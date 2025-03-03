Radisys媒體伺服器被Unisys選中，為下一代語音信箱服務提供支援

達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 開放式電信解決方案領域的全球領導者Radisys® Corporation今日宣布，全球技術解決方案供應商Unisys已選擇Radisys的Engage媒體伺服器，以強化其為一級行動網路營運商(MNO)提供的語音信箱服務。

Radisys的Engage媒體伺服器使Unisys能夠進一步實現其語音信箱服務相關基礎設施的現代化，並與該公司的雲端及容器策略保持一致。Radisys平台提供的一項關鍵語音信箱服務是媒體資源功能(MRF)，該功能負責媒體混合、轉碼以及雙音多頻(DTMF)訊號偵測等關鍵任務。Unisys選擇Radisys的Engage媒體伺服器，是因為其能夠在虛擬化和採用雲端架構的部署中提供強大的效能。

Unisys企業運算解決方案部解決方案管理副總裁Sean Tinney表示：「Radisys的Engage媒體伺服器的功能與我們的雲端策略相符，為我們提供了持續進行產品創新和滿足客戶需求所需的效能與靈活性。Radisys的Engage媒體伺服器不僅提供我們的先進語音信箱服務所需的強大媒體處理能力，還能確保與我們現有系統的順暢整合，為持續成長和創新奠定了堅實基礎。」

Radisys的Engage媒體伺服器支援廣泛的即時音訊和視訊服務，包括VoLTE和統一通訊，以及先進的分析功能，如語音辨識、電腦視覺分析和視訊品質提升。

Radisys媒體、核心與應用程式業務主管Al Balasco表示：「Radisys的Engage媒體伺服器平台能夠處理複雜的媒體處理任務，同時實現順暢整合和可擴充性。我們相信，該平台將協助Unisys繼續為其客戶提供卓越的語音信箱體驗。」

Unisys今年將與德國的一家大型營運商一起開始向Radisys伺服器轉換。

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Radisys是開放式電信解決方案和服務的全球領導者。其分散式平台和整合服務利用開放式參考架構和標準以及開放式軟體和硬體，使服務供應商能夠推動開放的數位化轉型。從數位端點到分散的開放存取和核心解決方案，再到沉浸式數位應用程式和參與平台，Radisys提供端對端的解決方案組合。其世界一流且經驗豐富的網路服務組織提供全生命週期服務，協助服務供應商以最佳的總擁有成本，建置並營運高擴充能力與高效能的網路。如需瞭解更多資訊，請造訪 www.Radisys.com 。

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