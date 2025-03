Claranova entre en discussions exclusives en vue d’une potentielle vente de sa division PlanetArt

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Claranova (Euronext Paris : FR0013426004 – CLA ou « le Groupe ») annonce que la Société est entrée en discussions exclusives avec le fonds Atlantic Park de General Atlantic Credit et l'équipe de direction de PlanetArt pour la vente potentielle de sa division PlanetArt. Cette transaction potentielle valoriserait la division à environ 160 millions de dollars1 américains sur une base sans trésorerie et sans dette (ou environ 180 millions de dollars américains de valeur des capitaux propres, y compris la trésorerie excédentaire et les prêts et dettes interentreprises), sous réserve d'ajustements finaux.

PlanetArt gère un portefeuille de sites web et d'applications mobiles utilisés par des dizaines de millions de clients dans le monde pour créer des produits personnalisés uniques. La gamme de solutions de PlanetArt comprend les applications mobiles FreePrints et les marques Personal Creations, SimplyToImpress, CafePress, Gifts.com et I See Me!. Au 30 juin 2024, le chiffre d'affaires de PlanetArt représentait 365 millions d'euros, soit 74% du chiffre d'affaires du Groupe, et son ROC Normalisé2 représentait 20 millions d'euros, soit 43% du ROC Normalisé du Groupe. A l’issue de cette transaction, Roger Bloxberg et Todd Helfstein deviendraient des actionnaires importants de PlanetArt LLC et continueraient par ailleurs à exercer leurs fonctions respectives de Directeur Général et de Président.

Cette transaction potentielle reste soumise à la réalisation d'une procédure de due diligence satisfaisante, à la négociation et à l'exécution d'accords définitifs, à des conditions suspensives usuelles en la matière. La réalisation définitive de l’opération est prévue pour le deuxième trimestre 2025 une fois que toutes les conditions suspensives auront été satisfaites. Afin d’accompagner ce processus et s’assurer de l’absence de conflit d’intérêt, le Conseil d'administration de Claranova a mis en place un comité spécial composé de trois administrateurs indépendants, avec la compétence nécessaire pour, entre autres, solliciter une opinion d'expert sur l'équité de cette vente potentielle et soumettre une recommandation au Conseil d'administration. Compte tenu de l'importance de cette transaction pour Claranova, celle-ci sera soumise au vote des actionnaires de Claranova, ainsi que les détails de l'affectation du produit attendu de la vente.

Vers un pur acteur de l’édition de logiciels

Cette opération permettrait à Claranova de se concentrer sur ses activités à plus forte rentabilité et de devenir un « pure player » de premier plan dans l’édition de logiciels, offrant par la même occasion une lecture simplifiée de son organisation.

Eric Gareau, Directeur Général de Claranova, a déclaré : « Cette transaction s’inscrit dans la continuité de notre plan stratégique « One Claranova » puisqu’elle améliorerait nos ratios de rentabilité et nous permettrait, par la même occasion, d’accélérer significativement notre désendettement. Claranova deviendrait ainsi un groupe intégré centré sur l’édition de logiciels et l'excellence opérationnelle. Nous pensons que cela accélérerait notre retour à la croissance rentable et nous offrirait de nouvelles opportunités de développement afin de créer de la valeur sur le long terme pour nos actionnaires. »

Agenda financier :

27 mars 2025 : Résultats du 1er semestre 2024-2025

Numéro dédié aux actionnaires individuels : 0805 29 10 00 (appel non surtaxé).

Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h

À propos de Claranova :

Claranova est un leader mondial dans le commerce électronique d’objets personnalisés (impressions de photos, livres photos, livres pour enfants, …) et l’édition de logiciels (PDF, Photo et Sécurité). Résolument tourné vers l’international, le Groupe a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de près d’un demi-milliard d’euros, dont 95 % à l’étranger.

A travers ses produits et ses solutions commercialisés dans plus de 160 pays, le Groupe vise à « Transformer l'innovation technologique en solutions centrées sur l'utilisateur ». Capitalisant sur son expertise en marketing digital, l’IA et l’analyse des données de plus de 100 millions de clients actifs dans le monde, Claranova développe des solutions technologiques disponibles sur internet, mobile et tablette, à destination d’une large clientèle de particuliers et de professionnels.

Positionné sur des marchés à fort potentiel, le Groupe entend poursuivre sa croissance en privilégiant la rentabilité et l’excellence opérationnelle, conformément à sa feuille de route stratégique « One Claranova ».

Claranova est éligible au PEA-PME

Pour plus d'informations sur le groupe Claranova :

https://www.claranova.com ou https://twitter.com/claranova_group

À propos de General Atlantic Credit et d'Atlantic Park

General Atlantic Credit (« GA Credit ») est la plateforme d'investissement spécialisée en crédit de General Atlantic, un investisseur mondial de premier plan orienté vers les entreprises à fort potentiel de croissance. La stratégie Atlantic Park de GA Credit est de fournir, via une approche flexible, des capitaux à des entreprises de grande qualité à la recherche d'un partenaire stratégique à différents stades du cycle de vie de l'entreprise et de son activité. Cette approche partenariale permet à Atlantic Park de créer des solutions en capital personnalisées, adaptées aux besoins spécifiques des entreprises.

Au 31 décembre 2024, General Atlantic gère environ 103 milliards de dollars d'actifs, toutes stratégies confondues, avec plus de 900 professionnels répartis dans 20 pays répartis dans cinq zones géographiques. Pour plus d’informations sur General Atlantic, veuillez consulter le site : www.generalatlantic.com.

Avertissement important :

Ce document contient des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes, y compris des références, concernant la croissance et la rentabilité attendues du groupe à l'avenir, qui peuvent avoir un impact significatif sur les performances attendues indiquées dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs qui échappent au contrôle de la société et ne peuvent être estimés avec précision, tels que les conditions du marché ou le comportement des concurrents. Toutes les déclarations prospectives faites dans ce document sont des déclarations sur les estimations et les attentes de Claranova et doivent être évaluées en tant que telles. Les déclarations prospectives comprennent des déclarations qui peuvent concerner les plans, les objectifs, les stratégies, les buts de Claranova, les événements futurs, les revenus futurs ou les synergies, ou la performance, et d'autres informations qui ne sont pas des informations historiques. Les événements ou résultats réels peuvent différer de ceux décrits dans le présent document en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes qui sont décrits dans le Document d’Enregistrement Universel 2023-2024 déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 31 octobre 2024 sous le numéro D.24-0787.

______________________

1 Ce montant représente 100 % de PlanetArt LLC et ne tient pas compte des éléments dilutifs : les dirigeants de PlanetArt LLC, Roger Bloxberg et Todd Helfstein, bénéficient de titres dans le capital de cette société sans droit de vote et avec des droits financiers, ainsi qu'une option de conversion conférant à chacun un droit à 10 % du capital de PlanetArt LLC sous certaines conditions. (DEU de l’exercice 2023-2024 – Chapitre 2 – Note 33)

2 Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) normalisé est un agrégat non strictement comptable utilisé pour mesurer la performance opérationnelle des activités. Il correspond au Résultat Opérationnel Courant avant impact IFRS 2 (charges liées aux paiements en actions), des dotations aux amortissements, et de l’impact IFRS 16 sur la comptabilisation des contrats de location.

CODES

Ticker : CLA

ISIN : FR0013426004

www.claranova.com