site de GAIL.

« S’appuyant sur la mise en œuvre réussie de notre projet à Vijaipur, ce partenariat avec Accelera renforce notre engagement en faveur de la mission que s’est fixée la nation indienne en matière d’hydrogène vert », a déclaré M. Rajeev Kumar Singhal, directeur du développement commercial de GAIL. « Ensemble, nous allons travailler au développement d’une solide chaîne de valeur de l’hydrogène qui soutiendra l’objectif ambitieux de l’Inde de produire 5 millions de tonnes d’hydrogène vert par an d’ici à 2030. »

La collaboration portera également sur le partage des connaissances concernant le mélange de l’hydrogène avec le gaz naturel, l’élaboration de normes industrielles et l’exploration de nouvelles applications pour la technologie de l’hydrogène vert.

Les électrolyseurs exploitent les sources d’énergie renouvelable pour produire de l’hydrogène vert, produit essentiel pour accélérer la transition vers une énergie propre. Accelera est un chef de file dans la production d’hydrogène à grande échelle par électrolyse PEM et a déployé plus de 600 électrolyseurs dans le monde, alimentant certains des systèmes d’électrolyse PEM les plus avancés à l’échelle mondiale. Cela comprend notamment une installation de 20 MW au Québec (Canada) et un système de 25 MW en Floride (États-Unis).

À propos d’Accelera™ by Cummins

Accelera by Cummins propose un portefeuille diversifié de solutions à zéro émission aux industries les plus économiquement critiques au monde, leur permettant d’accélérer la transition vers un avenir durable. Accelera, un secteur d’activité de Cummins Inc., est à la fois un fournisseur de composants et un intégrateur, axé sur les batteries, les piles à hydrogène, les essieux électriques, les systèmes d’entraînement de traction et les électrolyseurs. Accelera est actuellement présente en Amérique du Nord, en Europe et en Chine.

Cummins, un chef de file mondial en solutions d’alimentation, est une société composée de secteurs d’activité complémentaires qui conçoivent, fabriquent, distribuent et assurent le service d’un large portefeuille de solutions énergétiques. Cummins, dont le siège social est situé à Columbus, dans l’Indiana (États-Unis), emploie environ 69 900 personnes engagées dans l’alimentation d’un monde plus prospère. La société exploite un solide réseau de distribution et de soutien dans plus de 190 pays et territoires. En 2024, Cummins a enregistré un chiffre d’affaires de 34,1 milliards USD et a réalisé un bénéfice de 3,9 milliards USD.

Pour en apprendre davantage sur Accelera by Cummins, rendez-vous sur accelerazero.com.

