Radisys媒体服务器被Unisys选中，为下一代语音信箱服务提供支持

达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 开放式电信解决方案领域的全球领导者Radisys® Corporation今日宣布，全球技术解决方案提供商Unisys已选择Radisys的Engage媒体服务器，以增强其为一级移动网络运营商(MNO)提供的语音信箱服务。

Radisys的Engage媒体服务器使Unisys能够进一步实现其语音信箱服务相关基础设施的现代化，并与该公司的云及容器战略保持一致。Radisys平台提供的一项关键语音信箱服务是媒体资源功能(MRF)，该功能负责媒体混合、转码以及双音多频(DTMF)信号检测等关键任务。Unisys选择Radisys的Engage媒体服务器，是因为其能够在虚拟化和基于云的部署中提供强大的性能。

Unisys企业计算解决方案部解决方案管理副总裁Sean Tinney表示：“Radisys的Engage媒体服务器的功能与我们的云战略相符，为我们提供了持续进行产品创新和满足客户需求所需的性能与灵活性。Radisys的Engage媒体服务器不仅提供我们的先进语音信箱服务所需的强大媒体处理能力，还能确保与我们现有系统的无缝集成，为持续增长和创新奠定了坚实基础。”

Radisys的Engage媒体服务器支持广泛的实时音频和视频服务，包括VoLTE和统一通信，以及先进的分析功能，如语音识别、计算机视觉分析和视频质量提升。

Radisys媒体、核心与应用业务主管Al Balasco表示：“Radisys的Engage媒体服务器平台能够处理复杂的媒体处理任务，同时实现无缝集成和可扩展性。我们相信，该平台将帮助Unisys继续为其客户提供卓越的语音信箱体验。”

Unisys今年将与德国的一家大型运营商一起开始向Radisys服务器过渡。

关于Unisys

Unisys是一家全球技术解决方案公司，为全球领先组织实现突破提供强大动力。我们的解决方案——云计算、人工智能、数字化办公场所、物流和企业计算——能够帮助我们的客户挑战现状，释放他们的全部潜力。如需了解在过去150多年里我们是如何帮助客户突破可能的界限，请访问unisys.com，并在LinkedIn上关注我们。

Radisys简介

Radisys是开放式电信解决方案和服务的全球领导者。其分散式平台和集成服务利用开放式参考架构和标准以及开放式软件和硬件，使服务提供商能够推动开放的数字化转型。从数字端点到分散的开放访问和核心解决方案，再到沉浸式数字应用和参与平台，Radisys提供端到端的解决方案组合。其世界一流且经验丰富的网络服务组织提供全生命周期服务，帮助服务提供商以优化的总拥有成本构建和运营高度可扩展的高性能网络。如需了解更多信息，请访问 www.Radisys.com 。

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